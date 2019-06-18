De Pamplona a Roncesvalles y Saint Jean Pied de Port

Únicamente se puede llegar por servicio público en autobús o en taxi.

🚌 En autobús

Estación de autobuses de Pamplona, 948 20 35 66.

C/ Yanguas y Miranda Nº 2, 31002.

www.estaciondeautobusesdepamplona.com

Trayecto Pamplona-Roncesvalles

(la duración es de una hora y diez):

Autocares Artieda: 948 300 287

www.autocaresartieda.com y www.autocaresartieda.com/?scc=roncesvalles

La compra de billetes, tanto para los pasajeros como para la facturación de bicicletas, solamente se puede realizar en la Estación de autobuses de Pamplona / Ventanilla única, el mismo día del viaje. No se puede hacer reserva de billetes por Internet. Tampoco por teléfono. La compra de billetes se debe realizar el mismo día del viaje.

Desde el 1 de septiembre De lunes a viernes: 13:50h Viernes: 18:00 Sábados: 16:00 Domingos y festivos: No hay servicio Del 1 de julio al 31 de agosto: De lunes a viernes: 10:00 y 18:00 Sábados: 10:00 y 16:00 Domingos y festivos: No hay servicio Precio: 5 euros y se permite facturar la bicicleta, ésta solo en ventanilla y el mismo día del viaje, con un coste adicional de 6 euros . Se debe desmontar la rueda y las alforjas y el pago debe realizarse en efectivo.. En el mismo Roncesvalles, a la hora que llega el autobús de Pamplona, hay varios taxis esperando para bajar a los peregrinos que quieran hasta Saint Jean Pied de Port.



Trayecto Pamplona-Saint Jean Pied de Port

La duración es de una 1 hora y 45 minutos

¡Solo en temporada!

🚕 En taxi

Teletaxi San Fermín

948 23 23 00 y 948 35 13 35. www.taxipamplona.com

Tarifas 2015:

Laborables (de 07:00h a 22:00h) : De Pamplona a Roncesvalles: 67 euros; del aeropuerto de Pamplona a Roncesvalles: 73 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 107 euros y del aeropuerto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 112 euros.

De Pamplona a Roncesvalles: 67 euros; del aeropuerto de Pamplona a Roncesvalles: 73 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 107 euros y del aeropuerto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 112 euros. Fines de semana y festivos (de 22:00h a 07:00h): De Pamplona a Roncesvalles: 83 euros; del aeropuerto de Pamplona a Roncesvalles: 88 euros; de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 134euros y del aeropuerto de Pamplona a Saint Jean Pied de Port: 140 euros.

¡Dan la opción de compartir taxi con otros peregrinos! Más información en http://www.taxipamplona.com/comparte.php

Navarvip

948 102 100. www.navarvip.com

Tarifas: Consultar precio vía telefónica o email.

No existe opción de compartir taxi