Como chegar ás saídas
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Chegar a Irun
Irun é unha cidade guipuscoana fronteiriza con Francia onde arrinca o Camiño do Norte e o Camiño Vasco do Interior.
🚌 En autobús
Desde Madrid
Alsa www.alsa.es Diferentes saídas desde a Avenida América e a T4 de Barajas.
- Diario desde a Avenida América: 00:30, 7:30 y16:00
- Desde Madrid Estación Sur: 07:00h
- Desde a T4 de Barajas ás 7:45 e ás 15:15 (prezo 48,55).
- Prezo: 40,92 euros.
Desde Barcelona
Alsa www.alsa.es Desde a Estación Barcelona Nord.
- Diario: 11:45h con chegada ás 23:10h (con transbordo en Vitoria-Gasteiz).
- Prezo: 56,70 euros.
Desde Bilbao
www.alsa.es Saídas desde a rúa Gurtubay.
- Horarios
- 04:30h-6:20h. Prezo: 8,31 euros
- 11:00h-12:50h. Prezo: 8,31 euros
- 13:30h-15:20h. Prezo: 8,31euros
- 14:30h-16:15h. Prezo: 8,31 euros
- 17,90-21:00h. Prezo: 8,31 euros
- 20:10-22:00h. Prezo: 8,31 euros
✈️ En avión
Desde San Sebastián
- Irún está a 3 quilómetros do Aeroporto de San Sebastián (Hondarribia). Hai un autobús que conecta con Irún aos viaxeiros.
- Voos regulares con Madrid e Barcelona.
🚈 En tren
Desde Madrid
Renfe. www.renfe.es Saída desde Madrid Chamartín.
- Horarios:
- 08:43-14:33 (chegada). ALVIA. Prezo: desde 59,15 euros
- 0:07-17:35. MD. Prezo: desde 40,05 euros
- 10:15-17:35. AVANT.MD. Prezo: desde 44 euros
- 12:26h-20:37h. MD. Prezo: desde 40,05 euros
- 14:50-20:37h. ALVIA. Prezo: desde 59,15 euros
- 17:38-23:00h. ALVIA. Prezo: desde 59,15 euros.
Desde Barcelona
Renfe. www.renfe.es Saída desde Barcelona Sants.
- Horarios:
- 8,25-20:37. AVE-MD.
- 9:30h-17:35. LD-MD. Prezo: desde 62,35 euros
Desde San Sebastián
- O Topo conecta cada 30 minutos aproximadamente Irun con San Sebastián. Máis información en www.euskotren.es .
- Ademais tamén oferta o servizo Renfe con estes horarios:
- 11:10-11:37h. REG.EXP. Prezo: 1,90 euros
- 17:08-17:35h. MD. Prezo: 2,25euros
- 20:10-20:37h. MD. Prezo: 2,25euros