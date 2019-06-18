Com arribar a les sortides
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Arribar a Oviedo
🚌 Amb autobús
Des de Madrid
Alsa. 902 42 22 42, www.alsa.es
Sortida des de l'Estació Sud
C/ Méndez Alvaro, núm. 83. Telèfon: 91 468 42 00, www.estacionautobusesmadrid.com.
Horaris de sortida:
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- 00:30h-6:15h. Preu: 35,99 euros
- 6.15-12:45h. Preu: 33,80 euros
- 8:15h-13:45h. Preu: 19,65 euros
- 9.15:14:45h. Preu: 52, 42 euros
- 10:30h-16:00h. Preu: 23.30 euros
- 12.00-17:30h. Preu: 19,65 euros
- 12.15-18:35h. Preu. 38,14 euros
- 14:00h-19:45h. Preu: 19,65 euros
- 15.00-20:45h. Preu: 52,60 euros
- 16:00h-21:45h. Preu: 24,35 euros
- 17:00h-22:30h. Preu: 24,35 euros
- 17:30h- 23:45h. Preu: 24,35 euros
- 18:00h-23:45h. Preu: 24,35 euros
- 21.30-02:45h. Preu: 55,50 euros
- 23:30h- 05:15h. Preu. 35,99 euros
Sortida des d'Interc. Moncloa
Carrer Princesa, 89 - 28008, Madrid
Horaris de sortida:
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- 8:30h-13:35h. Preu: 19,65 euros
- 9:30h-14:45h. Preu: 52,42 euros
- 10.45-16:00h. Preu: 23,30 euros
- 12.15-17:30h. Preu. 19,65 euros
- 12.30-18:35h. Preu 38,14 euros
- 14.15-19:45h. Preu: 19.65 euros
Des de l'aeroport. Madrid-Barajas T4
Horaris de sortida:
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- 11.15:19:30h. Preu: 35,99 euros
- 14:45h-21:45h. Preu: 35,99 euros
- 16.15.-22:30h. Preu: 35,99 euros
- 20.45-02:45h. Preu: 56, 55 euros
- 23:00h-05:15h. Preu: 35,99 euros
- 23,59h- 06:15h. Preu: 35,99 euros
Des de Barcelona
Sortida des de l'estació d'autobusos Barcelona Nord: Carrer d’Alí Bei, 80. Telèfon: 902 26 06 06, www.barcelonanord.com
Horaris:
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- 09:00h- 21:05h (arribada). Preu: 62,59 euros
- 15.15-05:15h (arribada). Preu: 84,42 euros
- 20:00h-08:35h. Preu: 65,87 euros
- 23:00h- 10:45h. Preu. 62,59 euros
- 23:30h-13:45h. Preu: 70,39 euros
Des de València
- Sortida des de l'estació d'autobusos de València: Avinguda Menéndez Pidal, 13. Telèfon: 96 346 62 66. No hi ha trajecte directe.
- Amb Acte-Cap de bestiar fins a Madrid. 902 02 00 52, www.auto-res.net
- La Companyia Bilmanbus S.L connecta València amb Santander www.bilmanbus.es. El preu del bitllet és des dels 42,38 euros.
- Des de Santander es pot arribar a Oviedo amb Alsa des dels 13,47 euros fins als 24,64 euros.
Des de Bilbao
- Alsa, 902 42 22 42 www.alsa.es
- Sortida des de l'estació d'autobusos Termibús: C/ Gurtubay, 1. Tfno: 944 39 50 77.
- Preu: Entre 12,85 euros i 35,40 euros.
www.bilbaoturismo.net/bilbaoturismo/es/oficinas-de-turismo
🚈 Amb tren
Des de Madrid (Estació de Chamartín):
- C/ Agustín de Foxá, s/n.
- Preu: Des de 27,365 a 49,70 euros
Des de Barcelona. Estació de Sants.
- Plaça Països Catalans s/n.
- Amb enllaç i també amb tren hotel.
- Preu: Des de 51,65 euros a 75,05 euros.
Des de València.
- No hi ha trajecte directe.
- Diferents horaris i transbords a Alacant, Albacete i Madrid.
Des de Bilbao
- No hi ha trajecte directe. El viatge seria Bilbao – León – Oviedo.
- A les 12.15 des de Bilbao amb arribada a Lleó a les 14.03. A les 17.39 surt un Alvia de Lleó a Oviedo que arriba a les 17.35.
- El preu de Bilbao a Lleó és des de 29,75 euros.
Des de Pamplona
- Aquest trajecte té enllaç a Lleó. Preu: entre 44,50 i 63,40 euros.
Des de Lleó
- En Alvia el preu és a des de 27,95
Des de Sevilla
- No hi ha trajecte directe. Cal fer transbord a Madrid.