Cal tenir en compte que Pedrafita do Cebreiro és l'Ajuntament al qual correspon O Cebreiro, però es troba 4,5 quilòmetres per carretera sota O Cebreiro. Així que per a arribar a O Cebreiro, cal pujar caminant o en taxi.

🚌 Amb autobús

Des de Ponferrada a Piedrafita do Cebreiro amb l'empresa www.alsa.es. Telèfon: 902 42 22 42

De dilluns a diumenge: 08.25,12.00, 16.00, 19.00 (consultar en la web de www.alsa.es la vigència de les diferents freqüències). Tots els bitllets costen 4,10 euros.

Des de Ponferrada a Castro (Lleó) (1,5 km abans de Pedrafita do Cebreiro) amb l'empresa www.gonzalezdelariva.es. Telèfon: 987 45 04 03

Des de Lugo a Pedrafita do Cebreiro:

Amb l'empresa www.gonzalezdelariva.es De dilluns a divendres laborables: 7.30, 14.15 i 16.45 Dissabte: 10.20 Diumenges i festius: 18.45



Amb l'empresa www.alsa.es. Telèfon: 902 42 22 42 Tots els dies: 0.10, 10.30, 13.15, 17.20 i 17.30. El preu és 5,71 euros.



🚕 En Taxi

Com indicàvem per a arribar de Pedrafita do Cebreiro O Cebreiro, es pot pujar caminant o agafar un taxi. Hi ha varis: