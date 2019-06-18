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Iruñetik Orreagara eta Porteko Saint Jean Piedera

Autobusean edo taxian bakarrik hel daiteke zerbitzu publikotik.

🚌 Autobusez

Iruñeko autobus geltokia, 948 20 35 66.

Yanguas y Miranda kalea 2, 31002.

www.estaciondeautobusesdepamplona.com

Iruña-Orreaga ibilbidea

(ordubete eta hamar irauten du)

Artieda autobusak: 948 300 287

www.autocaresartieda.com eta www.autocaresartieda.com/?scc=roncesvalles

Bidaiarientzako eta bizikletak fakturatzeko txartelak Iruñeko autobus-geltokian edo leihatila bakarrean eros daitezke, bidaiaren egunean bertan. Ezin da billeterik erreserbatu Internet bidez. Ezta telefonoz ere. Bidaia-egunean bertan erosi behar dira billeteak.

    • Irailaren 1etik aurrera
      • Astelehenetik ostiralera: 13:50ean
      • Ostirala: 18:00
      • Larunbatetan: 16:00
      • Igande eta jaiegunetan: Ez dago zerbitzurik
    • Uztailaren 1etik abuztuaren 31ra:
      • Astelehenetik ostiralera: 10:00etan eta 18:00etan
      • Larunbatetan: 10:00etan eta 16:00etan
      • Igande eta jaiegunetan: Ez dago zerbitzurik
    • Prezioa: 5 euro. Bizikleta leihatilan eta bidaiaren egunean bertan fakturatzen ahalko da, 6 euroko kostu gehigarriarekin. Gurpila eta tapakiak desmuntatu behar dira eta ordainketa eskudirutan egin behar da.
    • Orreagan bertan, Iruñeko autobusa iristen den orduan, hainbat taxi daude zain, nahi duten erromesak Saint Jean Pied de Portera jaisteko.

Iruña-Donibane Garazi ibilbidea

Ordubete eta 45 minutu irauten du.

Bakarrik denboraldian!

🚕 Taxian

Teletaxi San Fermín

948 23 23 00 y 948 35 13 35. www.taxipamplona.com

2015. urteko tarifak:

  • Lanegunetan (07:00etatik 22:00etara): Iruñetik Orreagara: 67 euro; Iruñeko aireportutik Orreagara: 73 euro; Iruñetik Donibane Garazira: 107 euro eta Iruñeko aireportutik Saint Jean Pied de Portera: 112 euro.
  • Asteburu eta jaiegunetan (22:00etatik 07:00etara): Iruñetik Orreagara: 83 euro; Iruñeko aireportutik Orreagara: 88 euro; Iruñetik Donibane Garazira: 48 euro eta Iruñeko aireportua Saint Jean Pied de Portera: 140 euro.

Beste erromes batzuekin taxia partekatzeko aukera ematen dute! Informazio gehiago: http://www.taxipamplona.com/comparte.php

Nabarvip

948 102 100. www.navarvip.com

Tarifak: Kontsultatu prezioa telefonoz edo posta elektronikoz.

Ez dago taxia partekatzeko aukerarik

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