Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Com arribar a les sortides

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Arribar a Oviedo

🚌 Amb autobús

Des de Madrid

Alsa. 902 42 22 42, www.alsa.es

Sortida des de l'Estació Sud

C/ Méndez Alvaro, núm. 83. Telèfon: 91 468 42 00, www.estacionautobusesmadrid.com.

Horaris de sortida:

    • 00:30h-6:15h. Preu: 35,99 euros
    • 6.15-12:45h. Preu: 33,80 euros
    • 8:15h-13:45h. Preu: 19,65 euros
    • 9.15:14:45h. Preu: 52, 42 euros
    • 10:30h-16:00h. Preu: 23.30 euros
    • 12.00-17:30h. Preu: 19,65 euros
    • 12.15-18:35h. Preu. 38,14 euros
    • 14:00h-19:45h. Preu: 19,65 euros
    • 15.00-20:45h. Preu: 52,60 euros
    • 16:00h-21:45h. Preu: 24,35 euros
    • 17:00h-22:30h. Preu: 24,35 euros
    • 17:30h- 23:45h. Preu: 24,35 euros
    • 18:00h-23:45h. Preu: 24,35 euros
    • 21.30-02:45h. Preu: 55,50 euros
    • 23:30h- 05:15h. Preu. 35,99 euros

Sortida des d'Interc. Moncloa

Carrer Princesa, 89 - 28008, Madrid

Horaris de sortida:

    • 8:30h-13:35h. Preu: 19,65 euros
    • 9:30h-14:45h. Preu: 52,42 euros
    • 10.45-16:00h. Preu: 23,30 euros
    • 12.15-17:30h. Preu. 19,65 euros
    • 12.30-18:35h. Preu 38,14 euros
    • 14.15-19:45h. Preu: 19.65 euros

Des de l'aeroport. Madrid-Barajas T4

Horaris de sortida:

    • 11.15:19:30h. Preu: 35,99 euros
    • 14:45h-21:45h. Preu: 35,99 euros
    • 16.15.-22:30h. Preu: 35,99 euros
    • 20.45-02:45h. Preu: 56, 55 euros
    • 23:00h-05:15h. Preu: 35,99 euros
    • 23,59h- 06:15h. Preu: 35,99 euros

Des de Barcelona

Sortida des de l'estació d'autobusos Barcelona Nord: Carrer d’Alí Bei, 80. Telèfon: 902 26 06 06, www.barcelonanord.com

Horaris:

    • 09:00h- 21:05h (arribada). Preu: 62,59 euros
    • 15.15-05:15h (arribada). Preu: 84,42 euros
    • 20:00h-08:35h. Preu: 65,87 euros
    • 23:00h- 10:45h. Preu. 62,59 euros
    • 23:30h-13:45h. Preu: 70,39 euros

Des de València

  • Sortida des de l'estació d'autobusos de València: Avinguda Menéndez Pidal, 13. Telèfon: 96 346 62 66. No hi ha trajecte directe.
  • Amb Acte-Cap de bestiar fins a Madrid. 902 02 00 52, www.auto-res.net
  • La Companyia Bilmanbus S.L connecta València amb Santander www.bilmanbus.es. El preu del bitllet és des dels 42,38 euros.
  • Des de Santander es pot arribar a Oviedo amb Alsa des dels 13,47 euros fins als 24,64 euros.

Des de Bilbao

www.bilbaoturismo.net/bilbaoturismo/es/oficinas-de-turismo

 

🚈 Amb tren

Des de Madrid (Estació de Chamartín):

  • C/ Agustín de Foxá, s/n.
  • Preu: Des de 27,365 a 49,70 euros

Des de Barcelona. Estació de Sants.

  • Plaça Països Catalans s/n.
  • Amb enllaç i també amb tren hotel.
  • Preu: Des de 51,65 euros a 75,05 euros.

Des de València.

  • No hi ha trajecte directe.
  • Diferents horaris i transbords a Alacant, Albacete i Madrid.

Des de Bilbao

  • No hi ha trajecte directe. El viatge seria Bilbao – León – Oviedo.
  • A les 12.15 des de Bilbao amb arribada a Lleó a les 14.03. A les 17.39 surt un Alvia de Lleó a Oviedo que arriba a les 17.35.
  • El preu de Bilbao a Lleó és des de 29,75 euros.

Des de Pamplona

  • Aquest trajecte té enllaç a Lleó. Preu: entre 44,50 i 63,40 euros.

Des de Lleó

  • En Alvia el preu és a des de 27,95

Des de Sevilla

  • No hi ha trajecte directe. Cal fer transbord a Madrid.

    Afegeix pàgina a la meva selecció