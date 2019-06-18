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Cómo llegar a las salidas

Llegar a Irun

Irun es una ciudad guipuzcoana fronteriza con Francia donde arranca el Camino del Norte y el Camino Vasco del Interior.

 

🚌 En autobús

Desde Madrid

Alsa www.alsa.es Diferentes salidas desde la Avenida América y la T4 de Barajas.

  • Diario desde la Avenida América: 00:30, 7:30 y16:00
  • Desde Madrid Estación Sur: 07:00h
  • Desde la T4 de Barajas a las 7:45 y a las 15:15 (precio 48,55).
  • Precio: 40,92 euros.

Desde Barcelona

Alsa www.alsa.es Desde la Estación Barcelona Nord.

  • Diario: 11:45h con llegada a las 23:10h (con trasbordo en Vitoria-Gasteiz).
  • Precio: 56,70 euros.

Desde Bilbao

www.alsa.es Salidas desde la calle Gurtubay.

  • Horarios
    • 04:30h-6:20h. Precio: 8,31 euros
    • 11:00h-12:50h. Precio: 8,31 euros
    • 13:30h-15:20h. Precio: 8,31euros
    • 14:30h-16:15h. Precio: 8,31 euros
    • 17,90-21:00h. Precio: 8,31 euros
    • 20:10-22:00h. Precio: 8,31 euros

 

✈️ En avión

Desde San Sebastián

  • Irún está a 3 kilómetros del Aeropuerto de San Sebastián (Hondarribia). Hay un autobús que conecta con Irún a los viajeros.
  • Vuelos regulares con Madrid y Barcelona.

 

🚈 En tren

Desde Madrid

Renfe. www.renfe.es Salida desde Madrid Chamartín.

  • Horarios:
    • 08:43-14:33 (llegada). ALVIA. Precio: desde 59,15 euros
    • 0:07-17:35. MD. Precio: desde 40,05 euros
    • 10:15-17:35. AVANT.MD. Precio: desde 44 euros
    • 12:26h-20:37h. MD. Precio: desde 40,05 euros
    • 14:50-20:37h. ALVIA. Precio: desde 59,15 euros
    • 17:38-23:00h. ALVIA. Precio: desde 59,15 euros.

Desde Barcelona

Renfe. www.renfe.es Salida desde Barcelona Sants.

  • Horarios:
    • 8,25-20:37. AVE-MD.
    • 9:30h-17:35. LD-MD. Precio: desde 62,35 euros

Desde San Sebastián

  • El Topo conecta cada 30 minutos aproximadamente Irun con San Sebastián. Más información en www.euskotren.es.
  • Además también oferta el servicio Renfe con estos horarios:
    • 11:10-11:37h. REG.EXP. Precio: 1,90 euros
    • 17:08-17:35h. MD. Precio: 2,25euros
    • 20:10-20:37h. MD. Precio: 2,25euros

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