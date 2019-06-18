Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Irteeretara nola iritsi

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Iruñera iritsi

Iruñea Nafarroako hiriburua da. Hiri horretatik zuzenean Orreagara joan daiteke, Madrildik Orreagara autobusak eta trenak ez dira zuzenean iristen, lehenbizi Iruñera iritsi behar da eta hortik Orreagaraino autobus bat hartu.

🚌 Madrildik autobusez

Autobusen alsa: 911165102 www.alsa.es

Irteera orduak América etorbidetik.

01:00etatik 06:33ra (iristea). Prezioa: 19,71 euro

10:00-17:15 Prezioa: 20,95 euro

12:00-18:02 Prezioa: 19,17 euro

15:00-20:21 Prezioa: 20,21 euro

19:30 - 00:45 Prezioa 19,17 euro

Jiménez Mugikortasuna: 900 202 777 / 941 202 777

https://taquilla.jimenezmovilidad.es/

Irteera ordutegiak América etorbidetik:

09:00etatik 14:15era Prezioa: 24,75 euro

11:00etatik 16:15era Prezioa: 24,75 euro

13:00etatik 18:15era Prezioa: 24,75 euro

15:00-20:45 Prezioa: 24,75 euro

15:30-21:59 Prezioa: 24,75 euro

18:45 - 00:00.Prezioa: 24,75 euro

 

✈️ Hegazkinez

Iruñeko aireportua hiritik 6 kilometrora dago. Deitu 902 404 704 telefono-zenbakira.

Zuzeneko hegaldiak daude Madrildik eta Bartzelonatik, konpainia hauekin: Air Nostrum , Vueling eta Iberia:

🚈 Trenez

Madrildik

Renfe: www.renfe

Astelehenetik ostiralera:

    • 7:35-10:42 Alvia. Prezioa: 25,10 eurotik hasita
    • 09:07-16:33ean MD-MD Prezioa: 35,85 eurotik hasita
    • 09:30etatik 13:21ak arte. HEGAZTIA-LD- 48,25 eurotik hasita
    • 10:35-13:55ean Alvia. Prezioa: 37,70etik aurrera
    • 12:26-20:13 MD-MD Prezioa: 35,85 eurotik hasita
    • 15:05-18:45 Alvia. Prezioa: 50,25 euro
    • 15:30-19:22 AL.LD. Prezioa: 41,35 euro
    • 17:30-21:38 ALE-MD Prezioa: 52,25 euro
    • 19:35-22:40. Alvia. Prezioa: 31, 40 euro

Larunbatetan: 09:07an, 9:30ean, 09:35ean, 12:26an, 15:05ean, 15:30ean, 17:30ean

Igandea: 09:07an, 9:30ean, 10:35ean, 12:26an, 15:05ean, 15:30ean, 17:30ean, 17:35ean, 19:35ean.

Prezioak: 35, 85 eta 76,05 bitarte.

Bartzelonatik:

Astelehenetik ostiralera:

    • 09:30etatik 13:21ak arte. Alvia. Prezioa: 50,70 eurotik hasita
    • 09:30- 13:21. Alvia. Prezioa: 50,70etik aurrera
    • 15:30-19:22 Alvia. Prezioa: 44,40 eurotik gora
    • 17:00-21:38 AL.MD. Prezioa: 42,30 eurotik gora

Larunbatetan:

    • 09:30etatik 13:21ak arte. Alvia. Prezioa: 38,05 eurotik hasita
    • 09:30- 13:21. Alvia. Prezioa: 44,40 eurotik gora
    • 15:30-19:22 Alvia. Prezioa: 50,70 eurotik hasita
    • 17:00-21:38 AL.MD. Prezioa: 42, 30 €tik aurrera

Igandeak:

    • 09:30etatik 13:21ak arte. Alvia. Prezioa: 44,40tik aurrera
    • 09:30- 13:21. Alvia. Prezioa: 44,40 eurotik gora
    • 15:30-19:22 Alvia. Prezioa: 57,05 eurotik hasita
    • 17:00-21:38 AL.MD. Prezioa: noiztik: 56,40 euro

Gehitu orria nire hautaketari