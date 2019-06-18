Arribar a Pamplona

Pamplona és la capital de Navarra. Des d'aquesta ciutat es pot accedir directament a Roncesvalles, no arriben ni els autobusos ni els trens des de Madrid a Roncesvalles directament, cal arribar primer a Pamplona i d'aquí agafar un autobús fins a Roncesvalles.

🚌 Amb autobús des de Madrid



Alsa autobusos: 911165102 www.alsa.es

Horaris de sortida des d'Avinguda Amèrica.

01:00h-06:33h (arribada). Preu: 19,71 euros

10.00- 17:15h. Preu: 20,95 euros

12.00- 18:02h. Preu: 19,17 euros

15.00-20:21h. Preu: 20,21 euros

19:30h- 00:45h. Preu 19,17 euros

Jiménez Movilidad: 900 202 777 / 941 202 777

https://taquilla.jimenezmovilidad.es/

Horaris de Sortida des d'Avinguda Amèrica:

09:00h-14.15h. Preu: 24,75 euros

11:00h-16:15h. Preu: 24,75 euros

13:00h-18:15h. Preu: 24,75 euros

15:00h-20:45h. Preu: 24,75 euros

15:30h-21:59h. Preu: 24,75 euros

18:45h- 00:00h.Preu: 24,75 euros

✈️ Amb avió

L'aeroport de Pamplona es troba a 6 quilòmetres de la ciutat. Es pot contactar en el 902 404 704.

Hi ha vols directes des de Madrid i Barcelona amb les següents companyies: Air Nostrum , Vueling i Ibèria:

🚈 Amb tren

Des de Madrid

Renfe www.renfe.com

De dilluns a divendres:

7.35-10:42h. Alvia. Preu: des de 25,10 euros 09.07-16:33h. MD-MD. Preu: des de 35,85 euros 09:30h-13:21h. AVE-LD- Des de 48,25 euros 10.35-13:55h. Alvia. Preu: des de 37,70 12:26h-20:13h. MD-MD. Preu: des de 35,85 euros 15.05-18:45h. Alvia. Preu: 50,25 euros 15.30-19:22h. AVE.LD. Preu: 41,35 euros 17.30-21:38h. AVE-MD. Preu: 52,25 euros 19.35-22.40. Alvia. Preu: 31, 40 euros



Dissabtes: 09:07h, 9:30h, 09:35h, 12:26h, 15:05h, 15:30h, 17:30h

Domingo: 09:07h, 9:30h, 10.35, 12.26, 15:05h, 15:30h, 17:30h, 17:35h, 19:35h.

Preus: Des de 35, 85 fins a 76,05.

Des de Barcelona:

De dilluns a divendres:

09:30h-13:21h. Alvia. Preu: des de 50,70 euros 09.30- 13.21. Alvia. Preu: des de 50,70 15:30h-19:22h. Alvia. Preu: des de 44,40 euros 17.00-21:38h. AVE.MD. Preu: des de 42,30 euros



Dissabtes:

09:30h-13:21h. Alvia. Preu: des de 38,05 euros 09.30- 13.21. Alvia. Preu: des de 44,40 euros 15:30h-19:22h. Alvia. Preu: des de 50,70 euros 17.00-21:38h. AVE.MD. Preu: des de 42, 30



Diumenges: