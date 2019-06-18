Como chegar ás saídas
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Chegar a Sarria
🚈 En tren
Directo desde Madrid
Horas de saída e chegada:
- 07:15-13:40h. Tren LD-MD. Prezo: 29.80 euros
- 13:05- 18:59h. Tren Alvia. Prezo: 32,65
- 15:00- 21:07h. Tren LD- MD. Prezo: 49.70
- 22:14-06:42. TrenHotel. Prezo: 51,90
Directo desde Barcelona
Horas de saída e chegada:
- 09:00h-18:59h. Tren AVE-LD. Prezo: 88,90euros
- 09:30h-21:07h. Tren LD-MD. Prezo: 41,30 euros
- 20:20- 09:01h. TrenHotel. Prezo: 56,70 euros
O tren de Barcelona a Sarria tamén se pode tomar nas seguintes capitais: Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia e León.
Directo desde Lugo
Horas de saída e chegada:
- 11:10-11:35h. Tren Alvia. Prezo: 7,60 euros
- 16:00-16:24h. Tren MD. Prezo: 4 euros
- 19:18-19:53. TrenHotel. Prezo: 14,2 euros
- 21:35-22:01. Tren MD. Prezo: 4 euros
- 23:56-00:20h. Tren Hotel. Prezo: 12,79 euros
www.renfe.com. Teléfono: Información 24 horas: 912 320 320. Teléfono gratuíto Accesibilidade. Solicitude asistencia ao servizo da Plataforma da estación: 900 920 922.
🚌 En autobús
https://www.monbus.es/é#seleccion
En autobús desde Santiago
Horarios:
- 7:00h-11:10h (hora de chegada). Prezo: desde 5,85 euros
- 9:00:11:45h. Prezo: desde 5,85 euros
- 11:00-14:06. Prezo: desde 5,30 euros
- 13:45-16:00h. Prezo: desde 5,85 euros
- 15:00-19:15h. Prezo: desde 5,85 euros
- 16:30-21:15. Prezo: desde 5,85 euros
En autobús desde Lugo
Horarios:
- 6:40h-7:19 (hora de chegada). Prezo: desde 1,30 euros
- 7:45-8:15h. Prezo: desde 1,30 euros
- 11:00-11:39h. Prezo: desde 1,30 euros
- 12:30h-13:09h. Prezo: desde 1,30 euros
- 13:35-14:14h. Prezo: desde 1,30 euros
- 15:20-16:00h. Prezo: desde 1,30 euros
- 17:30-18:09h. Prezo: desde 1,30 euros
- 18:35-19:14h. Prezo: desde 1,30 euros
- 20:35-21:14h. Prezo: desde 1,30 euros