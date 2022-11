De Pamplona a Roncesvalles i Saint Jean Pied de Port

Únicament es pot arribar per servei públic amb autobús o en taxi.

🚌 Amb autobús

Estació d'autobusos de Pamplona, 948 20 35 66.

C/ Yanguas i Miranda Nº 2, 31002.

www.estaciondeautobusesdepamplona.com

Trajecte Pamplona-Roncesvalles

(la durada és d'una hora i deu):

Autocars Artieda: 948 300 287

www.autocaresartieda.com i www.autocaresartieda.com/?scc=roncesvalles

La compra de bitllets, tant per als passatgers com per a la facturació de bicicletes, solament es pot realitzar en l'Estació d'autobusos de Pamplona / Finestreta única, el mateix dia del viatge. No es pot fer reserva de bitllets per Internet. Tampoc per telèfon. La compra de bitllets s'ha de realitzar el mateix dia del viatge.

Des de l'1 de setembre De dilluns a divendres: 13:50h Divendres: 18.00 Dissabtes: 16.00 Diumenges i festius: No hi ha servei De l'1 de juliol al 31 d'agost: De dilluns a divendres: 10.00 i 18.00 Dissabtes: 10.00 i 16.00 Diumenges i festius: No hi ha servei Preu: 5 euros i es permet facturar la bicicleta, aquesta només en finestreta i el mateix dia del viatge, amb un cost addicional de 6 euros . S'ha de desmuntar la roda i les alforjas i el pagament ha de realitzar-se en efectiu.. En el mateix Roncesvalles, a l'hora que arriba l'autobús de Pamplona, hi ha diversos taxis esperant per a baixar als pelegrins que vulguin fins a Saint Jean Pied de Port.



Trajecte Pamplona-Saint Jean Pied de Port

La durada és d'una 1 hora i 45 minuts

Només en temporada!

🚕 En taxi

Teletaxi Sant Fermín

948 23 23 00 i 948 35 13 35. www.taxipamplona.com

Tarifes 2015:

Laborables (de 07:00h a 22:00h) : De Pamplona a Roncesvalles: 67 euros; de l'aeroport de Pamplona a Roncesvalles: 73 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 107 euros i de l'aeroport de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 112 euros.

Donen l'opció de compartir taxi amb altres pelegrins! Més informació en http://www.taxipamplona.com/comparte.php

Navarvip

948 102 100. www.navarvip.com

Tarifes: Consultar preu via telefònica o email.

No existeix opció de compartir taxi