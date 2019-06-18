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Iruñetik Orreagara eta Porteko Saint Jean Piedera
Autobusean edo taxian bakarrik hel daiteke zerbitzu publikotik.
🚌 Autobusez
Iruñeko autobus geltokia, 948 20 35 66.
Yanguas y Miranda kalea 2, 31002.
www.estaciondeautobusesdepamplona.com
Iruña-Orreaga ibilbidea
(ordubete eta hamar irauten du)
Artieda autobusak: 948 300 287
www.autocaresartieda.com eta www.autocaresartieda.com/?scc=roncesvalles
Bidaiarientzako eta bizikletak fakturatzeko txartelak Iruñeko autobus-geltokian edo leihatila bakarrean eros daitezke, bidaiaren egunean bertan. Ezin da billeterik erreserbatu Internet bidez. Ezta telefonoz ere. Bidaia-egunean bertan erosi behar dira billeteak.
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- Irailaren 1etik aurrera
- Astelehenetik ostiralera: 13:50ean
- Ostirala: 18:00
- Larunbatetan: 16:00
- Igande eta jaiegunetan: Ez dago zerbitzurik
- Uztailaren 1etik abuztuaren 31ra:
- Astelehenetik ostiralera: 10:00etan eta 18:00etan
- Larunbatetan: 10:00etan eta 16:00etan
- Igande eta jaiegunetan: Ez dago zerbitzurik
- Prezioa: 5 euro. Bizikleta leihatilan eta bidaiaren egunean bertan fakturatzen ahalko da, 6 euroko kostu gehigarriarekin. Gurpila eta tapakiak desmuntatu behar dira eta ordainketa eskudirutan egin behar da.
- Orreagan bertan, Iruñeko autobusa iristen den orduan, hainbat taxi daude zain, nahi duten erromesak Saint Jean Pied de Portera jaisteko.
- Irailaren 1etik aurrera
Iruña-Donibane Garazi ibilbidea
Ordubete eta 45 minutu irauten du.
Bakarrik denboraldian!
🚕 Taxian
Teletaxi San Fermín
948 23 23 00 y 948 35 13 35. www.taxipamplona.com
2015. urteko tarifak:
- Lanegunetan (07:00etatik 22:00etara): Iruñetik Orreagara: 67 euro; Iruñeko aireportutik Orreagara: 73 euro; Iruñetik Donibane Garazira: 107 euro eta Iruñeko aireportutik Saint Jean Pied de Portera: 112 euro.
- Asteburu eta jaiegunetan (22:00etatik 07:00etara): Iruñetik Orreagara: 83 euro; Iruñeko aireportutik Orreagara: 88 euro; Iruñetik Donibane Garazira: 48 euro eta Iruñeko aireportua Saint Jean Pied de Portera: 140 euro.
Beste erromes batzuekin taxia partekatzeko aukera ematen dute! Informazio gehiago: http://www.taxipamplona.com/comparte.php
Nabarvip
Tarifak: Kontsultatu prezioa telefonoz edo posta elektronikoz.
Ez dago taxia partekatzeko aukerarik