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Arribar a Pamplona
Pamplona és la capital de Navarra. Des d'aquesta ciutat es pot accedir directament a Roncesvalles, no arriben ni els autobusos ni els trens des de Madrid a Roncesvalles directament, cal arribar primer a Pamplona i d'aquí agafar un autobús fins a Roncesvalles.
🚌 Amb autobús des de Madrid
Alsa autobusos: 911165102 www.alsa.es
Horaris de sortida des d'Avinguda Amèrica.
01:00h-06:33h (arribada). Preu: 19,71 euros
10.00- 17:15h. Preu: 20,95 euros
12.00- 18:02h. Preu: 19,17 euros
15.00-20:21h. Preu: 20,21 euros
19:30h- 00:45h. Preu 19,17 euros
Jiménez Movilidad: 900 202 777 / 941 202 777
https://taquilla.jimenezmovilidad.es/
Horaris de Sortida des d'Avinguda Amèrica:
09:00h-14.15h. Preu: 24,75 euros
11:00h-16:15h. Preu: 24,75 euros
13:00h-18:15h. Preu: 24,75 euros
15:00h-20:45h. Preu: 24,75 euros
15:30h-21:59h. Preu: 24,75 euros
18:45h- 00:00h.Preu: 24,75 euros
✈️ Amb avió
L'aeroport de Pamplona es troba a 6 quilòmetres de la ciutat. Es pot contactar en el 902 404 704.
Hi ha vols directes des de Madrid i Barcelona amb les següents companyies: Air Nostrum , Vueling i Ibèria:
- 902 400 500 , www.airnostrum.es
- www.vueling.com
- www.iberia.es
🚈 Amb tren
Des de Madrid
Renfe www.renfe.com
De dilluns a divendres:
-
- 7.35-10:42h. Alvia. Preu: des de 25,10 euros
- 09.07-16:33h. MD-MD. Preu: des de 35,85 euros
- 09:30h-13:21h. AVE-LD- Des de 48,25 euros
- 10.35-13:55h. Alvia. Preu: des de 37,70
- 12:26h-20:13h. MD-MD. Preu: des de 35,85 euros
- 15.05-18:45h. Alvia. Preu: 50,25 euros
- 15.30-19:22h. AVE.LD. Preu: 41,35 euros
- 17.30-21:38h. AVE-MD. Preu: 52,25 euros
- 19.35-22.40. Alvia. Preu: 31, 40 euros
Dissabtes: 09:07h, 9:30h, 09:35h, 12:26h, 15:05h, 15:30h, 17:30h
Domingo: 09:07h, 9:30h, 10.35, 12.26, 15:05h, 15:30h, 17:30h, 17:35h, 19:35h.
Preus: Des de 35, 85 fins a 76,05.
Des de Barcelona:
De dilluns a divendres:
-
- 09:30h-13:21h. Alvia. Preu: des de 50,70 euros
- 09.30- 13.21. Alvia. Preu: des de 50,70
- 15:30h-19:22h. Alvia. Preu: des de 44,40 euros
- 17.00-21:38h. AVE.MD. Preu: des de 42,30 euros
Dissabtes:
-
- 09:30h-13:21h. Alvia. Preu: des de 38,05 euros
- 09.30- 13.21. Alvia. Preu: des de 44,40 euros
- 15:30h-19:22h. Alvia. Preu: des de 50,70 euros
- 17.00-21:38h. AVE.MD. Preu: des de 42, 30
Diumenges:
-
- 09:30h-13:21h. Alvia. Preu: des de 44,40
- 09.30- 13.21. Alvia. Preu: des de 44,40 euros
- 15:30h-19:22h. Alvia. Preu: des de 57,05 euros
- 17.00-21:38h. AVE.MD. Preu: des de: 56,40 euros