Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Chegar a Pamplona
Pamplona é a capital de Navarra. Desde esta cidade pódese acceder directamente a Roncesvalles, non chegan nin os autobuses nin os trens desde Madrid a Roncesvalles directamente, hai que chegar primeiro a Pamplona e de aí coller un autobús até Roncesvalles.
🚌 En autobús desde Madrid
Alsa autobuses: 911165102 www.alsa.es
Horarios de saída desde Avenida América.
01:00h-06:33h (chegada). Prezo: 19,71 euros
10:00- 17:15h. Prezo: 20,95 euros
12:00- 18:02h. Prezo: 19,17 euros
15:00-20:21h. Prezo: 20,21 euros
19:30h- 00:45h. Prezo 19,17 euros
Jiménez Movilidad: 900 202 777 / 941 202 777
https://despacho de billetes.jimenezmovilidad.é/
Horarios de Saída desde Avenida América:
09:00h-14.15h. Prezo: 24,75 euros
11:00h-16:15h. Prezo: 24,75 euros
13:00h-18:15h. Prezo: 24,75 euros
15:00h-20:45h. Prezo: 24,75 euros
15:30h-21:59h. Prezo: 24,75 euros
18:45h- 00:00h.Prezo: 24,75 euros
✈️ En avión
O aeroporto de Pamplona atópase a 6 quilómetros da cidade. Pódese contactar no 902 404 704.
Hai voos directos desde Madrid e Barcelona coas seguintes compañías: Air Nostrum , Vueling e Iberia:
- 902 400 500 , www.airnostrum.es
- www.vueling.com
- www.iberia.es
🚈 En tren
Desde Madrid
Renfe www.renfe.com
De luns a venres:
-
- 7:35-10:42h. Alvia. Prezo: desde 25,10 euros
- 09.07-16:33h. MD-MD. Prezo: desde 35,85 euros
- 09:30h-13:21h. AVE-LD- Desde 48,25 euros
- 10:35-13:55h. Alvia. Prezo: desde 37,70
- 12:26h-20:13h. MD-MD. Prezo: desde 35,85 euros
- 15:05-18:45h. Alvia. Prezo: 50,25 euros
- 15:30-19:22h. AVE.LD. Prezo: 41,35 euros
- 17:30-21:38h. AVE-MD. Prezo: 52,25 euros
- 19:35-22:40. Alvia. Prezo: 31, 40 euros
Sábados: 09:07h, 9:30h, 09:35h, 12:26h, 15:05h, 15:30h, 17:30h
Domingo: 09:07h, 9:30h, 10:35, 12:26, 15:05h, 15:30h, 17:30h, 17:35h, 19:35h.
Prezos: Desde 35, 85 até 76,05.
Desde Barcelona:
De luns a venres:
-
- 09:30h-13:21h. Alvia. Prezo: desde 50,70 euros
- 09:30- 13:21. Alvia. Prezo: desde 50,70
- 15:30h-19:22h. Alvia. Prezo: desde 44,40 euros
- 17:00-21:38h. AVE.MD. Prezo: desde 42,30 euros
Sábados:
-
- 09:30h-13:21h. Alvia. Prezo: desde 38,05 euros
- 09:30- 13:21. Alvia. Prezo: desde 44,40 euros
- 15:30h-19:22h. Alvia. Prezo: desde 50,70 euros
- 17:00-21:38h. AVE.MD. Prezo: desde 42, 30
Domingos:
-
- 09:30h-13:21h. Alvia. Prezo: desde 44,40
- 09:30- 13:21. Alvia. Prezo: desde 44,40 euros
- 15:30h-19:22h. Alvia. Prezo: desde 57,05 euros
- 17:00-21:38h. AVE.MD. Prezo: desde: 56,40 euros