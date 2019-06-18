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Como chegar ás saídas

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Chegar a Ou Cebreiro

Hai que ter en conta que Pedrafita do Cebreiro é o Concello ao que corresponde Ou Cebreiro, pero atópase 4,5 quilómetros por estrada debaixo de Ou Cebreiro. Así que para chegar a Ou Cebreiro, hai que subir andando ou en taxi.

🚌 En autobús

Desde Ponferrada a Piedrafita do Cebreiro coa empresa www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42

De luns a domingo: 08:25,12:00, 16:00, 19:00 (consultar na web de www.alsa.es a vixencia das diferentes frecuencias). Todos os billetes custan 4,10 euros.

Desde Ponferrada a Castro (León) (1,5 km antes de Pedrafita do Cebreiro) coa empresa www.gonzalezdelariva.es. Teléfono: 987 45 04 03

Desde Lugo a Pedrafita do Cebreiro:

  • Coa empresa www.gonzalezdelariva.es
    • De luns a venres laborables: 7:30, 14:15 e 16:45
    • Sábado: 10:20
    • Domingos e festivos: 18:45
  • Coa empresa www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42
    • Todos os días: 0:10, 10:30, 13:15, 17:20 e 17:30. O prezo é 5,71 euros.

 

🚕 En Taxi

Como indicabamos para chegar de Pedrafita do Cebreiro Ou Cebreiro,  pódese subir andando ou coller un taxi. Hai varios:

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