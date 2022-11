Com alimentar-se durant el camí

És fonamental dedicar temps suficient a gaudir d'un desdejuni complet que inclogui lactis, cereals (cereals en flocs, pa, torrades, pa de motlle...), fruita o suc i complements (mantega o margarina, formatge, companatges, melmelada, mel, sucre, etc).

Com que cada etapa es triga a realitzar una mitjana de 6 hores, convé que cada 60 o 90 minuts ens prenguem un breu descans per a beure i ingerir una cosa sòlida que contingui hidrats de carboni, la qual cosa ens permetrà mantenir millor el ritme d'exercici, i sobretot per dues raons fonamentals: evitar la pájara i la deshidratació.

Durant l'exercici continuat, l'aigua és tan important com els hidrats de carboni, sobretot en dies de molta calor i humitat. És un error relativament generalitzat no beure aigua ni abans ni durant l'exercici, així com esperar a tenir set o fam per a començar a beure aigua i prendre aliments.

Caminar amb l'estómac ple no és saludable. El menjar més important del dia cal fer-la al final de l'etapa i, si la jornada s'allarga i és necessari menjar de taula durant la marxa, convé optar per un entrepà o un plat lleuger de pasta o verdura.

Així mateix resulta fonamental la rehidratació una vegada conclosa l'etapa, incloent aigua i hidrats de carboni; i si la transpiració (suor) ha estat important caldrà, a més d'hidratar, reposar els electròlits perduts.