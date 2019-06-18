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Cómo llegar a las salidas

Llegar a Sarria

🚈 En tren

Directo desde Madrid             

Horas de salida y llegada:

  • 07:15-13:40h. Tren LD-MD. Precio: 29.80 euros
  • 13:05- 18:59h. Tren Alvia. Precio: 32,65
  • 15:00- 21:07h. Tren LD- MD. Precio: 49.70
  • 22:14-06:42. TrenHotel. Precio: 51,90

Directo desde Barcelona

Horas de salida y llegada:

  • 09:00h-18:59h. Tren AVE-LD. Precio: 88,90euros
  • 09:30h-21:07h. Tren LD-MD. Precio: 41,30 euros
  • 20:20- 09:01h. TrenHotel. Precio: 56,70 euros

El tren de Barcelona a Sarria también se puede tomar en las siguientes capitales: Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia y León.

Directo desde Lugo

Horas de salida y llegada:

  • 11:10-11:35h. Tren Alvia. Precio: 7,60 euros
  • 16:00-16:24h. Tren MD. Precio: 4 euros
  • 19:18-19:53. TrenHotel. Precio: 14,2 euros
  • 21:35-22:01. Tren MD. Precio: 4 euros
  • 23:56-00:20h. Tren Hotel. Precio: 12,79 euros

www.renfe.com. Teléfono: Información 24 horas: 912 320 320. Teléfono gratuito Accesibilidad. Solicitud asistencia al servicio de la Plataforma de la estación: 900 920 922.

 

🚌 En autobús

https://www.monbus.es/es#seleccion

En autobús desde Santiago

Horarios:

  • 7:00h-11:10h (hora de llegada). Precio: desde 5,85 euros
  • 9:00:11:45h. Precio: desde 5,85 euros
  • 11:00-14:06. Precio: desde 5,30 euros
  • 13:45-16:00h. Precio: desde 5,85 euros
  • 15:00-19:15h. Precio: desde 5,85 euros
  • 16:30-21:15. Precio: desde 5,85 euros

 

En autobús desde Lugo

Horarios:

  • 6:40h-7:19 (hora de llegada). Precio: desde 1,30 euros
  • 7:45-8:15h. Precio: desde 1,30 euros
  • 11:00-11:39h. Precio: desde 1,30 euros
  • 12:30h-13:09h. Precio: desde 1,30 euros
  • 13:35-14:14h. Precio: desde 1,30 euros
  • 15:20-16:00h. Precio: desde 1,30 euros
  • 17:30-18:09h. Precio: desde 1,30 euros
  • 18:35-19:14h. Precio: desde 1,30 euros
  • 20:35-21:14h. Precio: desde 1,30 euros

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