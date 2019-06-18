Llegar a Pamplona

Pamplona es la capital de Navarra. Desde esta ciudad se puede acceder directamente a Roncesvalles, no llegan ni los autobuses ni los trenes desde Madrid a Roncesvalles directamente, hay que llegar primero a Pamplona y de ahí coger un autobús hasta Roncesvalles.

🚌 En autobús desde Madrid



Alsa autobuses: 911165102 www.alsa.es

Horarios de salida desde Avenida América.

01:00h-06:33h (llegada). Precio: 19,71 euros

10:00- 17:15h. Precio: 20,95 euros

12:00- 18:02h. Precio: 19,17 euros

15:00-20:21h. Precio: 20,21 euros

19:30h- 00:45h. Precio 19,17 euros

Jiménez Movilidad: 900 202 777 / 941 202 777

https://taquilla.jimenezmovilidad.es/

Horarios de Salida desde Avenida América:

09:00h-14.15h. Precio: 24,75 euros

11:00h-16:15h. Precio: 24,75 euros

13:00h-18:15h. Precio: 24,75 euros

15:00h-20:45h. Precio: 24,75 euros

15:30h-21:59h. Precio: 24,75 euros

18:45h- 00:00h.Precio: 24,75 euros

✈️ En avión

El aeropuerto de Pamplona se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad. Se puede contactar en el 902 404 704.

Hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona con las siguientes compañías: Air Nostrum , Vueling e Iberia:

🚈 En tren

Desde Madrid

Renfe www.renfe.com

De lunes a viernes:

7:35-10:42h. Alvia. Precio: desde 25,10 euros 09.07-16:33h. MD-MD. Precio: desde 35,85 euros 09:30h-13:21h. AVE-LD- Desde 48,25 euros 10:35-13:55h. Alvia. Precio: desde 37,70 12:26h-20:13h. MD-MD. Precio: desde 35,85 euros 15:05-18:45h. Alvia. Precio: 50,25 euros 15:30-19:22h. AVE.LD. Precio: 41,35 euros 17:30-21:38h. AVE-MD. Precio: 52,25 euros 19:35-22:40. Alvia. Precio: 31, 40 euros



Sábados: 09:07h, 9:30h, 09:35h, 12:26h, 15:05h, 15:30h, 17:30h

Domingo: 09:07h, 9:30h, 10:35, 12:26, 15:05h, 15:30h, 17:30h, 17:35h, 19:35h.

Precios: Desde 35, 85 hasta 76,05.

Desde Barcelona:

De lunes a viernes:

09:30h-13:21h. Alvia. Precio: desde 50,70 euros 09:30- 13:21. Alvia. Precio: desde 50,70 15:30h-19:22h. Alvia. Precio: desde 44,40 euros 17:00-21:38h. AVE.MD. Precio: desde 42,30 euros



Sábados:

09:30h-13:21h. Alvia. Precio: desde 38,05 euros 09:30- 13:21. Alvia. Precio: desde 44,40 euros 15:30h-19:22h. Alvia. Precio: desde 50,70 euros 17:00-21:38h. AVE.MD. Precio: desde 42, 30



Domingos: