De Pamplona a Roncesvalles y Saint Jean Pied de Port
Únicamente se puede llegar por servicio público en autobús o en taxi.
🚌 En autobús
Estación de autobuses de Pamplona, 948 20 35 66.
C/ Yanguas y Miranda Nº 2, 31002.
www.estaciondeautobusesdepamplona.com
Trayecto Pamplona-Roncesvalles
(la duración es de una hora y diez):
Autocares Artieda: 948 300 287
www.autocaresartieda.com y www.autocaresartieda.com/?scc=roncesvalles
La compra de billetes, tanto para los pasajeros como para la facturación de bicicletas, solamente se puede realizar en la Estación de autobuses de Pamplona / Ventanilla única, el mismo día del viaje. No se puede hacer reserva de billetes por Internet. Tampoco por teléfono. La compra de billetes se debe realizar el mismo día del viaje.
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- Desde el 1 de septiembre
- De lunes a viernes: 13:50h
- Viernes: 18:00
- Sábados: 16:00
- Domingos y festivos: No hay servicio
- Del 1 de julio al 31 de agosto:
- De lunes a viernes: 10:00 y 18:00
- Sábados: 10:00 y 16:00
- Domingos y festivos: No hay servicio
- Precio: 5 euros y se permite facturar la bicicleta, ésta solo en ventanilla y el mismo día del viaje, con un coste adicional de 6 euros. Se debe desmontar la rueda y las alforjas y el pago debe realizarse en efectivo..
- En el mismo Roncesvalles, a la hora que llega el autobús de Pamplona, hay varios taxis esperando para bajar a los peregrinos que quieran hasta Saint Jean Pied de Port.
- Desde el 1 de septiembre
Trayecto Pamplona-Saint Jean Pied de Port
La duración es de una 1 hora y 45 minutos
¡Solo en temporada!
🚕 En taxi
Teletaxi San Fermín
948 23 23 00 y 948 35 13 35. www.taxipamplona.com
Tarifas 2015:
- Laborables (de 07:00h a 22:00h) : De Pamplona a Roncesvalles: 67 euros; del aeropuerto de Pamplona a Roncesvalles: 73 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 107 euros y del aeropuerto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 112 euros.
- Fines de semana y festivos (de 22:00h a 07:00h): De Pamplona a Roncesvalles: 83 euros; del aeropuerto de Pamplona a Roncesvalles: 88 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 134euros y del aeropuerto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 140 euros.
¡Dan la opción de compartir taxi con otros peregrinos! Más información en http://www.taxipamplona.com/comparte.php
Navarvip
Tarifas: Consultar precio vía telefónica o email.
No existe opción de compartir taxi