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Motxila aukeratzea
- 50 litro inguruko edukiera izan behar luke. Zenbat eta handiagoa izan, orduan eta pisutsuagoa izango da hutsean, eta gehiago beteko dugu.
- Behin betetakoan, ez luke izan behar bidezainaren pisuaren %10 baino handiagoa. Adibidez, 70 kiloko pertsona batek 7-8 kiloko motxila bat kargatu behar du. Kopuru hori gainditzen duen pisu guztia gainkarga edo muskulu-uzkurdura gisa pasatuko da.
- Haien josturek sendoak izan behar dute, sorbalda bigunduak, gerrialdeko errefortzuarekin eta gerrirako eta bularrerako uhal doigarriak. Erabiltzaile bakoitzaren altueraren arabera erregulatzeko sistema izan behar du. Ez da ikasleen modara joan behar, eta funtsezkoa da uhalak doitzea, pisua bizkarrean sartu eta sorbaldetatik ez botatzeko.
- Zorro iragazgaitza ezinbestekoa da euri egunetan estaltzeko. Askok ekartzen dute, baina batzuek ez dute ongi betetzen beren funtzioa, eta azkar berotzen dira; beraz, batzuetan, komeni izaten da beste berezitasun gogorrago bat erostea.