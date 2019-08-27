Como chegar ás saídas
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Chegar a Somport
Chegar a Jaca
- Jaca atópase comunicada pola estrada N-330 con Zaragoza e Huesca, e con Pamplona pola N-240.
- En canto a liñas regulares, parten diariamente desde Zaragoza e Huesca autobuses directos a Jaca. A dirección da estación de autobuses é Av. da Jacetania, 11-13, 22700 Jaca, España, 974 35 50 60.
- Tamén se pode chegar a Jaca en autobús desde Zaragoza, Huesca e Pamplona coa compañía Alosa: www.alosa.es, [email protected]. Teléfono: 902 210 700.
- RENFE pola súa banda, ofrece trens rexionais e un diúrno que conectan Jaca con Zaragoza e Madrid.
En tren até Zaragoza, Pamplona ou Huesca.
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- Tanto desde Madrid como de Barcelona se pode viaxar directamente en tren de alta velocidade até Zaragoza ou Pamplona.
- Madrid tamén está conectado de forma directa con Huesca.
Máis información en www.renfe.es . Teléfono: 902 320 320.
Chegar a Somport
Desde Jaca:
Para chegar até o alto de Somport hai que tomar un autobús na Estación de Jaca, situada na avenida a Jacetania, s/n, en pleno centro.
- A Mancomunidade do Alto Val do Aragón encárgase deste servizo.
- Hai até 5 frecuencias horarias con saída en Jaca: 8:25 h, 12:00 h, 14:45 h, 19:35 h. e 21:45 h.Os horarios poden ter pequenas modificacións durante o verán aínda que sempre se manteñen as 5 frecuencias.
- Pódense consultar os horarios na Oficina de Turismo de Jaca, no teléfono 974 36 00 98.
Desde Zaragoza:
Desde Zaragoza, salgue un tren rexional até Jaca. https://www.thetrainline.com
Horarios:
- 06:45h-09:10h. Prezo: 19,80 euros
- 8:45h-11:00h. Prezo: 19,80 euros
- 11:15-13:30h. Prezo: 19,80 euros
- 14:15-16:30h. Prezo: 19,80 euros
- 15:45h-18:00h. Prezo: 19,80 euros