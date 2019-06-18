Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Viatjar amb l'indispensable
Què portar en per a fer el camí de Sant Jaume a l'estiu
A part de la roba que s'emporti posada, aquest podria ser l'equipatge per a l'estiu:
- Un sac de dormir lleuger. Sempre cal portar sac tret que es pretengui dormir en hotels. Excepte comptades excepcions no fa fred dins dels albergs, així que és inútil carregar amb un sac pesat ideat per a dormir en l'exterior. Un sac de fibra capaç d'aïllar temperatures entre 15 i 10 graus és suficient.
- Una cantimplora d'un litre o una camelback de la mateixa capacitat.
- Un parell de bastons de trekking, si s'està acostumat a portar-los, o el clàssic bordó.
- Dos o tres mudes.
- Dos parells de mitjons curts de senderisme fabricats en polièster.
- Un parell de samarretes de polièster, una de màniga curta i una altra de màniga llarga (mai de cotó, ja que no transpiran i triguen a assecar).
- Pantalons curts de senderisme.
- Una dessuadora i una jaqueta lleugera que sigui impermeable.
- Un ponxo amb cobreix motxilla que sigui transpirable. L'inconvenient és que solen pesar uns 400 grams.
- Una visera o barret.
- Una tovallola de microfibres. Estan fabricades en polièster i poliamida i s'assequen amb rapidesa. Es poden trobar en botigues esportives.
- Xancletes per a la dutxa.
- Un raspall i pasta de dents. Gel i xampú per al lavabo i una pastilla de sabó per a rentar la roba i, per a qui ho necessiti, unes fulles o maquineta d'afaitar.
- Petita farmaciola amb aspirines o ibuprofeno, crema solar d'alta protecció, tiretes, iode i agulles esterilitzades per a punxar les butllofes. Són molt recomanables les cremes anti rascades per al peu i per al cos. Si es fa el Camí en companyia el més assenyat és portar una farmaciola conjunta i repartir el pes.
- Ulleres de sol.
- Una llanterna frontal
- El DNI, la Targeta Sanitària, una targeta de crèdit i la credencial del pelegrí.
- Una navalla. També imperdibles diverses pinces, molt útils per a assecar la roba durant o al final de l'etapa.
- El mòbil, una càmera de fotos (si volem més qualitat) i els seus carregadors.
- Un parell de taps per a les oïdes per a no escoltar els roncs
I per als mesos d'hivern, com seria l'equipatge recomanat?
I per als mesos més freds,
- N'hi ha prou que els mitjons, les samarretes i els pantalons siguin d'hivern.
- També cal portar un capell, una braga i uns guants.
- I s'ha de substituir la jaqueta lleugera per un paravents impermeable. Aquesta és la part de l'equip més cara, però val la pena invertir els diners en roba de qualitat.
- Unes malles de fibra polar per a portar sota els pantalons i fins i tot per a dormir no estan de més.
- A l'hivern es recomana portar el sistema de capes: com a primera capa una samarreta interior tèrmica molt transpirable; de segona una samarreta tècnica de màniga llarga i finalment el paravents.