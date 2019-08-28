Cómo alimentarse durante el camino

El simple hecho de comer en el Camino de Santiago es una experiencia en sí misma. Gozar de la cocina de las distintas regiones que se van atravesando en cada tramo hasta llegar a Compostela, es algo que ningún peregrino puede perderse.

Cada ruta dispone de su propia oferta gastronómica, y la diversidad de productos locales y de temporada, engrandecen la experiencia culinaria durante todo el recorrido.

Por otro lado, alimentarse bien, de una manera sana y equilibrada, es imprescindible para realizar la peregrinación con ímpetu y actitud positiva. Recuerda que tu cuerpo estará en constante movimiento, enfrentando largas caminatas, cambios de clima y terrenos variados. Por eso, una alimentación adecuada es fundamental para mantener la energía y disfrutar del viaje.

Veamos qué aspectos relacionados con una alimentación saludable y con la gastronomía no puedes pasar por alto para que tu Camino salga a pedir de boca.

Sugerencias para comer en el Camino de Santiago cuidando la salud

Para afrontar con éxito cada día de peregrinaje, sin que el rendimiento baje y fallen las fuerzas, es preciso ser concienzudos con la dieta y la hidratación. Esto implica la correcta elección del tipo de alimentos que tomaremos y planificar muy bien las comidas.

Es aconsejable hacer, 5 comidas al día. Las tres principales, desayuno, almuerzo y cena, y dos más, en forma de tentempié, para mantener un nivel de energía constante, evitar picos en los niveles de glucosa, facilitar la recuperación muscular y no llegar hambrientos a la comida o a la cena.

Un desayuno energético antes de ponerte en marcha



Foto de Consumer

Comenzar cada jornada con un desayuno completo y variado es fundamental. Te ayudará a iniciar la marcha con energía y a mantenerla durante las primeras horas de caminata, además de contribuir a mejorar la concentración y tu estado de ánimo.

Con toda probabilidad cenarás pronto y te acostarás temprano, así que te despertarás con bastante hambre. Lo ideal es que el desayuno contenga proteína, vitaminas, lácteos e hidratos de carbono. Puedes obtenerlos comiendo pan integral , queso, huevos, avena con yogur natural o leche, y frutas frescas, como manzanas, plátanos o naranjas.

Consejo: si el albergue no ofrece desayuno, lleva contigo sobres de avena instantánea y fruta

Media mañana: snacks y tentempiés ligeros

Las etapas se completan tras horas caminando y, a medida que avanza el día, el cansancio y la fatiga comienzan a notarse.

Para mantener y restituir los niveles de energía, los snacks ligeros son la mejor alternativa. Por eso no pueden faltar en tu mochila frutos secos, alguna pieza de fruta (o fruta deshidratada), chocolate, barritas energéticas o de cereales.

Todas ellas son opciones muy fáciles de encontrar en tiendas o supermercados a lo largo del Camino, y te permitirán recuperarte de manera rápida.

Consejo: Evita snacks azucarados que dan energía rápida pero pasajera.

Comida principal (tras la caminata)

Después de una jornada de caminata es fundamental reponer energías con una comida principal equilibrada. Lo ideal es combinar una base de carbohidratos como arroz, pasta o legumbres, que ayudan a recuperar el glucógeno muscular, con una fuente de proteína como pollo, atún, huevo o queso, esencial para la reparación de tejidos. Acompañar el plato con verduras cocidas o una ensalada aporta fibra, vitaminas y minerales que favorecen la digestión y el bienestar general. Esta combinación no solo nutre, sino que también prepara al cuerpo para el siguiente día de esfuerzo.

Consejo: Busca menús del peregrino, suelen ser económicos y completos.

Merienda

La merienda es un momento clave para reponer fuerzas y preparar el cuerpo para la cena sin sobrecargarlo. Una opción equilibrada puede incluir un yogur, una pieza de fruta o un poco de pan integral acompañado de una fuente de proteína como jamón o queso. Complementar con un té o una infusión favorece la hidratación y la relajación, especialmente útil si el día ha sido exigente. Esta combinación ligera y nutritiva ayuda a mantener la energía sin interferir con el descanso nocturno.

Cena

La cena debe ser ligera pero nutritiva, para favorecer el descanso y la recuperación muscular sin sobrecargar el sistema digestivo. Opciones como una tortilla, una sopa caliente o arroz con verduras aportan energía suficiente y nutrientes esenciales sin resultar pesadas. Es recomendable evitar cenas copiosas o muy grasas, ya que pueden dificultar el sueño y afectar el rendimiento del día siguiente. Una cena equilibrada ayuda a cerrar la jornada con bienestar y prepara el cuerpo para continuar el camino.

Hidratación continua



Foto de Marvin Meyer

Todo peregrino debe beber agua regularmente, sobre todo si hace mucho calor y en las horas centrales del día, para evitar la deshidratación. Caminar durante horas implica una pérdida constante de líquidos y electrolitos, por eso, es importante no esperar a tener sed para beber. Lo aconsejable es ir bebiendo tragos cortos, pero cada poco tiempo (20 – 30 minutos).

Otra de las recomendaciones a tener en cuenta, si el día es muy caluroso y se suda mucho, o el esfuerzo es intenso y en las etapas más exigentes del Camino, es la de tomar bebidas isotónicas o portar pastillas de electrolitos que se puedan diluir en el agua para reponer y equilibrar líquidos.

Consejo práctico: Lleva siempre contigo una botella de agua (existen múltiples fuentes a lo largo del Camino en las poder rellenarla) y evita el alcohol y el exceso de café, ya que deshidratan.

Consejos para comer bien y barato en el Camino

Aunque es posible comer adecuadamente durante todo el viaje sin gastar demasiado, apunta estos consejos para que tu presupuesto no se descontrole mucho:

Compra en supermercados locales : Una de las formas más efectivas de alimentarse bien sin gastar mucho es aprovechar los supermercados locales que se encuentran en pueblos y ciudades a lo largo del recorrido. Allí puedes encontrar productos básicos, nutritivos y económicos como pan integral, fruta de temporada, yogures naturales y conservas como atún o sardinas, que aportan proteínas de calidad y se conservan fácilmente. Planificar pequeñas compras cada dos o tres días ayuda a evitar cargar peso innecesario y a mantener una dieta variada sin que el presupuesto se dispare.

: Una de las formas más efectivas de alimentarse bien sin gastar mucho es aprovechar los supermercados locales que se encuentran en pueblos y ciudades a lo largo del recorrido. Allí puedes encontrar productos básicos, nutritivos y económicos como pan integral, fruta de temporada, yogures naturales y conservas como atún o sardinas, que aportan proteínas de calidad y se conservan fácilmente. Planificar pequeñas compras cada dos o tres días ayuda a evitar cargar peso innecesario y a mantener una dieta variada sin que el presupuesto se dispare. Cocinar en los albergues: Muchos albergues ya disponen de cocinas a disposición de los peregrinos que quieran hacer su propia comida, una excelente oportunidad para ahorrar dinero y mantener una alimentación saludable y personalizada. Además, compartir la cocina con otros peregrinos fomenta el intercambio de recetas, consejos y momentos de convivencia. Para aprovechar esta opción, es útil llevar algunos utensilios básicos (como una cuchara, cuchillo pequeño o táper), y planificar comidas fáciles de preparar, que no requieran refrigeración ni mucho tiempo.

Muchos albergues ya disponen de cocinas a disposición de los peregrinos que quieran hacer su propia comida, una excelente oportunidad para ahorrar dinero y mantener una alimentación saludable y personalizada. Además, compartir la cocina con otros peregrinos fomenta el intercambio de recetas, consejos y momentos de convivencia. Para aprovechar esta opción, es útil llevar algunos utensilios básicos (como una cuchara, cuchillo pequeño o táper), y planificar comidas fáciles de preparar, que no requieran refrigeración ni mucho tiempo. El menú del peregrino es una opción muy popular y más económica que pedir a la carta. P or lo general, se ofrece en bares y restaurantes cercanos a las rutas principales. Estos menús suelen estar pensados para cubrir las necesidades nutricionales del caminante, con platos ricos en carbohidratos, proteínas y vegetales. Además de ser una alternativa económica, permite disfrutar de la gastronomía local sin preocuparse por cocinar o buscar ingredientes. Es recomendable preguntar por el menú del peregrino al llegar a cada localidad, ya que no siempre está anunciado, pero muchos establecimientos lo ofrecen si se solicita. Para acceder a él necesitarás presentar la credencial de peregrino.

es or lo general, se ofrece en bares y restaurantes cercanos a las rutas principales. Estos menús suelen estar pensados para cubrir las necesidades nutricionales del caminante, con platos ricos en carbohidratos, proteínas y vegetales. Además de ser una alternativa económica, permite disfrutar de la gastronomía local sin preocuparse por cocinar o buscar ingredientes. Es recomendable preguntar por el menú del peregrino al llegar a cada localidad, ya que no siempre está anunciado, pero muchos establecimientos lo ofrecen si se solicita. Para acceder a él necesitarás presentar la credencial de peregrino. Llevar preparada la comida para la jornada. Hay peregrinos que optan por comer tipo picnic con panes variados, embutidos, quesos, frutas y frutos secos. Alimentos frescos y nutritivos que pueden comprarse en tiendas y supermercados locales a un precio económico.

Consejos extra para el caminante

No experimentes con alimentos nuevos durante el Camino.

durante el Camino. Escucha a tu cuerpo : si sientes fatiga, aumenta la ingesta de carbohidratos.

: si sientes fatiga, aumenta la ingesta de carbohidratos. Proteína post-caminata : ayuda a reparar músculos y prevenir lesiones.

: ayuda a reparar músculos y prevenir lesiones. Magnesio y potasio: esenciales para evitar calambres. Plátano, frutos secos y agua con electrolitos son buenas fuentes.

El Camino es una oportunidad única para explorar la diversidad gastronómica que ofrecen tanto Galicia como el resto de territorios por los que transcurren las rutas. ¡No la desperdicies! y ¡buen provecho!