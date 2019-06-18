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Planificació prèvia
Conèixer per endavant els pobles a visitar, les seves tradicions, les comarques i el paisatge, és gratificant i farà més profitós el viatge.
EROSKI Consumer ofereix en aquesta guia, la Guia del Camí de Santiago d'EROSKI Consumer, i de manera gratuïta, els principals itineraris jacobeos d'Espanya amb les seves etapes, albergs, recorregut, altimetria i fotografies.
És molt recomanable acudir a una Associació d'Amics del Camí de Santiago - a Espanya hi ha més de 50 repartides en gairebé totes les províncies- els socis de les quals aporten desinteressadament informació i consells. En les seves seus es pot adquirir la credencial. Aquest és un document que serveix de salconduit i inclou unes caselles que s'han de segellar almenys una vegada al dia, ja sigui en l'alberg, en un establiment o en una església. És indispensable portar-la si es desitja pernoctar en els albergs de pelegrins públics i en alguns privats. Una vegada en l'Oficina del Pelegrí de Santiago serveix per a testificar que s'ha realitzat la peregrinació i obtenir la Compostela.