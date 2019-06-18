Chegar a Sarria

🚈 En tren

Directo desde Madrid

Horas de saída e chegada:

07:15-13:40h. Tren LD-MD. Prezo: 29.80 euros

13:05- 18:59h. Tren Alvia. Prezo: 32,65

15:00- 21:07h. Tren LD- MD. Prezo: 49.70

22:14-06:42. TrenHotel. Prezo: 51,90

Directo desde Barcelona

Horas de saída e chegada:

09:00h-18:59h. Tren AVE-LD. Prezo: 88,90euros

09:30h-21:07h. Tren LD-MD. Prezo: 41,30 euros

20:20- 09:01h. TrenHotel. Prezo: 56,70 euros

O tren de Barcelona a Sarria tamén se pode tomar nas seguintes capitais: Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia e León.

Directo desde Lugo

Horas de saída e chegada:

11:10-11:35h. Tren Alvia. Prezo: 7,60 euros

16:00-16:24h. Tren MD. Prezo: 4 euros

19:18-19:53. TrenHotel. Prezo: 14,2 euros

21:35-22:01. Tren MD. Prezo: 4 euros

23:56-00:20h. Tren Hotel. Prezo: 12,79 euros

www.renfe.com. Teléfono: Información 24 horas: 912 320 320. Teléfono gratuíto Accesibilidade. Solicitude asistencia ao servizo da Plataforma da estación: 900 920 922.

🚌 En autobús

https://www.monbus.es/é#seleccion

En autobús desde Santiago

Horarios:

7:00h-11:10h (hora de chegada). Prezo: desde 5,85 euros

9:00:11:45h. Prezo: desde 5,85 euros

11:00-14:06. Prezo: desde 5,30 euros

13:45-16:00h. Prezo: desde 5,85 euros

15:00-19:15h. Prezo: desde 5,85 euros

16:30-21:15. Prezo: desde 5,85 euros

En autobús desde Lugo

Horarios: