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Chegar a Ou Cebreiro
Hai que ter en conta que Pedrafita do Cebreiro é o Concello ao que corresponde Ou Cebreiro, pero atópase 4,5 quilómetros por estrada debaixo de Ou Cebreiro. Así que para chegar a Ou Cebreiro, hai que subir andando ou en taxi.
🚌 En autobús
Desde Ponferrada a Piedrafita do Cebreiro coa empresa www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42
De luns a domingo: 08:25,12:00, 16:00, 19:00 (consultar na web de www.alsa.es a vixencia das diferentes frecuencias). Todos os billetes custan 4,10 euros.
Desde Ponferrada a Castro (León) (1,5 km antes de Pedrafita do Cebreiro) coa empresa www.gonzalezdelariva.es. Teléfono: 987 45 04 03
Desde Lugo a Pedrafita do Cebreiro:
- Coa empresa www.gonzalezdelariva.es
- De luns a venres laborables: 7:30, 14:15 e 16:45
- Sábado: 10:20
- Domingos e festivos: 18:45
- Coa empresa www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42
- Todos os días: 0:10, 10:30, 13:15, 17:20 e 17:30. O prezo é 5,71 euros.
🚕 En Taxi
Como indicabamos para chegar de Pedrafita do Cebreiro Ou Cebreiro, pódese subir andando ou coller un taxi. Hai varios:
- Josè Luìs Fernández: 626 587 796
- Ana Belén Rodríguez: 670 681 832
- Irmáns Doval: 638 350 753