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Irteeretara nola iritsi

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Oviedora iritsi

🚌 Autobusez

Madrildik

Alsa. 902 42 22 42, www.alsa.es

Irteera Hegoaldeko geltokitik

Méndez Alvaro kalea, 83. zk. Telefonoa: 91 468 42 00, www.estacionautobusesmadrid.com

Irteera orduak:

    • 00:30-6:15 Prezioa: 35,99 euro
    • 6:15-12:45 Prezioa: 33,80 euro
    • 8:15etatik 13:45etara. Prezioa: 19,65 euro
    • 9:15:14:45 Prezioa: 52, 42 euro
    • 10:30-16:00 Prezioa: 23.30 euro
    • 12:00-17:30 Prezioa: 19,65 euro
    • 12:15-18:35 Prezioa. 38,14 euro
    • 14:00etatik 19:45era. Prezioa: 19,65 euro
    • 15:00-20:45 Prezioa: 52,60 euro
    • 16:00etatik 21:45era. Prezioa: 24,35 euro
    • 17:00etatik 22:30era Prezioa: 24,35 euro
    • 17:30etik 23:45era. Prezioa: 24,35 euro
    • 18:00etatik 23:45era. Prezioa: 24,35 euro
    • 21:30-02:45 Prezioa: 55,50 euro
    • 23:30-05:15 Prezioa. 35,99 euro

Interc. Moncloa-tik irten

Princesa kalea, 89 - 28008, Madril

Irteera orduak:

    • 8:30etatik 13:35era Prezioa: 19,65 euro
    • 9:30etik 14:45era. Prezioa: 52,42 euro
    • 10:45-16:00 Prezioa: 23,30 euro
    • 12:15-17:30 Prezioa. 19,65 euro
    • 12:30-18:35 Prezioa: 38,14 euro.
    • 14:15-19:45 Prezioa: 19,65 euro

Aireportutik. Madrid-Barajas T4

Irteera orduak:

    • 11:15ean 19:30ean Prezioa: 35,99 euro
    • 14:45etik 21:45era Prezioa: 35,99 euro
    • 16:15 - 22:30 Prezioa: 35,99 euro
    • 20:45-02:45 Prezioa: 56, 55 euro
    • 23:00etatik 05:15era Prezioa: 35,99 euro
    • 23:59-06:15 Prezioa: 35,99 euro

Bartzelonatik

Irteera Barcelona Nord autobus geltokitik: Carrer d’Alí Bei, 80. Telefonoa: 902 26 06 06, www.barcelonanord.com

Ordutegiak:

    • 09:00etatik 21:05era (iristean). Prezioa: 62,59 euro
    • 15:15-05:15 (iristea). Prezioa: 84,42 euro
    • 20:00etatik 08:35era Prezioa: 65,87 euro
    • 23:00etatik 10:45era. Prezioa. 62,59 euro
    • 23:30etik 13:45era. Prezioa: 70,39 euro

Valentziatik

  • Irteera Valentziako autobus geltokitik: Menéndez Pidal etorbidea, 13. Telefonoa: 96 346 62 66. Ez dago zuzeneko ibilbiderik.
  • Auto-Res-ekin Madrilera. 902 02 00 52,www.auto-res.net
  • Bilmanbus S.L. enpresak Valentzia Santanderrekin lotzen du: www.bilmanbus.es. Txartelaren prezioa 42,38 eurotik gorakoa da.
  • Santandertik Oviedora iritsi daiteke Alsarekin, 13,47 eurotik 24,64 eurora.

Bilbotik

www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/oficinas-de-turismo

🚈 Trenez

Madrildik (Chamartingo geltokia):

  • Agustín de Foxá kalea, z/g.
  • Prezioa: 27,365 eurotik 49,70 eurora bitarte

Bartzelonatik.' Sants geltokia.

  • Plaça Països Catalans z/g.
  • Estekarekin eta tren hotelean.
  • Prezioa: 51,65 eurotik 75,05 eurora bitarte.

Valentziatik.

  • Ez dago zuzeneko ibilbiderik.
  • Hainbat ordutegi eta aldaketa Alacanten, Albaceten eta Madrilen.

Bilbotik

  • Ez dago zuzeneko ibilbiderik. Bidaia Bilbo – Leon – Oviedo izango litzateke.
  • 12:15ean, Bilbotik, Leonera 14:03an iritsita. 17:39an, Alvia bat aterako da Leondik Oviedora, 17:35ean.
  • Bilbotik Leonera doan prezioa 29,75 eurotik gorakoa da.

Iruñetik

  • Ibilbidea Leonen dago. Prezioa: 44,50 eta 63,40 euro artean.

Leondik

  • Alvian prezioa 27,95 €-tik gorakoa da

Sevillatik

  • Ez dago zuzeneko ibilbiderik. Ontzi-aldaketa egin behar da Madrilen.

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