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De Hendaia a Saint Jean Pied de Port

Ademais de Roncesvalles tamén se pode acceder a Saint Jean Pied de Port desde Hendaia.

🚅 En tren até Hendaia

Este tren sae de Madrid Chamartín e fai parada nas estacións de Segovia, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria/Gasteiz, Zumarraga, San Sebastián/Donostia e Irun.

Horarios:

  • 8:43-14:33h. Alvia. Prezo: desde 59,15 euros
  • 09:97-17:35h. MD. Prezo: desde 40,05 euros
  • 10:15h-17:35h. AVANT-MD. Prezo: desde 44 euros
  • 12:26h-20:37h. MD. Prezo: desde 40,05 euros
  • 14:50-20:37h. ALVIA. Prezo: desde 59,15
  • 17:38h-23:00h. ALVIA. Prezo; desde 59,15h

🚅 En tren de Hendaia a Saint Jean Pied de Port

Desde Hendaia pódese viaxar en tren até Saint Jean Pied de Port facendo escala en Bayona . Hai que coller o TER, o Transporte Exprés Rexional.

De Hendaia a Bayona tarda 36 minutos e de Bayona a Saint Jean aproximadamente 1 hora e 20 minutos.

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