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Behar-beharrezkoa denarekin bidaiatzea

Behar-beharrezkoa denarekin bidaiatzea

Zer eraman udan Done Jakue Bidea egiteko

Arropa jantzita eramateaz gain, hau izan liteke udako ekipajea: Ezinbestekoa

  • Lozaku arina. Zakua eraman behar da beti, hoteletan lo egin nahi ez bada. Salbuespen gutxi batzuk izan ezik, aterpetxeen barruan ez du hotzak egiten; beraz, alferrikakoa da kanpoan lo egiteko egokia den zaku astuna eramatea. 15 eta 10 gradu arteko tenperaturak isolatzeko gai den zuntzezko zakua nahikoa da.
  • Litro bateko kantinplora bat edo edukiera bereko kamelback bat.
  • Trekking-eko bi makila, eramaten ohituta badaude, edo bordoi klasikoa.
  • Bi edo hiru mutu.
  • Poliesterrez egindako bi galtzerdi labur.
  • Poliesterrezko bi elastiko, bata mahuka laburrekoa eta bestea mahuka luzekoa (inoiz ez kotoizkoa, ez baitute transpiratzen eta lehortzen behar baitute).
  • Mendiko galtza motzak.
  • Izerditako bat eta jaka arin bat, iragazgaitza.
  • Transpiragarria den bizkar-zorroa duen pontxoa. 400 gramo inguru pisatzen dute.
  • Bisera edo kapela bat.
  • Mikrozuntzezko eskuoihal bat. Poliesterrez eta poliamidaz eginak daude, eta azkar lehortzen dira. Kirol-dendetan aurki daitezke.
  • Dutxarako txankletak.
  • Eskuila bat eta hortzetako pasta. Gela eta garbitzeko xanpua, eta xaboi-pastilla arropa garbitzeko eta, behar duenarentzat, bizarra mozteko xafla edo makina bat.
  • Botikin txikia, aspirinekin edo ibuprofenoarekin, babes handiko eguzki-krema, tiritak, iodoa eta orratz esterilizatuak anpuluak zulatzeko. Oso gomendagarriak dira oinarentzat eta gorputzarentzat urratuen aurkako kremak. Bidea lagun eginez gero, zentzuzkoena botikin bateratua eramatea eta pisua banatzea da.
  • Eguzkitako betaurrekoak.
  • Aurreko linterna
  • NAN, osasun txartela, kreditu txartela eta erromesaren kredentziala.
  • Labana bat. Hainbat pintza ere kateatuta daude, eta oso erabilgarriak dira etapa osoan edo amaieran arropa lehortzeko.
  • Mugikorra, argazki-kamera (kalitate handiagoa nahi badugu) eta kargagailuak.
  • Belarrientzako tapoi pare bat zurrungak ez entzuteko

Eta neguko hilabeteetan, zein ekipaje gomendatzen da?

Eta hilabete hotzenetarako,

  • Nahikoa da galtzerdiak, kamisetak eta galtzak negukoak izatea.
  • Txanoa, braga eta eskularruak ere eraman behar dira.
  • Jaka arinaren ordez haize-babes iragazgaitza jarri behar da. Hau da talderik garestiena, baina merezi du kalitatezko arropetan dirua inbertitzea.
  • Galtza azpian eramateko edo lo egiteko zuntz polarreko sare batzuk ez daude soberan.
  • Neguan geruza-sistema eramatea gomendatzen da: lehenengo geruza gisa barneko elastiko termiko oso transpiragarria, bigarrenekoa mahuka luzeko elastiko teknikoa eta, azkenik, haize-babesa.

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