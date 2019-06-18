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Viaxar co indispensable
Que levar en para facer o Camiño de Santiago no verán
Á parte da roupa que leve posta, este podería ser a equipaxe para o verán:
- Un saco de durmir lixeiro. Sempre hai que levar saco a non ser que se pretenda durmir en hoteis. Salvo contadas excepcións non fai frío dentro de albérguelos, así que é inútil cargar cun saco pesado ideado para durmir no exterior. Un saco de fibra capaz de illar temperaturas entre 15 e 10 graos é suficiente.
- Unha cantimplora dun litro ou unha camelback da mesma capacidade.
- Un par de bastóns de trekking, se se está afeito levalos, ou o clásico bordón.
- Dous ou tres mudas.
- Dous pares de calcetíns curtos de sendeirismo fabricados en poliéster.
- Un par de camisetas de poliéster, unha de manga curta e outra de manga longa (nunca de algodón, xa que non transpiran e tardan en secar).
- Pantalóns curtos de sendeirismo.
- Unha sudadera e unha chaqueta lixeira que sexa impermeable.
- Un poncho con cobre mochila que sexa transpirable. O inconveniente é que adoitan pesar uns 400 gramos.
- Unha visera ou chapeu.
- Unha toalla de microfibras. Están fabricadas en poliéster e poliamida e sécanse con rapidez. Pódense atopar en tendas deportivas.
- Chanclas para a ducha.
- Un cepillo e pasta de dentes. Xel e champú para o aseo e unha pastilla de xabón para lavar a roupa e, para quen o necesite, unhas coitelas ou maquinilla de afeitar.
- Pequeno botiquín con aspirinas ou ibuprofeno, crema solar de alta protección, tiritas, iodo e agullas esterilizadas para picar as bochas. Son moi recomendables as cremas anti rozaduras para o pé e para o corpo. Se se fai o Camiño en compañía o máis sensato é levar un botiquín conxunto e repartir o peso.
- Lentes de sol.
- Unha lanterna frontal
- O DNI, o Cartón Sanitario, un cartón de crédito e a credencial do peregrino.
- Unha navalla. Tamén imperdibles varias pinzas, moi útiles para secar a roupa durante ou ao final da etapa.
- O móbil, unha cámara de fotos (si queremos máis calidade) e os seus cargadores.
- Un par de tapóns para os oídos para non escoitar os ronquidos
E para os meses de inverno, cal sería a equipaxe recomendada?
E para os meses máis fríos,
- Abonda con que os calcetíns, as camisetas e os pantalóns sexan de inverno.
- Tamén hai que levar un gorro, unha braga e unhas luvas.
- E débese substituír a chaqueta lixeira por un cortavientos impermeable. Esta é a parte do equipo máis cara, pero merece a pena investir o diñeiro en roupa de calidade.
- Unhas mallas de fibra polar para levar debaixo dos pantalóns e mesmo para durmir non están de máis.
- No inverno recoméndase levar o sistema de capas: como primeira capa unha camiseta interior térmica moi transpirable; de segunda unha camiseta técnica de manga longa e por último o cortavientos.