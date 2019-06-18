Cómo llegar a las salidas
De Hendaya a Saint Jean Pied de Port
Además de Roncesvalles también se puede acceder a Saint Jean Pied de Port desde Hendaya.
🚅 En tren hasta Hendaya
Este tren sale de Madrid Chamartín y hace parada en las estaciones de Segovia, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria/Gasteiz, Zumarraga, San Sebastián/Donostia e Irun.
Horarios:
- 8:43-14:33h. Alvia. Precio: desde 59,15 euros
- 09:97-17:35h. MD. Precio: desde 40,05 euros
- 10:15h-17:35h. AVANT-MD. Precio: desde 44 euros
- 12:26h-20:37h. MD. Precio: desde 40,05 euros
- 14:50-20:37h. ALVIA. Precio: desde 59,15
- 17:38h-23:00h. ALVIA. Precio; desde 59,15h
🚅 En tren de Hendaya a Saint Jean Pied de Port
Desde Hendaya se puede viajar en tren hasta Saint Jean Pied de Port haciendo escala en Bayona. Hay que coger el TER, el Transporte Exprés Regional.
De Hendaya a Bayona tarda 36 minutos y de Bayona a Saint Jean aproximadamente 1 hora y 20 minutos.