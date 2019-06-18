Albergues del Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas y albergues
Selecciona una etapa Etapa 1: Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 2: Etapa de Igualada a La Panadella Etapa 3: Etapa de La Panadella a Tàrrega Etapa 4: Etapa de Tàrrega a Linyola Etapa 5: Etapa de Linyola a Algerri Etapa 6: Etapa de Algerri a Tamarite de Litera Etapa 7: Etapa de Tamarite de Litera a Monzón Etapa 8: Etapa de Monzón a Berbegal Etapa 9: Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás Etapa 10: Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca Etapa 11: Etapa de Huesca a Bolea Etapa 12: Etapa de Bolea a Sarsamarcuello Etapa 13: Etapa de Sarsamarcuello a Ena Etapa 14: Etapa de Ena a Santa Cilia