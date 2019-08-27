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L'elecció de la motxilla
- La seva capacitat hauria de rondar entre els 40 i 50 litres. Com més gran sigui més pesarà en buit i més l'omplirem.
- Una vegada plena no hauria de superar el 10% del pes del caminante que la porti. Per exemple, una persona de 70 quilos haurà de carregar una motxilla d'entre 7 o 8 quilos. Tot el pes que depassi aquesta xifra passarà factura en forma de sobrecàrregues o contractures musculars.
- Les seves costures han de ser fortes, les muscleres embuatades, amb reforç lumbar i corretges ajustables per a la cintura i el pit. Ha de comptar amb un sistema que permeti la seva regulació segons l'altura de cada usuari. No cal anar a la moda dels escolars i és fonamental ajustar les corretges de manera que el pes descansi sobre l'esquena i no tiri de les espatlles.
- La funda impermeable és imprescindible per a cobrir-la en dies de pluja. Moltes ja la porten, però algunes no compleixen bé la seva funció i calen ràpid, així que a vegades interessa comprar una a part més resistent.