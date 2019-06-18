Cómo llegar a las salidas
Llegar a Irun
Irun es una ciudad guipuzcoana fronteriza con Francia donde arranca el Camino del Norte y el Camino Vasco del Interior.
🚌 En autobús
Desde Madrid
Alsa www.alsa.es Diferentes salidas desde la Avenida América y la T4 de Barajas.
- Diario desde la Avenida América: 00:30, 7:30 y16:00
- Desde Madrid Estación Sur: 07:00h
- Desde la T4 de Barajas a las 7:45 y a las 15:15 (precio 48,55).
- Precio: 40,92 euros.
Desde Barcelona
Alsa www.alsa.es Desde la Estación Barcelona Nord.
- Diario: 11:45h con llegada a las 23:10h (con trasbordo en Vitoria-Gasteiz).
- Precio: 56,70 euros.
Desde Bilbao
www.alsa.es Salidas desde la calle Gurtubay.
- Horarios
- 04:30h-6:20h. Precio: 8,31 euros
- 11:00h-12:50h. Precio: 8,31 euros
- 13:30h-15:20h. Precio: 8,31euros
- 14:30h-16:15h. Precio: 8,31 euros
- 17,90-21:00h. Precio: 8,31 euros
- 20:10-22:00h. Precio: 8,31 euros
✈️ En avión
Desde San Sebastián
- Irún está a 3 kilómetros del Aeropuerto de San Sebastián (Hondarribia). Hay un autobús que conecta con Irún a los viajeros.
- Vuelos regulares con Madrid y Barcelona.
🚈 En tren
Desde Madrid
Renfe. www.renfe.es Salida desde Madrid Chamartín.
- Horarios:
- 08:43-14:33 (llegada). ALVIA. Precio: desde 59,15 euros
- 0:07-17:35. MD. Precio: desde 40,05 euros
- 10:15-17:35. AVANT.MD. Precio: desde 44 euros
- 12:26h-20:37h. MD. Precio: desde 40,05 euros
- 14:50-20:37h. ALVIA. Precio: desde 59,15 euros
- 17:38-23:00h. ALVIA. Precio: desde 59,15 euros.
Desde Barcelona
Renfe. www.renfe.es Salida desde Barcelona Sants.
- Horarios:
- 8,25-20:37. AVE-MD.
- 9:30h-17:35. LD-MD. Precio: desde 62,35 euros
Desde San Sebastián
- El Topo conecta cada 30 minutos aproximadamente Irun con San Sebastián. Más información en www.euskotren.es.
- Además también oferta el servicio Renfe con estos horarios:
- 11:10-11:37h. REG.EXP. Precio: 1,90 euros
- 17:08-17:35h. MD. Precio: 2,25euros
- 20:10-20:37h. MD. Precio: 2,25euros