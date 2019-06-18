Llegar a Sarria

🚈 En tren

Directo desde Madrid

Horas de salida y llegada:

07:15-13:40h. Tren LD-MD. Precio: 29.80 euros

13:05- 18:59h. Tren Alvia. Precio: 32,65

15:00- 21:07h. Tren LD- MD. Precio: 49.70

22:14-06:42. TrenHotel. Precio: 51,90

Directo desde Barcelona

Horas de salida y llegada:

09:00h-18:59h. Tren AVE-LD. Precio: 88,90euros

09:30h-21:07h. Tren LD-MD. Precio: 41,30 euros

20:20- 09:01h. TrenHotel. Precio: 56,70 euros

El tren de Barcelona a Sarria también se puede tomar en las siguientes capitales: Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia y León.

Directo desde Lugo

Horas de salida y llegada:

11:10-11:35h. Tren Alvia. Precio: 7,60 euros

16:00-16:24h. Tren MD. Precio: 4 euros

19:18-19:53. TrenHotel. Precio: 14,2 euros

21:35-22:01. Tren MD. Precio: 4 euros

23:56-00:20h. Tren Hotel. Precio: 12,79 euros

www.renfe.com. Teléfono: Información 24 horas: 912 320 320. Teléfono gratuito Accesibilidad. Solicitud asistencia al servicio de la Plataforma de la estación: 900 920 922.

🚌 En autobús

https://www.monbus.es/es#seleccion

En autobús desde Santiago

Horarios:

7:00h-11:10h (hora de llegada). Precio: desde 5,85 euros

9:00:11:45h. Precio: desde 5,85 euros

11:00-14:06. Precio: desde 5,30 euros

13:45-16:00h. Precio: desde 5,85 euros

15:00-19:15h. Precio: desde 5,85 euros

16:30-21:15. Precio: desde 5,85 euros

En autobús desde Lugo

Horarios: