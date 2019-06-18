Como chegar ás saídas
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De Hendaia a Saint Jean Pied de Port
Ademais de Roncesvalles tamén se pode acceder a Saint Jean Pied de Port desde Hendaia.
🚅 En tren até Hendaia
Este tren sae de Madrid Chamartín e fai parada nas estacións de Segovia, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria/Gasteiz, Zumarraga, San Sebastián/Donostia e Irun.
Horarios:
- 8:43-14:33h. Alvia. Prezo: desde 59,15 euros
- 09:97-17:35h. MD. Prezo: desde 40,05 euros
- 10:15h-17:35h. AVANT-MD. Prezo: desde 44 euros
- 12:26h-20:37h. MD. Prezo: desde 40,05 euros
- 14:50-20:37h. ALVIA. Prezo: desde 59,15
- 17:38h-23:00h. ALVIA. Prezo; desde 59,15h
🚅 En tren de Hendaia a Saint Jean Pied de Port
Desde Hendaia pódese viaxar en tren até Saint Jean Pied de Port facendo escala en Bayona . Hai que coller o TER, o Transporte Exprés Rexional.
De Hendaia a Bayona tarda 36 minutos e de Bayona a Saint Jean aproximadamente 1 hora e 20 minutos.