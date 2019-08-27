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Irteeretara nola iritsi

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Somportera iritsi

Jacara iritsi

  • N-330 errepideak Zaragoza eta Huescarekin lotzen du Jaca, eta Iruñeak N-240 errepideak.
  • Linea erregularrei dagokienez, egunero ateratzen dira Zaragozatik eta Huescatik zuzeneko autobusak Jacara. Autobus geltokiaren helbidea Av da. Jacetania, 11-13, 22700 Jaca, Espainia, 974 35 50 60.
  • Zaragozatik, Huescatik eta Iruñetik ere autobusez hel daiteke Jacara, Alosa konpainiarekin: www.alosa., informacion@alosa. es. Telefonoa: 902 210 700.
  • RENFEk, berriz, eskualdeko eta eguneko trenak eskaintzen ditu, Jaca eta Zaragoza eta Madril lotzen dituztenak.

Trenez, Zaragoza, Iruña edo Huescaraino.

    • Madrildik eta Bartzelonatik zuzenean abiadura handiko trenean joan daiteke Zaragozara edo Iruñera.
    • Madril ere Huescarekin zuzenean konektatuta dago.

Informazio gehiago, www.renfe-en. Telefonoa: 902 320 320.

Somportera iritsi

Jacatik:

Somport gainera iristeko, autobus bat hartu behar da Jacako geltokian, Jacetania etorbidean, z/g, erdi-erdian.

  • Aragoi Garaiko Mankomunitatea arduratzen da zerbitzu horretaz.
  • Jacan irteera duten 5 ordu-maiztasun daude: 8:25, 12:00, 14:45, 19:35 eta 21:45. Ordutegiek aldaketa txikiak izan ditzakete udan, nahiz eta 5 maiztasunek bere horretan iraun.
  • Ordutegiak Jacako Turismo Bulegoan kontsulta daitezke, 974 36 00 98 telefonoan.

Zaragozatik:

Zaragozatik tren erregional bat aterako da Jakaraino. https://www.thetrainline.com

Ordutegiak:

  • 06:45etik 09:10era Prezioa: 19,80 euro
  • 8:45etik 11:00etara Prezioa: 19,80 euro
  • 11:15-13:30 Prezioa: 19,80 euro
  • 14:15-16:30 Prezioa: 19,80 euro
  • 15:45etik 18:00etara. Prezioa: 19,80 euro

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