Como chegar ás saídas
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Chegar a Oviedo
🚌 En autobús
Desde Madrid
Alsa. 902 42 22 42, www.alsa.es
Saída desde a Estación Sur
C/ Méndez Alvaro, núm. 83. Teléfono: 91 468 42 00, www.estacionautobusesmadrid.com.
Horarios de saída:
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- 00:30h-6:15h. Prezo: 35,99 euros
- 6:15-12:45h. Prezo: 33,80 euros
- 8:15h-13:45h. Prezo: 19,65 euros
- 9:15:14:45h. Prezo: 52, 42 euros
- 10:30h-16:00h. Prezo: 23.30 euros
- 12:00-17:30h. Prezo: 19,65 euros
- 12:15-18:35h. Prezo. 38,14 euros
- 14:00h-19:45h. Prezo: 19,65 euros
- 15:00-20:45h. Prezo: 52,60 euros
- 16:00h-21:45h. Prezo: 24,35 euros
- 17:00h-22:30h. Prezo: 24,35 euros
- 17:30h- 23:45h. Prezo: 24,35 euros
- 18:00h-23:45h. Prezo: 24,35 euros
- 21:30-02:45h. Prezo: 55,50 euros
- 23:30h- 05:15h. Prezo. 35,99 euros
Saída desde Interc. Moncloa
Rúa Princesa, 89 - 28008, Madrid
Horarios de saída:
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- 8:30h-13:35h. Prezo: 19,65 euros
- 9:30h-14:45h. Prezo: 52,42 euros
- 10:45-16:00h. Prezo: 23,30 euros
- 12:15-17:30h. Prezo. 19,65 euros
- 12:30-18:35h. Prezo 38,14 euros
- 14:15-19:45h. Prezo: 19.65 euros
Desde o aeroporto. Madrid-Barajas T4
Horarios de saída:
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- 11:15:19:30h. Prezo: 35,99 euros
- 14:45h-21:45h. Prezo: 35,99 euros
- 16:15.-22:30h. Prezo: 35,99 euros
- 20:45-02:45h. Prezo: 56, 55 euros
- 23:00h-05:15h. Prezo: 35,99 euros
- 23,59h- 06:15h. Prezo: 35,99 euros
Desde Barcelona
Saída desde a estación de autobuses Barcelona Nord: Carrer d’Alí Bei, 80. Teléfono: 902 26 06 06, www.barcelonanord.com
Horarios:
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- 09:00h- 21:05h (chegada). Prezo: 62,59 euros
- 15:15-05:15h (chegada). Prezo: 84,42 euros
- 20:00h-08:35h. Prezo: 65,87 euros
- 23:00h- 10:45h. Prezo. 62,59 euros
- 23:30h-13:45h. Prezo: 70,39 euros
Desde Valencia
- Saída desde a estación de autobuses de Valencia: Avenida Menéndez Pidal, 13. Teléfono: 96 346 62 66. Non hai traxecto directo.
- Con Auto-Res até Madrid. 902 02 00 52, www.auto-res.net
- A Compañía Bilmanbus S.L conecta Valencia con Santander www.bilmanbus.es. O prezo do billete é desde os 42,38 euros.
- Desde Santander pódese chegar a Oviedo con Alsa desde os 13,47 euros até os 24,64 euros.
Desde Bilbao
- Alsa, 902 42 22 42 www.alsa.es
- Saída desde a estación de autobuses Termibús: C/ Gurtubay, 1. Tfno: 944 39 50 77.
- Prezo: Entre 12,85 euros e 35,40 euros.
www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/é/oficinas-de-turismo
🚈 En tren
Desde Madrid (Estación de Chamartín):
- C/ Agustín de Foxá, s/n.
- Prezo: Desde 27,365 a 49,70 euros
Desde Barcelona. Estación de Sants.
- Plaça Països Catalans s/n.
- Con enlace e tamén en tren hotel.
- Prezo: Desde 51,65 euros a 75,05 euros.
Desde Valencia.
- Non hai traxecto directo.
- Distintos horarios e transbordos en Alacante, Albacete e Madrid.
Desde Bilbao
- Non hai traxecto directo. A viaxe sería Bilbao – León – Oviedo.
- Ás 12:15 desde Bilbao con chegada a León ás 14:03. Ás 17:39 salgue un Alvia de León a Oviedo que chega ás 17:35.
- O prezo de Bilbao a León é desde 29,75 euros.
Desde Pamplona
- Este traxecto ten enlace en León. Prezo: entre 44,50 e 63,40 euros.
Desde León
- En Alvia o prezo é a desde 27,95
Desde Sevilla
- Non hai traxecto directo. Hai que facer transbordo en Madrid.