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De Pamplona a Roncesvalles e Saint Jean Pied de Port
Unicamente pódese chegar por servizo público en autobús ou en taxi.
🚌 En autobús
Estación de autobuses de Pamplona, 948 20 35 66.
C/ Yanguas e Miranda Nº 2, 31002.
www.estaciondeautobusesdepamplona.com
Traxecto Pamplona-Roncesvalles
(a duración é dunha hora e dez):
Autocares Artieda: 948 300 287
www.autocaresartieda.com e www.autocaresartieda.com/?scc=roncesvalles
A compra de billetes, tanto para os pasaxeiros como para a facturación de bicicletas, soamente pódese realizar na Estación de autobuses de Pamplona / Portelo único, o mesmo día da viaxe. Non se pode facer reserva de billetes por Internet. Tampouco por teléfono. A compra de billetes débese realizar o mesmo día da viaxe.
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- Desde o 1 de setembro
- De luns a venres: 13:50h
- Venres: 18:00
- Sábados: 16:00
- Domingos e festivos: Non hai servizo
- Do 1 de xullo ao 31 de agosto:
- De luns a venres: 10:00 e 18:00
- Sábados: 10:00 e 16:00
- Domingos e festivos: Non hai servizo
- Prezo: 5 euros e permítese facturar a bicicleta, esta só en portelo e o mesmo día da viaxe, cun custo adicional de 6 euros. Débese desmontar a roda e as alforxas e o pago debe realizarse en efectivo..
- No mesmo Roncesvalles, á hora que chega o autobús de Pamplona, hai varios taxis esperando para baixar aos peregrinos que queiran até Saint Jean Pied de Port.
- Desde o 1 de setembro
Traxecto Pamplona-Saint Jean Pied de Port
A duración é dunha 1 hora e 45 minutos
Só en tempada!
🚕 En taxi
Teletaxi San Fermín
948 23 23 00 e 948 35 13 35. www.taxipamplona.com
Tarifas 2015:
- Laborables (de 07:00h a 22:00h) : De Pamplona a Roncesvalles: 67 euros; do aeroporto de Pamplona a Roncesvalles: 73 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 107 euros e do aeroporto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 112 euros.
- Fins de semana e festivos (de 22:00h a 07:00h): De Pamplona a Roncesvalles: 83 euros; do aeroporto de Pamplona a Roncesvalles: 88 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 134euros e do aeroporto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 140 euros.
Dan a opción de compartir taxi con outros peregrinos! Máis información en http://www.taxipamplona.com/comparte.php
Navarvip
Tarifas: Consultar prezo vía telefónica ou email.
Non existe opción de compartir taxi