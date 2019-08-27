Llegar a Jaca

Jaca se encuentra comunicada por la carretera N-330 con Zaragoza y Huesca , y con Pamplona por la N-240.

N-330 con y , y con por la N-240. En cuanto a líneas regulares, parten diariamente desde Zaragoza y Huesca autobuses directos a Jaca. La dirección de la estación de autobuses es Av. de la Jacetania, 11-13, 22700 Jaca, España, 974 35 50 60.

y directos a Jaca. La dirección de la estación de autobuses es Av. de la Jacetania, 11-13, 22700 Jaca, España, 974 35 50 60. También se puede llegar a Jaca en autobús desde Zaragoza, Huesca y Pamplona con la compañía Alosa: www.alosa.es, [email protected] . Teléfono: 902 210 700 .

con la compañía Alosa: www.alosa.es, . Teléfono: . RENFE por su parte, ofrece trenes regionales y un diurno que conectan Jaca con Zaragoza y Madrid.

En tren hasta Zaragoza, Pamplona o Huesca.

Tanto desde Madrid como de Barcelona se puede viajar directamente en tren de alta velocidad hasta Zaragoza o Pamplona. Madrid también está conectado de forma directa con Huesca.



Más información en www.renfe.es. Teléfono: 902 320 320.

Llegar a Somport

Desde Jaca:

Para llegar hasta el alto de Somport hay que tomar un autobús en la Estación de Jaca, situada en la avenida la Jacetania, s/n, en pleno centro.

La Mancomunidad del Alto Valle del Aragón se encarga de este servicio.

Hay hasta 5 frecuencias horarias con salida en Jaca : 8:25 h, 12:00 h, 14:45 h, 19:35 h. y 21:45 h.Los horarios pueden tener pequeñas modificaciones durante el verano aunque siempre se mantienen las 5 frecuencias.

: 8:25 h, 12:00 h, 14:45 h, 19:35 h. y 21:45 h.Los horarios pueden tener pequeñas modificaciones durante el verano aunque siempre se mantienen las 5 frecuencias. Se pueden consultar los horarios en la Oficina de Turismo de Jaca, en el teléfono 974 36 00 98.

Desde Zaragoza:

Desde Zaragoza, sale un tren regional hasta Jaca. https://www.thetrainline.com

Horarios: