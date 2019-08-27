Com arribar a les sortides
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Arribar a Somport
Arribar a Jaca
- Jaca es troba comunicada per la carretera N-330 amb Saragossa i Osca, i amb Pamplona per la N-240.
- Quant a línies regulars, parteixen diàriament des de Saragossa i Osca autobusos directes a Jaca. La direcció de l'estació d'autobusos és Av. de la Jacetania, 11-13, 22700 Jaca, Espanya, 974 35 50 60.
- També es pot arribar a Jaca amb autobús des de Saragossa, Osca i Pamplona amb la companyia Alosa: www.alosa.es, [email protected]. Telèfon: 902 210 700.
- RENFE per part seva, ofereix trens regionals i un diürn que connecten Jaca amb Saragossa i Madrid.
Amb tren fins a Saragossa, Pamplona o Osca.
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- Tant des de Madrid com de Barcelona es pot viatjar directament amb tren d'alta velocitat fins a Saragossa o Pamplona.
- Madrid també està connectat de manera directa amb Osca.
Més informació en www.renfe.es. Telèfon: 902 320 320.
Arribar a Somport
Des de Jaca:
Per a arribar fins a l'alt de Somport cal prendre un autobús en l'Estació de Jaca, situada en l'avinguda la Jacetania, s/n, en ple centre.
- La Mancomunitat de l'Alta Vall de l'Aragó s'encarrega d'aquest servei.
- Hi ha fins a 5 freqüències horàries amb sortida a Jaca: 8.25 h, 12.00 h, 14.45 h, 19.35 h. i 21.45 h.Els horaris poden tenir petites modificacions durant l'estiu encara que sempre es mantenen les 5 freqüències.
- Es poden consultar els horaris en l'Oficina de Turisme de Jaca, en el telèfon 974 36 00 98.
Des de Saragossa:
Des de Saragossa, surt un tren regional fins a Jaca. https://www.thetrainline.com
Horaris:
- 06:45h-09:10h. Preu: 19,80 euros
- 8:45h-11:00h. Preu: 19,80 euros
- 11.15-13:30h. Preu: 19,80 euros
- 14.15-16:30h. Preu: 19,80 euros
- 15:45h-18:00h. Preu: 19,80 euros