Chegar a Montserrat

A abadía de Montserrat é o lugar de peregrinación máis destacado de Cataluña. Non en balde acolle á patroa da comunidade: a Virxe de Montserrat, coñecida polo sobrenome da Moreneta. É o punto de partida habitual do Camiño de Santiago Catalán por San Juan de la Peña, que enlaza vía Huesca con Santa Cilia de Jaca, e do Camiño Catalán por Lleida e Zaragoza, que conecta en Logroño.

A mellor opción para chegar ao mosteiro de Santa María de Montserrat, é coller a liña R-5 dos Ferrocarrís da Generalitat de Cataluña. É a liña Barcelona - Manresa e parte desde Praza España, na propia capital. Na estación é recomendable comprar un billete combinado até Aeri Montserrat e a posterior subida en teleférico, ou até Monistrol Montserrat e o acceso en tren cremallera até o mosteiro. O teleférico salva un desnivel de 544 metros e supón a primeira descarga de adrenalina da peregrinación. O novo tren cremallera, substitución do antigo tren que deixou de funcionar en 1957, funciona desde 2003 e constitúe outra alternativa máis pausada para chegar ao mosteiro e admirar a montaña serrada.