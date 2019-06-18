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Behar-beharrezkoa denarekin bidaiatzea
Zer eraman udan Done Jakue Bidea egiteko
Arropa jantzita eramateaz gain, hau izan liteke udako ekipajea:
- Lozaku arina. Zakua eraman behar da beti, hoteletan lo egin nahi ez bada. Salbuespen gutxi batzuk izan ezik, aterpetxeen barruan ez du hotzak egiten; beraz, alferrikakoa da kanpoan lo egiteko egokia den zaku astuna eramatea. 15 eta 10 gradu arteko tenperaturak isolatzeko gai den zuntzezko zakua nahikoa da.
- Litro bateko kantinplora bat edo edukiera bereko kamelback bat.
- Trekking-eko bi makila, eramaten ohituta badaude, edo bordoi klasikoa.
- Bi edo hiru mutu.
- Poliesterrez egindako bi galtzerdi labur.
- Poliesterrezko bi elastiko, bata mahuka laburrekoa eta bestea mahuka luzekoa (inoiz ez kotoizkoa, ez baitute transpiratzen eta lehortzen behar baitute).
- Mendiko galtza motzak.
- Izerditako bat eta jaka arin bat, iragazgaitza.
- Transpiragarria den bizkar-zorroa duen pontxoa. 400 gramo inguru pisatzen dute.
- Bisera edo kapela bat.
- Mikrozuntzezko eskuoihal bat. Poliesterrez eta poliamidaz eginak daude, eta azkar lehortzen dira. Kirol-dendetan aurki daitezke.
- Dutxarako txankletak.
- Eskuila bat eta hortzetako pasta. Gela eta garbitzeko xanpua, eta xaboi-pastilla arropa garbitzeko eta, behar duenarentzat, bizarra mozteko xafla edo makina bat.
- Botikin txikia, aspirinekin edo ibuprofenoarekin, babes handiko eguzki-krema, tiritak, iodoa eta orratz esterilizatuak anpuluak zulatzeko. Oso gomendagarriak dira oinarentzat eta gorputzarentzat urratuen aurkako kremak. Bidea lagun eginez gero, zentzuzkoena botikin bateratua eramatea eta pisua banatzea da.
- Eguzkitako betaurrekoak.
- Aurreko linterna
- NAN, osasun txartela, kreditu txartela eta erromesaren kredentziala.
- Labana bat. Hainbat pintza ere kateatuta daude, eta oso erabilgarriak dira etapa osoan edo amaieran arropa lehortzeko.
- Mugikorra, argazki-kamera (kalitate handiagoa nahi badugu) eta kargagailuak.
- Belarrientzako tapoi pare bat zurrungak ez entzuteko
Eta neguko hilabeteetan, zein ekipaje gomendatzen da?
Eta hilabete hotzenetarako,
- Nahikoa da galtzerdiak, kamisetak eta galtzak negukoak izatea.
- Txanoa, braga eta eskularruak ere eraman behar dira.
- Jaka arinaren ordez haize-babes iragazgaitza jarri behar da. Hau da talderik garestiena, baina merezi du kalitatezko arropetan dirua inbertitzea.
- Galtza azpian eramateko edo lo egiteko zuntz polarreko sare batzuk ez daude soberan.
- Neguan geruza-sistema eramatea gomendatzen da: lehenengo geruza gisa barneko elastiko termiko oso transpiragarria, bigarrenekoa mahuka luzeko elastiko teknikoa eta, azkenik, haize-babesa.