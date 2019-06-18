Hay que tener en cuenta que Pedrafita do Cebreiro es el Ayuntamiento al que corresponde O Cebreiro, pero se encuentra 4,5 kilómetros por carretera debajo de O Cebreiro. Así que para llegar a O Cebreiro, hay que subir andando o en taxi.

🚌 En autobús

Desde Ponferrada a Piedrafita do Cebreiro con la empresa www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42

De lunes a domingo: 08:25,12:00, 16:00, 19:00 (consultar en la web de www.alsa.es la vigencia de las diferentes frecuencias). Todos los billetes cuestan 4,10 euros.

Desde Ponferrada a Castro (León) (1,5 km antes de Pedrafita do Cebreiro) con la empresa www.gonzalezdelariva.es. Teléfono: 987 45 04 03

Desde Lugo a Pedrafita do Cebreiro:

Con la empresa www.gonzalezdelariva.es De lunes a viernes laborables: 7:30, 14:15 y 16:45 Sábado: 10:20 Domingos y festivos: 18:45



Con la empresa www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42 Todos los días: 0:10, 10:30, 13:15, 17:20 y 17:30. El precio es 5,71 euros.



🚕 En Taxi

Como indicábamos para llegar de Pedrafita do Cebreiro O Cebreiro, se puede subir andando o coger un taxi. Hay varios: