Cómo llegar a las salidas
Llegar a Oviedo
🚌 En autobús
Desde Madrid
Alsa. 902 42 22 42, www.alsa.es
Salida desde la Estación Sur
C/ Méndez Alvaro, nº 83. Teléfono: 91 468 42 00, www.estacionautobusesmadrid.com.
Horarios de salida:
-
- 00:30h-6:15h. Precio: 35,99 euros
- 6:15-12:45h. Precio: 33,80 euros
- 8:15h-13:45h. Precio: 19,65 euros
- 9:15:14:45h. Precio: 52, 42 euros
- 10:30h-16:00h. Precio: 23.30 euros
- 12:00-17:30h. Precio: 19,65 euros
- 12:15-18:35h. Precio. 38,14 euros
- 14:00h-19:45h. Precio: 19,65 euros
- 15:00-20:45h. Precio: 52,60 euros
- 16:00h-21:45h. Precio: 24,35 euros
- 17:00h-22:30h. Precio: 24,35 euros
- 17:30h- 23:45h. Precio: 24,35 euros
- 18:00h-23:45h. Precio: 24,35 euros
- 21:30-02:45h. Precio: 55,50 euros
- 23:30h- 05:15h. Precio. 35,99 euros
Salida desde Interc. Moncloa
Calle Princesa, 89 - 28008, Madrid
Horarios de salida:
-
- 8:30h-13:35h. Precio: 19,65 euros
- 9:30h-14:45h. Precio: 52,42 euros
- 10:45-16:00h. Precio: 23,30 euros
- 12:15-17:30h. Precio. 19,65 euros
- 12:30-18:35h. Precio 38,14 euros
- 14:15-19:45h. Precio: 19.65 euros
Desde el aeropuerto. Madrid-Barajas T4
Horarios de salida:
-
- 11:15:19:30h. Precio: 35,99 euros
- 14:45h-21:45h. Precio: 35,99 euros
- 16:15.-22:30h. Precio: 35,99 euros
- 20:45-02:45h. Precio: 56, 55 euros
- 23:00h-05:15h. Precio: 35,99 euros
- 23,59h- 06:15h. Precio: 35,99 euros
Desde Barcelona
Salida desde la estación de autobuses Barcelona Nord: Carrer d’Alí Bei, 80. Teléfono: 902 26 06 06, www.barcelonanord.com
Horarios:
-
- 09:00h- 21:05h (llegada). Precio: 62,59 euros
- 15:15-05:15h (llegada). Precio: 84,42 euros
- 20:00h-08:35h. Precio: 65,87 euros
- 23:00h- 10:45h. Precio. 62,59 euros
- 23:30h-13:45h. Precio: 70,39 euros
Desde Valencia
- Salida desde la estación de autobuses de Valencia: Avenida Menéndez Pidal, 13. Teléfono: 96 346 62 66. No hay trayecto directo.
- Con Auto-Res hasta Madrid. 902 02 00 52, www.auto-res.net
- La Compañía Bilmanbus S.L conecta Valencia con Santander www.bilmanbus.es. El precio del billete es desde los 42,38 euros.
- Desde Santander se puede llegar a Oviedo con Alsa desde los 13,47 euros hasta los 24,64 euros.
Desde Bilbao
- Alsa, 902 42 22 42 www.alsa.es
- Salida desde la estación de autobuses Termibús: C/ Gurtubay, 1. Tfno: 944 39 50 77.
- Precio: Entre 12,85 euros y 35,40 euros.
www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/oficinas-de-turismo
🚈 En tren
Desde Madrid (Estación de Chamartín):
- C/ Agustín de Foxá, s/n.
- Precio: Desde 27,365 a 49,70 euros
Desde Barcelona. Estación de Sants.
- Plaça Països Catalans s/n.
- Con enlace y también en tren hotel.
- Precio: Desde 51,65 euros a 75,05 euros.
Desde Valencia.
- No hay trayecto directo.
- Distintos horarios y trasbordos en Alicante, Albacete y Madrid.
Desde Bilbao
- No hay trayecto directo. El viaje sería Bilbao – León – Oviedo.
- A las 12:15 desde Bilbao con llegada a León a las 14:03. A las 17:39 sale un Alvia de León a Oviedo que llega a las 17:35.
- El precio de Bilbao a León es desde 29,75 euros.
Desde Pamplona
- Este trayecto tiene enlace en León. Precio: entre 44,50 y 63,40 euros.
Desde León
- En Alvia el precio es a desde 27,95
Desde Sevilla
- No hay trayecto directo. Hay que hacer trasbordo en Madrid.