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Albérguelos, o distintivo do Camiño
Só no Camiño Francés hai máis de 260, situación que favorece variadas posibilidades para pasar a noite e, polo tanto, unha división de etapas case á carta. Albérguelos parroquiais e de ordes relixiosas foron os primeiros en acoller a peregrinos de forma voluntaria e deben manter esa filosofía para manter vivas as raíces da peregrinación.
En albérguelos públicos, por norma xeral, non está permitida a reserva e ocúpanse segundo a orde de chegada, liderando as prioridades quen fan o percorrido a pé, seguido de quen o transitan dacabalo ou en bicicleta. Para aloxarse neles é indispensable portar a credencial e a estancia limítase a unha noite, salvo por enfermidade ou forza maior.
Albérguelos privados permiten a reserva e xa é costume reservar cama con antelación, sobre todo no verán e mesmo antes de partir de casa. Coa revitalización da ruta xacobea, albérguelos privados xurdiron como moscas e hainos que máis que albergues de peregrinos parecen hostais. Das salas diáfanas repletas de literas da década dos 90 foise pasando a albergues que, á parte das literas, ofrecen habitacións individuais e dobres. Xa non é raro que teñan roupa de cama, lavadora e secadora, cociña e frigorífico, vending, bar, conexión a Internet e até máquinas que dan masaxes nos pés.