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Com arribar a les sortides

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D'Hendaia a Saint Jean Pied de Port

A més de Roncesvalles també es pot accedir a Saint Jean Pied de Port des d'Hendaia.

🚅 Amb tren fins a Hendaia

Aquest tren surt de Madrid Chamartín i fa parada en les estacions de Segòvia, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Vitòria/Gasteiz, Zumarraga, Sant Sebastià/Donostia i Irun.

Horaris:

  • 8.43-14:33h. Alvia. Preu: des de 59,15 euros
  • 09:97-17:35h. MD. Preu: des de 40,05 euros
  • 10:15h-17:35h. AVANT-MD. Preu: des de 44 euros
  • 12:26h-20:37h. MD. Preu: des de 40,05 euros
  • 14.50-20:37h. ALVIA. Preu: des de 59,15
  • 17:38h-23:00h. ALVIA. Preu; des de 59,15h

🚅 Amb tren d'Hendaia a Saint Jean Pied de Port

Des d'Hendaia es pot viatjar amb tren fins a Saint Jean Pied de Port fent escala a Baiona. Cal agafar el TER, el Transport Exprés Regional.

D'Hendaia a Baiona triga 36 minuts i de Baiona a Saint Jean aproximadament 1 hora i 20 minutos.

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