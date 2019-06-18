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Iruñera iritsi
Iruñea Nafarroako hiriburua da. Hiri horretatik zuzenean Orreagara joan daiteke, Madrildik Orreagara autobusak eta trenak ez dira zuzenean iristen, lehenbizi Iruñera iritsi behar da eta hortik Orreagaraino autobus bat hartu.
🚌 Madrildik autobusez
Autobusen alsa: 911165102 www.alsa.es
Irteera orduak América etorbidetik.
01:00etatik 06:33ra (iristea). Prezioa: 19,71 euro
10:00-17:15 Prezioa: 20,95 euro
12:00-18:02 Prezioa: 19,17 euro
15:00-20:21 Prezioa: 20,21 euro
19:30 - 00:45 Prezioa 19,17 euro
Jiménez Mugikortasuna: 900 202 777 / 941 202 777
https://taquilla.jimenezmovilidad.es/
Irteera ordutegiak América etorbidetik:
09:00etatik 14:15era Prezioa: 24,75 euro
11:00etatik 16:15era Prezioa: 24,75 euro
13:00etatik 18:15era Prezioa: 24,75 euro
15:00-20:45 Prezioa: 24,75 euro
15:30-21:59 Prezioa: 24,75 euro
18:45 - 00:00.Prezioa: 24,75 euro
✈️ Hegazkinez
Iruñeko aireportua hiritik 6 kilometrora dago. Deitu 902 404 704 telefono-zenbakira.
Zuzeneko hegaldiak daude Madrildik eta Bartzelonatik, konpainia hauekin: Air Nostrum , Vueling eta Iberia:
🚈 Trenez
Madrildik
Renfe: www.renfe
Astelehenetik ostiralera:
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- 7:35-10:42 Alvia. Prezioa: 25,10 eurotik hasita
- 09:07-16:33ean MD-MD Prezioa: 35,85 eurotik hasita
- 09:30etatik 13:21ak arte. HEGAZTIA-LD- 48,25 eurotik hasita
- 10:35-13:55ean Alvia. Prezioa: 37,70etik aurrera
- 12:26-20:13 MD-MD Prezioa: 35,85 eurotik hasita
- 15:05-18:45 Alvia. Prezioa: 50,25 euro
- 15:30-19:22 AL.LD. Prezioa: 41,35 euro
- 17:30-21:38 ALE-MD Prezioa: 52,25 euro
- 19:35-22:40. Alvia. Prezioa: 31, 40 euro
Larunbatetan: 09:07an, 9:30ean, 09:35ean, 12:26an, 15:05ean, 15:30ean, 17:30ean
Igandea: 09:07an, 9:30ean, 10:35ean, 12:26an, 15:05ean, 15:30ean, 17:30ean, 17:35ean, 19:35ean.
Prezioak: 35, 85 eta 76,05 bitarte.
Bartzelonatik:
Astelehenetik ostiralera:
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- 09:30etatik 13:21ak arte. Alvia. Prezioa: 50,70 eurotik hasita
- 09:30- 13:21. Alvia. Prezioa: 50,70etik aurrera
- 15:30-19:22 Alvia. Prezioa: 44,40 eurotik gora
- 17:00-21:38 AL.MD. Prezioa: 42,30 eurotik gora
Larunbatetan:
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- 09:30etatik 13:21ak arte. Alvia. Prezioa: 38,05 eurotik hasita
- 09:30- 13:21. Alvia. Prezioa: 44,40 eurotik gora
- 15:30-19:22 Alvia. Prezioa: 50,70 eurotik hasita
- 17:00-21:38 AL.MD. Prezioa: 42, 30 €tik aurrera
Igandeak:
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- 09:30etatik 13:21ak arte. Alvia. Prezioa: 44,40tik aurrera
- 09:30- 13:21. Alvia. Prezioa: 44,40 eurotik gora
- 15:30-19:22 Alvia. Prezioa: 57,05 eurotik hasita
- 17:00-21:38 AL.MD. Prezioa: noiztik: 56,40 euro