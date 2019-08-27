Cómo llegar a las salidas
Llegar a Somport
Llegar a Jaca
- Jaca se encuentra comunicada por la carretera N-330 con Zaragoza y Huesca, y con Pamplona por la N-240.
- En cuanto a líneas regulares, parten diariamente desde Zaragoza y Huesca autobuses directos a Jaca. La dirección de la estación de autobuses es Av. de la Jacetania, 11-13, 22700 Jaca, España, 974 35 50 60.
- También se puede llegar a Jaca en autobús desde Zaragoza, Huesca y Pamplona con la compañía Alosa: www.alosa.es, [email protected]. Teléfono: 902 210 700.
- RENFE por su parte, ofrece trenes regionales y un diurno que conectan Jaca con Zaragoza y Madrid.
En tren hasta Zaragoza, Pamplona o Huesca.
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- Tanto desde Madrid como de Barcelona se puede viajar directamente en tren de alta velocidad hasta Zaragoza o Pamplona.
- Madrid también está conectado de forma directa con Huesca.
Más información en www.renfe.es. Teléfono: 902 320 320.
Llegar a Somport
Desde Jaca:
Para llegar hasta el alto de Somport hay que tomar un autobús en la Estación de Jaca, situada en la avenida la Jacetania, s/n, en pleno centro.
- La Mancomunidad del Alto Valle del Aragón se encarga de este servicio.
- Hay hasta 5 frecuencias horarias con salida en Jaca: 8:25 h, 12:00 h, 14:45 h, 19:35 h. y 21:45 h.Los horarios pueden tener pequeñas modificaciones durante el verano aunque siempre se mantienen las 5 frecuencias.
- Se pueden consultar los horarios en la Oficina de Turismo de Jaca, en el teléfono 974 36 00 98.
Desde Zaragoza:
Desde Zaragoza, sale un tren regional hasta Jaca. https://www.thetrainline.com
Horarios:
- 06:45h-09:10h. Precio: 19,80 euros
- 8:45h-11:00h. Precio: 19,80 euros
- 11:15-13:30h. Precio: 19,80 euros
- 14:15-16:30h. Precio: 19,80 euros
- 15:45h-18:00h. Precio: 19,80 euros