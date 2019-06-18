Irteeretara nola iritsi
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Oviedora iritsi
🚌 Autobusez
Madrildik
Alsa. 902 42 22 42, www.alsa.es
Irteera Hegoaldeko geltokitik
Méndez Alvaro kalea, 83. zk. Telefonoa: 91 468 42 00, www.estacionautobusesmadrid.com
Irteera orduak:
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- 00:30-6:15 Prezioa: 35,99 euro
- 6:15-12:45 Prezioa: 33,80 euro
- 8:15etatik 13:45etara. Prezioa: 19,65 euro
- 9:15:14:45 Prezioa: 52, 42 euro
- 10:30-16:00 Prezioa: 23.30 euro
- 12:00-17:30 Prezioa: 19,65 euro
- 12:15-18:35 Prezioa. 38,14 euro
- 14:00etatik 19:45era. Prezioa: 19,65 euro
- 15:00-20:45 Prezioa: 52,60 euro
- 16:00etatik 21:45era. Prezioa: 24,35 euro
- 17:00etatik 22:30era Prezioa: 24,35 euro
- 17:30etik 23:45era. Prezioa: 24,35 euro
- 18:00etatik 23:45era. Prezioa: 24,35 euro
- 21:30-02:45 Prezioa: 55,50 euro
- 23:30-05:15 Prezioa. 35,99 euro
Interc. Moncloa-tik irten
Princesa kalea, 89 - 28008, Madril
Irteera orduak:
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- 8:30etatik 13:35era Prezioa: 19,65 euro
- 9:30etik 14:45era. Prezioa: 52,42 euro
- 10:45-16:00 Prezioa: 23,30 euro
- 12:15-17:30 Prezioa. 19,65 euro
- 12:30-18:35 Prezioa: 38,14 euro.
- 14:15-19:45 Prezioa: 19,65 euro
Aireportutik. Madrid-Barajas T4
Irteera orduak:
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- 11:15ean 19:30ean Prezioa: 35,99 euro
- 14:45etik 21:45era Prezioa: 35,99 euro
- 16:15 - 22:30 Prezioa: 35,99 euro
- 20:45-02:45 Prezioa: 56, 55 euro
- 23:00etatik 05:15era Prezioa: 35,99 euro
- 23:59-06:15 Prezioa: 35,99 euro
Bartzelonatik
Irteera Barcelona Nord autobus geltokitik: Carrer d’Alí Bei, 80. Telefonoa: 902 26 06 06, www.barcelonanord.com
Ordutegiak:
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- 09:00etatik 21:05era (iristean). Prezioa: 62,59 euro
- 15:15-05:15 (iristea). Prezioa: 84,42 euro
- 20:00etatik 08:35era Prezioa: 65,87 euro
- 23:00etatik 10:45era. Prezioa. 62,59 euro
- 23:30etik 13:45era. Prezioa: 70,39 euro
Valentziatik
- Irteera Valentziako autobus geltokitik: Menéndez Pidal etorbidea, 13. Telefonoa: 96 346 62 66. Ez dago zuzeneko ibilbiderik.
- Auto-Res-ekin Madrilera. 902 02 00 52,www.auto-res.net
- Bilmanbus S.L. enpresak Valentzia Santanderrekin lotzen du: www.bilmanbus.es. Txartelaren prezioa 42,38 eurotik gorakoa da.
- Santandertik Oviedora iritsi daiteke Alsarekin, 13,47 eurotik 24,64 eurora.
Bilbotik
- Alsa, 902 42 22 42 www.alsa.es
- Irteera Termibus autobus geltokitik: Gurtubay kalea, 1. tel.: 944 39 50 77.
- Prezioa: 12,85 eurotik 35,40 eurora bitarte.
www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/oficinas-de-turismo
🚈 Trenez
Madrildik (Chamartingo geltokia):
- Agustín de Foxá kalea, z/g.
- Prezioa: 27,365 eurotik 49,70 eurora bitarte
Bartzelonatik.' Sants geltokia.
- Plaça Països Catalans z/g.
- Estekarekin eta tren hotelean.
- Prezioa: 51,65 eurotik 75,05 eurora bitarte.
Valentziatik.
- Ez dago zuzeneko ibilbiderik.
- Hainbat ordutegi eta aldaketa Alacanten, Albaceten eta Madrilen.
Bilbotik
- Ez dago zuzeneko ibilbiderik. Bidaia Bilbo – Leon – Oviedo izango litzateke.
- 12:15ean, Bilbotik, Leonera 14:03an iritsita. 17:39an, Alvia bat aterako da Leondik Oviedora, 17:35ean.
- Bilbotik Leonera doan prezioa 29,75 eurotik gorakoa da.
Iruñetik
- Ibilbidea Leonen dago. Prezioa: 44,50 eta 63,40 euro artean.
Leondik
- Alvian prezioa 27,95 €-tik gorakoa da
Sevillatik
- Ez dago zuzeneko ibilbiderik. Ontzi-aldaketa egin behar da Madrilen.