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Irteeretara nola iritsi

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Irunera iritsi

Irun Gipuzkoako mugako hiria da Frantziarekin, eta bertan hasten dira Iparraldeko Bidea eta Barneko Euskal Bidea.

🚌 Autobusez

Madrildik

Alsa www.alsa.es Hainbat irteera América etorbidetik eta Barajasko T4tik.

  • Egunekoa América etorbidetik: 00:30, 7:30 eta 16:00
  • Madrildik, Hegoaldeko Geltokia: 07:00etan
  • Barajasko 4. geltokitik, 7:45ean eta 15:15ean (48,55 prezioa).
  • Prezioa: 40,92 euro.

Bartzelonatik

Alsa www.alsa.es Barcelona Nord geltokitik.

  • Egunkaria: 11:45ean, 23:10ean iritsita (ontzi-aldaketa Gasteizen).
  • Prezioa: 56,70 euro.

Bilbotik

www.alsa.es Gurtubay kaletik irteerak.

  • Ordutegiak
    • 04:30-6:20 Prezioa: 8,31 euro
    • 11:00etatik 12:50era Prezioa: 8,31 euro
    • 13:30-15:20 Prezioa: 8,31 euro
    • 14:30-16:15 Prezioa: 8,31 euro
    • 17:00etatik 21:00etara Prezioa: 8,31 euro
    • 20:10-22:00 Prezioa: 8,31 euro

✈️ Hegazkinez

Donostiatik

  • Irun Donostiako aireportutik (Hondarribia) 3 kilometrora dago. Irunekin bidaiariei lotzen dien autobus bat dago.
  • Hegaldi erregularrak Madril eta Bartzelonarekin.

🚈 En tren

Madrildik

Renfe www.renfe. Irteera, Madrid Chamartinetik.

  • Ordutegiak:
    • 08:43-14:33 (iristea). ALVIA Prezioa: 59,15 eurotik hasita
    • 0:07-17:35. MD Prezioa: 40,05 eurotik hasita
    • 10:15-17:35. AURREKARI MD. Prezioa: 44 eurotik hasita
    • 12:26-20:37an MD Prezioa: 40,05 eurotik hasita
    • 14:50-20:37 ALVIA Prezioa: 59,15 eurotik hasita
    • 17:38-23:00etan ALVIA Prezioa: 59,15 eurotik hasita.

Bartzelonatik

Renfe www.renfe. Irteera, Barcelona Santsetik.

  • Ordutegiak:
    • 8,25-20:37. ALE-MD
    • 9:30etatik 17:35era. LD-MD Prezioa: 62,35 eurotik hasita

Donostiatik

  • Satorrak Irun eta Donostia lotzen ditu 30 minutuz behin, gutxi gorabehera. Informazio gehiago, hemen: www.euskotren.es
  • Horrez gain, Renfe zerbitzua ere eskaintzen du, ordutegi hauekin:
    • 11:10-11:37 ESP. ERREG. Prezioa: 1,90 euro
    • 17:08-17:35 MD Prezioa: 2,25 euro
    • 20:10-20:37 MD Prezioa: 2,25 euro

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