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Como chegar ás saídas

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De Pamplona a Roncesvalles e Saint Jean Pied de Port

Unicamente pódese chegar por servizo público en autobús ou en taxi.

🚌 En autobús

Estación de autobuses de Pamplona, 948 20 35 66.
C/ Yanguas e Miranda Nº 2, 31002.

www.estaciondeautobusesdepamplona.com

Traxecto Pamplona-Roncesvalles

(a duración é dunha hora e dez):

Autocares Artieda: 948 300 287
www.autocaresartieda.com e www.autocaresartieda.com/?scc=roncesvalles

A compra de billetes, tanto para os pasaxeiros como para a facturación de bicicletas, soamente pódese realizar na Estación de autobuses de Pamplona / Portelo único, o mesmo día da viaxe. Non se pode facer reserva de billetes por Internet. Tampouco por teléfono. A compra de billetes débese realizar o mesmo día da viaxe.

    • Desde o 1 de setembro
      • De luns a venres: 13:50h
      • Venres: 18:00
      • Sábados: 16:00
      • Domingos e festivos: Non hai servizo
    • Do 1 de xullo ao 31 de agosto:
      • De luns a venres: 10:00 e 18:00
      • Sábados: 10:00 e 16:00
      • Domingos e festivos: Non hai servizo
    • Prezo: 5 euros e permítese facturar a bicicleta, esta só en portelo e o mesmo día da viaxe, cun custo adicional de 6 euros. Débese desmontar a roda e as alforxas e o pago debe realizarse en efectivo..
    • No mesmo Roncesvalles, á hora que chega o autobús de Pamplona, hai varios taxis esperando para baixar aos peregrinos que queiran até Saint Jean Pied de Port.

Traxecto Pamplona-Saint Jean Pied de Port

A duración é dunha 1 hora e 45 minutos

Só en tempada!

 

🚕 En taxi

Teletaxi San Fermín

948 23 23 00 e 948 35 13 35. www.taxipamplona.com

Tarifas 2015:

  • Laborables (de 07:00h a 22:00h) : De Pamplona a Roncesvalles: 67 euros; do aeroporto de Pamplona a Roncesvalles: 73 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 107 euros e do aeroporto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 112 euros.
  • Fins de semana e festivos (de 22:00h a 07:00h): De Pamplona a Roncesvalles: 83 euros; do aeroporto de Pamplona a Roncesvalles: 88 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 134euros e do aeroporto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 140 euros.

Dan a opción de compartir taxi con outros peregrinos! Máis información en http://www.taxipamplona.com/comparte.php

Navarvip

948 102 100. www.navarvip.com

Tarifas: Consultar prezo vía telefónica ou email.

Non existe opción de compartir taxi

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