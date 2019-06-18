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Com arribar a les sortides

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Arribar a Irun

Irun és una ciutat guipuscoana fronterera amb França on arrenca el Camí del Nord i el Camí Basc de l'Interior.

 

🚌 Amb autobús

Des de Madrid

Alsa www.alsa.es Diferents sortides des de l'Avinguda Amèrica i la T4 de Barajas.

  • Diari des de l'Avinguda Amèrica: 00.30, 7.30 y16:00
  • Des de Madrid Estació Sud: 07:00h
  • Des de la T4 de Barajas a les 7.45 i a les 15.15 (preu 48,55).
  • Preu: 40,92 euros.

Des de Barcelona

Alsa www.alsa.es Des de l'Estació Barcelona Nord.

  • Diari: 11:45h amb arribada a les 23:10h (amb transbord a Vitòria-Gasteiz).
  • Preu: 56,70 euros.

Des de Bilbao

www.alsa.es Sortides des del carrer Gurtubay.

  • Horaris
    • 04:30h-6:20h. Preu: 8,31 euros
    • 11:00h-12:50h. Preu: 8,31 euros
    • 13:30h-15:20h. Preu: 8,31euros
    • 14:30h-16:15h. Preu: 8,31 euros
    • 17,90-21:00h. Preu: 8,31 euros
    • 20.10-22:00h. Preu: 8,31 euros

 

✈️ Amb avió

Des de Sant Sebastià

  • Irun està a 3 quilòmetres de l'Aeroport de Sant Sebastià (Hondarribia). Hi ha un autobús que connecta amb Irun als viatgers.
  • Vols regulars amb Madrid i Barcelona.

 

🚈 Amb tren

Des de Madrid

Renfe. www.renfe.es Sortida des de Madrid Chamartín.

  • Horaris:
    • 08.43-14.33 (arribada). ALVIA. Preu: des de 59,15 euros
    • 0.07-17.35. MD. Preu: des de 40,05 euros
    • 10.15-17.35. AVANT.MD. Preu: des de 44 euros
    • 12:26h-20:37h. MD. Preu: des de 40,05 euros
    • 14.50-20:37h. ALVIA. Preu: des de 59,15 euros
    • 17.38-23:00h. ALVIA. Preu: des de 59,15 euros.

Des de Barcelona

Renfe. www.renfe.es Sortida des de Barcelona Sants.

  • Horaris:
    • 8,25-20.37. AVE-MD.
    • 9:30h-17.35. LD-MD. Preu: des de 62,35 euros

Des de Sant Sebastià

  • El Talp connecta cada 30 minuts aproximadament Irun amb Sant Sebastià. Més informació en www.euskotren.es.
  • A més també ofereix el servei Renfe amb aquests horaris:
    • 11.10-11:37h. REG.EXP. Preu: 1,90 euros
    • 17.08-17:35h. MD. Preu: 2,25euros
    • 20.10-20:37h. MD. Preu: 2,25euros

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