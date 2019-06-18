Com arribar a les sortides
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Arribar a Irun
Irun és una ciutat guipuscoana fronterera amb França on arrenca el Camí del Nord i el Camí Basc de l'Interior.
🚌 Amb autobús
Des de Madrid
Alsa www.alsa.es Diferents sortides des de l'Avinguda Amèrica i la T4 de Barajas.
- Diari des de l'Avinguda Amèrica: 00.30, 7.30 y16:00
- Des de Madrid Estació Sud: 07:00h
- Des de la T4 de Barajas a les 7.45 i a les 15.15 (preu 48,55).
- Preu: 40,92 euros.
Des de Barcelona
Alsa www.alsa.es Des de l'Estació Barcelona Nord.
- Diari: 11:45h amb arribada a les 23:10h (amb transbord a Vitòria-Gasteiz).
- Preu: 56,70 euros.
Des de Bilbao
www.alsa.es Sortides des del carrer Gurtubay.
- Horaris
- 04:30h-6:20h. Preu: 8,31 euros
- 11:00h-12:50h. Preu: 8,31 euros
- 13:30h-15:20h. Preu: 8,31euros
- 14:30h-16:15h. Preu: 8,31 euros
- 17,90-21:00h. Preu: 8,31 euros
- 20.10-22:00h. Preu: 8,31 euros
✈️ Amb avió
Des de Sant Sebastià
- Irun està a 3 quilòmetres de l'Aeroport de Sant Sebastià (Hondarribia). Hi ha un autobús que connecta amb Irun als viatgers.
- Vols regulars amb Madrid i Barcelona.
🚈 Amb tren
Des de Madrid
Renfe. www.renfe.es Sortida des de Madrid Chamartín.
- Horaris:
- 08.43-14.33 (arribada). ALVIA. Preu: des de 59,15 euros
- 0.07-17.35. MD. Preu: des de 40,05 euros
- 10.15-17.35. AVANT.MD. Preu: des de 44 euros
- 12:26h-20:37h. MD. Preu: des de 40,05 euros
- 14.50-20:37h. ALVIA. Preu: des de 59,15 euros
- 17.38-23:00h. ALVIA. Preu: des de 59,15 euros.
Des de Barcelona
Renfe. www.renfe.es Sortida des de Barcelona Sants.
- Horaris:
- 8,25-20.37. AVE-MD.
- 9:30h-17.35. LD-MD. Preu: des de 62,35 euros
Des de Sant Sebastià
- El Talp connecta cada 30 minuts aproximadament Irun amb Sant Sebastià. Més informació en www.euskotren.es.
- A més també ofereix el servei Renfe amb aquests horaris:
- 11.10-11:37h. REG.EXP. Preu: 1,90 euros
- 17.08-17:35h. MD. Preu: 2,25euros
- 20.10-20:37h. MD. Preu: 2,25euros