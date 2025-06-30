¿Cuál es la mejor época del año para hacer el Camino de Santiago?

La mejor época del año para hacer el Camino de Santiago puede variar en función de las preferencias de cada peregrino y de lo que espera encontrar durante su viaje perfecto.

Cada estación tiene bondades y ventajas, pero también inconvenientes o desafíos que pueden influir en la experiencia, y que conviene analizar y tener muy claros de antemano.

Veamos que distingue el Camino en primavera, verano, otoño e invierno para que valores cuál sería el momento más adecuado para comenzar tu aventura.

Mejor época del año para hacer el Camino de Santiago, ¿cuándo es ideal?



Foto de Shirley Roots

Todas la estaciones poseen características propias. La primavera está llena de colores vibrantes y flores, el verano de una luz intensa y calor, el otoño se tiñe de paisajes dorados y el invierno de colores atenuados, una luz tenue, más silencio y tranquilidad.

Dos de los factores más importantes que hay que tener en cuenta antes de decantarte por unos meses u otros son, por un lado, el clima y, por otro, la afluencia de peregrinos.

Condiciones climatológicas

Existen variaciones significativas en función de cada estación que pueden condicionar las rutas y afectar el bienestar y la comodidad que sientas al recorrerlas.

El tiempo es impredecible, pero sí es posible consultar y saber con bastante exactitud que te aguardará en cada etapa del Camino.

La primavera ofrece temperaturas suaves, perfectas para caminar, pero también son frecuentes los cambios repentinos del tiempo y las lluvias ocasionales. A nivel paisajístico, es una época de gran belleza, con la naturaleza en pleno esplendor.

El verano tiene un clima más estable y buen tiempo asegurado, pero también las temperaturas más altas del año y, aunque los días se alargan y las horas de luz invitan a realizar las etapas con una mayor tranquilidad, el calor en las horas centrales del día puede resultar agotador.

El otoño es una estación mágica para disfrutar del Camino y de su riqueza natural. Los tonos rojos, terrosos, amarillos y anaranjados de las hojas de los árboles lo envuelven todo. Como en primavera, las temperaturas también son agradables, pero hay que estar preparado para los cambios en el tiempo y la posibilidad de lluvias.

El invierno quizás sea la época menos apetecible para realizar el Camino. Los días son cortos, lo que disminuye las horas de caminata diarias, las temperaturas bajas, son habituales las lluvias y las heladas, y puede nevar. Sobre todo en rutas que atraviesan zonas montañosas. En cualquier caso, el sosiego y la calma que ofrecen los meses invernales suman atractivo para muchos caminantes.



Foto de Diego Delso

Afluencia de peregrinos

El número de personas que te encontrarás durante tu camino puede cambiar notablemente en cada estación.

Es conveniente que sepas que esto condicionará tu experiencia personal y la posibilidad de acceder a alojamientos y otros servicios más cómodamente.

Temporada alta: es la que se enmarca desde finales de mayo a principios de septiembre. Estos meses todas las rutas del Camino de Santiago están a rebosar de peregrinos, y uno de los problemas más importantes que se generan es la complejidad para encontrar plaza en los albergues.

Temporada media: engloba los meses de primavera y de otoño. No hay un número excesivo de personas y es más fácil acceder a los alojamientos y disfrutar con más tranquilidad de la restauración y de otros servicios para el caminante.

Temporada baja: se concentra en los meses de invierno. Una época en la que no hay apenas personas, ni problemas de alojamiento, pero en la que se reducen bastante los servicios.

En cualquier caso e independientemente de la temporada, antes de emprender el Camino, conviene que lo planifiques muy bien y con antelación. Para ello nuestro planificador del Camino puede resultarte de gran ayuda.

El Camino en primavera

La primavera es una estación recomendable para realizar el Camino por sus múltiples ventajas.

Las temperaturas son agradables, oscilan entre los 10 y los 20 grados, haciendo las caminatas cómodas y mucho más llevaderas.

Te encontrarás con otros peregrinos con los que intercambiar experiencias, pero sin sufrir agobios. Además, la gran mayoría de albergues y otros servicios están operativos, lo que te dará una gran tranquilidad a nivel organizativo.

El inconveniente más importante es la inestabilidad del clima. Abril y mayo son meses bastante lluviosos.

El Camino Francés y el Camino Portugués son rutas populares que atraen a muchos peregrinos esta época del año.



Foto de Random username



El Camino en verano

El vibrante verano, con sus largos días soleados, y por ser el período vacacional por excelencia, resulta muy atractivo para vivir la aventura hasta Santiago. Sin embargo, tiene una serie de desventajas que debes conocer.

Las temperaturas suelen ser muy elevadas, superando los 30 grados, sobre todo en el interior de España, y caminar con calor puede resultar extenuante y mucho más cansado.

Aunque lo normal es que el tiempo sea bueno y estable, con cielos despejados, también puede llover en zonas del noroeste.

Al ser temporada alta, la cantidad de peregrinos puede ser excesiva en cualquiera de las rutas. Los alojamientos suelen quedarse sin plazas rápidamente, por lo que se recomienda reservar con antelación.

En el Camino Portugués, por ejemplo, es frecuente que los albergues estén completos desde la mañana, lo que puede añadir una gran presión por hacer cuanto antes cada etapa para asegurarse una cama.

Las rutas costeras, como el Camino Portugués y el Camino del Norte, son ideales durante el verano. Su cercanía al mar hace que las temperaturas sean más moderadas y llevaderas, y te ofrecen la posibilidad de disfrutar de las playas, que siempre son una maravilla para refrescarse.

El Camino en otoño

El espectáculo natural que brinda la llegada del otoño, y la vida y los colores que aporta a las rutas, es un reclamo estupendo para sumergirse en el Camino esta época del año.

La experiencia de caminar por senderos iluminados con una luz del sol suave, bajo árboles con hojas de colores dorados y cálidos, bien merece elegir esta estación para emprender el viaje.

El clima suele ser templado, con temperaturas que, como en primavera, rondan los 10 y los 20 grados, con noches frescas. También son habituales los días nublados y lluviosos.

Te cruzarás con peregrinos, pero en un número muy inferior a los de temporada alta, lo que facilitará que encuentres cama en los albergues sin preocuparte por el nivel de ocupación.

Las rutas más populares y bellas en otoño son el Camino Primitivo, el Camino Francés y el Camino del Norte. Las tres ofrecen paisajes otoñales cambiantes, muy especiales, con los que deleitar la vista.



Foto de Marraski

El Camino en invierno

El invierno es la estación del año que más disuade a los caminantes, pero realizar la peregrinación entre diciembre y febrero será una experiencia irrepetible e inigualable, perfectamente apta para los más valientes.

Son meses muy fríos, con temperaturas que descienden mucho, más probabilidades de lluvia y menos horas de luz.

La nieve y el hielo que puede haber en algunos tramos puede dificultar el avance si no se cuenta con ropa y la equipación adecuada.

Al considerarse temporada baja, muchos albergues y otros alojamientos permanecen cerrados y es importante planificar bien y con antelación donde pernoctar cada día.

Sin embargo, no todo son puntos en contra. La ausencia de turismo masivo hace que los costes de las cosas sean más bajos. Por otro lado, la quietud y el silencio que se respira en el ambiente, convierten cada etapa del camino en un trayecto para realizar en paz. Una invitación a la reflexión y a conectar con la naturaleza más cruda y con tu yo interior.

El Camino Francés es el que suele contar con mejores servicios durante el invierno, y el Camino Portugués también es popular porque las temperaturas del norte de Portugal y el sur de Galicia son menos duras y exigentes.

El Camino de Santiago te ofrecerá experiencias y facetas muy distintas en función de la época del año en la que emprendas el peregrinaje. Elijas la estación que elijas, todas serán excepcionalmente únicas y te brindaran la oportunidad de vivir la aventura con la magia de la naturaleza, como la mejor compañera de viaje, desplegando su encanto a tu alrededor.