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Cómo llegar a las salidas

Llegar a Oviedo

🚌 En autobús

Desde Madrid

Alsa. 902 42 22 42, www.alsa.es

Salida desde la Estación Sur

C/ Méndez Alvaro, nº 83. Teléfono: 91 468 42 00, www.estacionautobusesmadrid.com.

Horarios de salida:

    • 00:30h-6:15h. Precio: 35,99 euros
    • 6:15-12:45h. Precio: 33,80 euros
    • 8:15h-13:45h. Precio: 19,65 euros
    • 9:15:14:45h. Precio: 52, 42 euros
    • 10:30h-16:00h. Precio: 23.30 euros
    • 12:00-17:30h. Precio: 19,65 euros
    • 12:15-18:35h. Precio. 38,14 euros
    • 14:00h-19:45h. Precio: 19,65 euros
    • 15:00-20:45h. Precio: 52,60 euros
    • 16:00h-21:45h. Precio: 24,35 euros
    • 17:00h-22:30h. Precio: 24,35 euros
    • 17:30h- 23:45h. Precio: 24,35 euros
    • 18:00h-23:45h. Precio: 24,35 euros
    • 21:30-02:45h. Precio: 55,50 euros
    • 23:30h- 05:15h. Precio. 35,99 euros

Salida desde Interc. Moncloa

Calle Princesa, 89 - 28008, Madrid

Horarios de salida:

    • 8:30h-13:35h. Precio: 19,65 euros
    • 9:30h-14:45h. Precio: 52,42 euros
    • 10:45-16:00h. Precio: 23,30 euros
    • 12:15-17:30h. Precio. 19,65 euros
    • 12:30-18:35h. Precio 38,14 euros
    • 14:15-19:45h. Precio: 19.65 euros

Desde el aeropuerto. Madrid-Barajas T4

Horarios de salida:

    • 11:15:19:30h. Precio: 35,99 euros
    • 14:45h-21:45h. Precio: 35,99 euros
    • 16:15.-22:30h. Precio: 35,99 euros
    • 20:45-02:45h. Precio: 56, 55 euros
    • 23:00h-05:15h. Precio: 35,99 euros
    • 23,59h- 06:15h. Precio: 35,99 euros

Desde Barcelona

Salida desde la estación de autobuses Barcelona Nord: Carrer d’Alí Bei, 80. Teléfono: 902 26 06 06, www.barcelonanord.com

Horarios:

    • 09:00h- 21:05h (llegada). Precio: 62,59 euros
    • 15:15-05:15h (llegada). Precio: 84,42 euros
    • 20:00h-08:35h. Precio: 65,87 euros
    • 23:00h- 10:45h. Precio. 62,59 euros
    • 23:30h-13:45h. Precio: 70,39 euros

Desde Valencia

  • Salida desde la estación de autobuses de Valencia: Avenida Menéndez Pidal, 13. Teléfono: 96 346 62 66. No hay trayecto directo.
  • Con Auto-Res hasta Madrid. 902 02 00 52, www.auto-res.net
  • La Compañía Bilmanbus S.L conecta Valencia con Santander www.bilmanbus.es. El precio del billete es desde los 42,38 euros.
  • Desde Santander se puede llegar a Oviedo con Alsa desde los 13,47 euros hasta los 24,64 euros.

Desde Bilbao

www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/oficinas-de-turismo

 

🚈 En tren

Desde Madrid (Estación de Chamartín):

  • C/ Agustín de Foxá, s/n.
  • Precio: Desde 27,365 a 49,70 euros

Desde Barcelona. Estación de Sants.

  • Plaça Països Catalans s/n.
  • Con enlace y también en tren hotel.
  • Precio: Desde 51,65 euros a 75,05 euros.

Desde Valencia.

  • No hay trayecto directo.
  • Distintos horarios y trasbordos en Alicante, Albacete y Madrid.

Desde Bilbao

  • No hay trayecto directo. El viaje sería Bilbao – León – Oviedo.
  • A las 12:15 desde Bilbao con llegada a León a las 14:03. A las 17:39 sale un Alvia de León a Oviedo que llega a las 17:35.
  • El precio de Bilbao a León es desde 29,75 euros.

Desde Pamplona

  • Este trayecto tiene enlace en León. Precio: entre 44,50 y 63,40 euros.

Desde León

  • En Alvia el precio es a desde 27,95

Desde Sevilla

  • No hay trayecto directo. Hay que hacer trasbordo en Madrid.

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