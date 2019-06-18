Irteeretara nola iritsi
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Hendaiatik Donibane Garazira
Orreagatik gain, Hendaiatik ere sar daiteke Porteko Saint Jean Pied-era.
🚅 Hendaiaraino
Tren hori Madrid Chamartin-etik atera eta Segovia, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Gasteiz, Zumarraga, Donostia eta Irungo geltokietan gelditzen da.
Ordutegiak:
- 8:43-14:33 Alvia. Prezioa: 59,15 eurotik hasita
- 09:97-17:35 MD Prezioa: 40,05 eurotik hasita
- 10:15 - 17:35 AVANT-MD Prezioa: 44 eurotik hasita
- 12:26-20:37an MD Prezioa: 40,05 eurotik hasita
- 14:50-20:37 ALVIA Prezioa: 59,15etik aurrera
- 17:38h-23:00etan ALVIA Prezioa: 59,15etatik aurrera
🚅 Hendaiatik Saintara doan trenean
Hendaiatik trenez joan daiteke Baionan eskala egiten duen Porteko Saint Jean Pied-eraino. ETE hartu behar da, eskualdeko garraio espresa.
Hendaiatik Baionara 36 minutu behar ditu eta Baionatik Saint Jeanera ordubete eta 20 minutu inguru.