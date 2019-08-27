Irteeretara nola iritsi
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Somportera iritsi
Jacara iritsi
- N-330 errepideak Zaragoza eta Huescarekin lotzen du Jaca, eta Iruñeak N-240 errepideak.
- Linea erregularrei dagokienez, egunero ateratzen dira Zaragozatik eta Huescatik zuzeneko autobusak Jacara. Autobus geltokiaren helbidea Av da. Jacetania, 11-13, 22700 Jaca, Espainia, 974 35 50 60.
- Zaragozatik, Huescatik eta Iruñetik ere autobusez hel daiteke Jacara, Alosa konpainiarekin: www.alosa., informacion@alosa. es. Telefonoa: 902 210 700.
- RENFEk, berriz, eskualdeko eta eguneko trenak eskaintzen ditu, Jaca eta Zaragoza eta Madril lotzen dituztenak.
Trenez, Zaragoza, Iruña edo Huescaraino.
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- Madrildik eta Bartzelonatik zuzenean abiadura handiko trenean joan daiteke Zaragozara edo Iruñera.
- Madril ere Huescarekin zuzenean konektatuta dago.
Informazio gehiago, www.renfe-en. Telefonoa: 902 320 320.
Somportera iritsi
Jacatik:
Somport gainera iristeko, autobus bat hartu behar da Jacako geltokian, Jacetania etorbidean, z/g, erdi-erdian.
- Aragoi Garaiko Mankomunitatea arduratzen da zerbitzu horretaz.
- Jacan irteera duten 5 ordu-maiztasun daude: 8:25, 12:00, 14:45, 19:35 eta 21:45. Ordutegiek aldaketa txikiak izan ditzakete udan, nahiz eta 5 maiztasunek bere horretan iraun.
- Ordutegiak Jacako Turismo Bulegoan kontsulta daitezke, 974 36 00 98 telefonoan.
Zaragozatik:
Zaragozatik tren erregional bat aterako da Jakaraino. https://www.thetrainline.com
Ordutegiak:
- 06:45etik 09:10era Prezioa: 19,80 euro
- 8:45etik 11:00etara Prezioa: 19,80 euro
- 11:15-13:30 Prezioa: 19,80 euro
- 14:15-16:30 Prezioa: 19,80 euro
- 15:45etik 18:00etara. Prezioa: 19,80 euro