Irteeretara nola iritsi
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Irunera iritsi
Irun Gipuzkoako mugako hiria da Frantziarekin, eta bertan hasten dira Iparraldeko Bidea eta Barneko Euskal Bidea.
🚌 Autobusez
Madrildik
Alsa www.alsa.es Hainbat irteera América etorbidetik eta Barajasko T4tik.
- Egunekoa América etorbidetik: 00:30, 7:30 eta 16:00
- Madrildik, Hegoaldeko Geltokia: 07:00etan
- Barajasko 4. geltokitik, 7:45ean eta 15:15ean (48,55 prezioa).
- Prezioa: 40,92 euro.
Bartzelonatik
Alsa www.alsa.es Barcelona Nord geltokitik.
- Egunkaria: 11:45ean, 23:10ean iritsita (ontzi-aldaketa Gasteizen).
- Prezioa: 56,70 euro.
Bilbotik
www.alsa.es Gurtubay kaletik irteerak.
- Ordutegiak
- 04:30-6:20 Prezioa: 8,31 euro
- 11:00etatik 12:50era Prezioa: 8,31 euro
- 13:30-15:20 Prezioa: 8,31 euro
- 14:30-16:15 Prezioa: 8,31 euro
- 17:00etatik 21:00etara Prezioa: 8,31 euro
- 20:10-22:00 Prezioa: 8,31 euro
✈️ Hegazkinez
Donostiatik
- Irun Donostiako aireportutik (Hondarribia) 3 kilometrora dago. Irunekin bidaiariei lotzen dien autobus bat dago.
- Hegaldi erregularrak Madril eta Bartzelonarekin.
🚈 En tren
Madrildik
Renfe www.renfe. Irteera, Madrid Chamartinetik.
- Ordutegiak:
- 08:43-14:33 (iristea). ALVIA Prezioa: 59,15 eurotik hasita
- 0:07-17:35. MD Prezioa: 40,05 eurotik hasita
- 10:15-17:35. AURREKARI MD. Prezioa: 44 eurotik hasita
- 12:26-20:37an MD Prezioa: 40,05 eurotik hasita
- 14:50-20:37 ALVIA Prezioa: 59,15 eurotik hasita
- 17:38-23:00etan ALVIA Prezioa: 59,15 eurotik hasita.
Bartzelonatik
Renfe www.renfe. Irteera, Barcelona Santsetik.
- Ordutegiak:
- 8,25-20:37. ALE-MD
- 9:30etatik 17:35era. LD-MD Prezioa: 62,35 eurotik hasita
Donostiatik
- Satorrak Irun eta Donostia lotzen ditu 30 minutuz behin, gutxi gorabehera. Informazio gehiago, hemen: www.euskotren.es
- Horrez gain, Renfe zerbitzua ere eskaintzen du, ordutegi hauekin:
- 11:10-11:37 ESP. ERREG. Prezioa: 1,90 euro
- 17:08-17:35 MD Prezioa: 2,25 euro
- 20:10-20:37 MD Prezioa: 2,25 euro