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O Cebreirora iritsi
Kontuan hartu behar da Pedrafita do Cebreiro dela O Cebreiroko Udala, baina O Cebreirotik behera 4,5 kilometro daude errepidez. Beraz, O Cebreirora iristeko, oinez edo taxiz igo behar da.
🚌 Autobusez
Ponferradatik Piedrafita do Cebreirora, www.alsa.es enpresarekin. Telefonoa: 902 42 22 42
Astelehenetik igandera: 08:25,12:00, 16:00, 19:00 (kontsultatu frekuentzien indarraldia www.alsa.es-en webgunean). Txartel guztiek 4,10 euro balio dute.
Ponferradatik Castrora (Leon) (Pedrafita do Cebreiro baino 1,5 km lehenago),www.gonzalezdelariva.es enpresarekin. Telefonoa: 987 45 04 03
Lugotik Pedrafita do Cebreirora:
- www.gonzalezdelariva.es enpresarekin
- Astelehenetik ostiralera, lanegunetan: 7:30, 14:15 eta 16:45
- Larunbata: 10:20
- Igande eta jaiegunetan: 18:45
- www.alsa.es enpresarekin. Telefonoa: 902 42 22 42
- Egunero: 0:10, 10:30, 13:15, 17:20 eta 17:30. Prezioa 5,71 euro da.
🚕 Taxian
Pedrafita do Cebreirotik edo Cebreirotik iristeko esan bezala, oinez igo edo taxi bat har daiteke. Hainbat daude:
- Josè Luís Fernández: 626 587 796
- Ana Belén Rodríguez: 670 681 832
- Doval anaiak: 638 350 753