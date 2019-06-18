Com preparar el camí de Sant Jaume: planificació i consells

Com preparar el camí de Sant Jaume: planificació i consellsImagen: Consumer
Tenir a mà importants recomanacions i consells per a gaudir el camí de Sant Jaume, pot marcar la diferència en la teva experiència com a pelegrí.
Arribar a l'inici del viatge amb la informació adequada en temes com la preparació, l'equipament o la salut, et donarà seguretat i la confiança necessària per a afrontar l'aventura amb els aspectes més importants sota control.
Hem recopilat un bon nombre d'indicacions que has de tenir en compte abans i durant la travessia. Presa nota i prepara't molt bé per a la qual serà una de les vivències més especials de la teva vida!
Set recomanacions i consells imprescindibles per a gaudir el camí de Sant Jaume
En el nostre llistat de consells i recomanacions abordarem qüestions prèvies al començament del Camí, i altres que et seran molt útils quan ja estiguis immers en la peregrinació.
1 Elecció de la Ruta del Camí perfecta
Quan del que es tracta és de gaudir, i no de sofrir, el primer a tenir present, és que el Camí ha d'adaptar-se a les teves capacitats i el teu estat físic. Triar erròniament una ruta amb etapes molt exigents, de molt d'esforç i sacrifici, pot arruïnar la teva experiència.
El camí de Sant Jaume té 12 rutes oficials, cadascuna amb les seves característiques especials pròpies:
- Entre opcions principals, per ser les més transitades, conegudes o populars per la seva bellesa: el Camí Francès, el Camí Portuguès, el Camí del Nord, el Camí Primitiu i el Camí Anglès.
- La resta d'alternatives: la Via de la Plata, el Camí Sanabrés, el Camí Basc, el Camí Baztanés, Camí Català per Sant Joan de la Penya, el Camí de San Salvador i l'Epíleg a Fisterra i Muxía.
A l'hora de triar, a més del nivell de dificultat i la teva experiència prèvia fent senderisme, has de tenir en compte el temps del qual disposes i la quantitat de km que desitges caminar al dia.
Si són pocs dies, hauràs de seleccionar rutes amb trams més curts, com el Camí Portuguès o el Camí Anglès. Si no et fan por els desafiaments, el Camí del Nord i el Camí Francès estaran a l'altura de les teves expectatives.
2 La importància de l'estació de l'any
Altre punt important que influirà en les sensacions durant el Camí és l'època de l'any triada per a emprendre'l.
- La primavera i la tardor són les estacions amb temperatures més temperades i una afluència de pelegrins ideal.
- L'estiu és un període de molta calor, amb temperatures molt elevades, sobretot en etapes que discorren per l'interior. També és la temporada més massificada, que rep el major nombre de pelegrins.
- L'hivern, amb el temps més inestable, el fred, les pluges i la possibilitat de neu en les zones de muntanya del nord, pot fer molt complicat el viatge. Requerirà d'una millor preparació i planificació, encara que té una part bona: a l'haver molts menys pelegrins, el Camí es pot gaudir amb més calma.
3 Entrenar abans del Camí
Abans de començar l'aventura has d'assegurar que ho fas en el millor estat físic.
Si no estàs habituat a fer senderisme, és imprescindible que preparis el teu cos perquè sigui capaç d'aguantar cada etapa sense problemes i evitar lesions.
És recomanable començar l'entrenament algunes setmanes o mesos abans, i fer-lo de manera gradual. Amb caminades més curtes al principi, i augmentant els km de manera progressiva. Combinant trams plans amb uns altres que tinguin pendents, per a anar acostumant el teu cos a l'esforç físic.
Un bon punt de partida per a principiants és començar amb caminades de 15 a 20 km. De 20 a 25 km per a persones que estan una mica acostumades a caminar, i de 25 km d'ara endavant per a les més experimentades.
Com a part de l'entrenament, inclou també la motxilla amb la càrrega aproximada del que portaràs durant el Camí. Això et permetrà anar-te adaptant al pes real.
4 Cuidar la salut durant la travessia
Una vegada iniciat el viatge, és molt important que escoltis el teu cos, i marquis el teu propi ritme, evitant que siguin uns altres els que ho facin.
Realitza exercicis d'escalfament abans de començar la jornada i estira molt bé sempre en acabar. Relaxaràs la tensió muscular i et protegiràs de possibles lesions.
Fes pauses de manera regular per a reposar forces i descansar.
L'alimentació durant el Camí ha de ser sana i equilibrada. A més dels 5 menjars diàries recomanades, menjar snacks lleugers com a fruita seca, barretes energètiques, fruites (i fruites deshidratades), xocolata o cereals, t'ajudarà a recuperar l'energia i mantenir alt el teu nivell de rendiment.
Recorda hidratar-te cada poc temps amb aigua preferentment o begudes isotòniques, sobretot si fa calor, i revisar els teus peus si notes molèsties, per a tractar butllofes o rascades.
Si en el teu Camí hi ha etapes dures o llargues, en la teva planificació general has de destinar algun dia per a descansar. A més de contribuir al fet que els teus músculs es recuperin, pots aprofitar per a fer turisme pels pobles al teu pas i gaudir de la gastronomia local en profunditat.
5 Equipament i elements imprescindibles en la motxilla
Organitzar molt bé allò que no pot faltar en la motxilla i controlar el seu pes és essencial per a continuar tot el Camí de manera segura i plaent.
En primer lloc cal triar el tipus de motxilla més idònia. Per comoditat són millors les anatòmiques, amb corretges ajustables i embuatades.
També cal parar esment a la roba i al calçat que portarem els dies d'aventura, perquè influiran en el rendiment que tinguem:
- Encara que la vestimenta s'ajusti a l'època de l'any en la qual realitzis el Camí, has d'estar preparat per a possibles variacions de les condicions atmosfèriques. Vestir-se per capes transpirables és una bona pràctica perquè pots adaptar la teva roba en funció dels graus que faci, llevant o posant peces.Unes botes o unes sabatilles que no siguin adequades poden causar molèsties i ferides.
- Per a reduir les possibilitats de lesions, és aconsellable no estrenar calçat el primer dia de caminada. L'ideal és usar-ho prèviament durant el període de preparació i entrenament, perquè els peus estiguin ja acostumats a la seva forma, ajust, pes i volum.
- En funció del tipus de ruta triada i de l'època d'any, hauràs de triar entre usar una bota o una sabatilla lleugera de trekking. Mentre la primera és adequada per a trams irregulars o camins amb fang i pedres, oferint un suport major i protecció per als turmells, la segona és perfecta per a etapes que transcorrin per zones asfaltades o menys abruptes.
- Els mitjons també són importants, i es recomana triar aquells que estan indicats per a fer senderisme i portar un parell de recanvi. En general estan elaborats amb llana i fibres sintètiques, per a mantenir els peus protegits contra butllofes i rascades, sense que s'escalfin massa.
Finalment, sempre s'ha de portar en la motxilla un impermeable o una altra peça impermeable, crema de protecció solar, ulleres de sol i una gorra. A més d'una petita farmaciola amb analgèsics, medicaments essencials, benes, tiretes i altres elements bàsics per a tractar petits problemes o molèsties que puguin presentar-se.
6 Orientació correcta i informació actualitzada durant la peregrinació
Saber orientar-se correctament durant el camí de Sant Jaume evitarà que perdis un temps preciós i que arribis a la meta sense cap contratemps.
Per a guiar al pelegrí en la direcció adequada, existeixen senyalitzacions concretes. Les icòniques fletxes grogues, situades en llocs estratègics, les fites i els cartells informatius, que informen sobre les distàncies i les etapes. Cal estar atent a tots aquests senyals per a no prendre desviaments no desitjats.
També hi ha una sèrie de recursos que poden ser de gran ajuda quan sorgeixin dubtes a l'hora de continuar per un tram:
- Comptar amb un mapa o una guia impresa del Camí.
- Aplicacions GPS que et permetin situar-te en temps real.
- Connectar-se a plataformes digitals, xarxes socials i fòrums on es puguin veure ressenyes d'altres pelegrins sobre l'estat de les rutes, informació sobre allotjaments i el temps al moment.
- Disposar d'eines, com el nostre Planificador del Camí de Santiago, que et permetin organitzar, guardar i consultar informació actualitzada.
Sense oblidar-nos que els vilatans poden ser uns valuosos col·laboradors per a indicar el camí correcte i oferir bones recomanacions sobre el lloc i l'entorn pel qual s'estigui passant en aquest instant.
7 Convivència i seguretat en el Camí
El Camí és un viatge on la convivència i la col·laboració entre pelegrins juga un paper fonamental.
Compartir la travessia amb altres persones, conversar en les parades per a descansar o en els albergs, intercanviant sensacions, consells i informació d'interès, genera comunitat, forja amistats i enriqueix l'experiència.
Si estàs desorientat o perdut, o en el cas de sofrir un accident o lesió, recórrer a altres pelegrins o a gent local serà de gran ajuda per a conèixer on estan localitzats els centres de salut o en què llocs s'ofereix assistència sanitària.
Un altre dels aspectes importants és el relatiu a la seguretat durant el Camí. Per a gaudir plenament tota l'aventura cal fer-ho amb precaució. Sobretot si emprens el viatge en solitud i no en grup.
L'alba o el vespre són moments del dia en què hi ha menys pelegrins en ruta i cal mantenir-se alerta i ser prudent en creuar-se i interactuar amb altres persones. També és recomanable vestir roba i motxilles que siguin visibles amb menys llum, no portar objectes de valor a la vista i, ja en els albergs, assegurar bé la motxilla.
Seguir aquests senzills consells bàsics et permetrà completar el Camí amb tranquil·litat.
Si planeges fer la peregrinació algun dia, recorda que necessitaràs organitzar-te, conèixer i planificar molt bé els diferents aspectes que influiran de manera directa en la teva aventura.
Aquest llistat de recomanacions i consells per a gaudir el camí de Sant Jaume te'l posarà molt més fàcil. Guarda-ho per a consultar-ho sempre que ho necessitis!