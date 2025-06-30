Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Quina és la millor època de l'any per a fer el camí de Sant Jaume?
30/06/2025
La millor època de l'any per a fer el camí de Sant Jaume pot variar en funció de les preferències de cada pelegrí i del que espera trobar durant el seu viatge perfecte.
Cada estació té bondats i avantatges, però també inconvenients o desafiaments que poden influir en l'experiència, i que convé analitzar i tenir molt clars per endavant.
Vegem que distingeix el Camí a la primavera, estiu, tardor i hivern perquè valors quin seria el moment més adequat per a començar la teva aventura.
Millor època de l'any per a fer el camí de Sant Jaume, quan és ideal?
Totes l'estacions posseeixen característiques pròpies. La primavera està plena de colors vibrants i flors, l'estiu d'una llum intensa i calor, la tardor es tenyeix de paisatges daurats i l'hivern de colors atenuats, una llum tènue, més silenci i tranquil·litat.
Dos dels factors més importants que cal tenir en compte abans de decantar-te per uns mesos o altres són, d'una banda, el clima i, per un altre, l'afluència de pelegrins.
Condicions climatològiques
Existeixen variacions significatives en funció de cada estació que poden condicionar les rutes i afectar el benestar i la comoditat que sentis en recórrer-les.
El temps és impredictible, però sí que és possible consultar i saber amb bastant exactitud que t'esperarà en cada etapa del Camí.
La primavera ofereix temperatures suaus, perfectes per a caminar, però també són freqüents els canvis sobtats del temps i les pluges ocasionals. A nivell paisatgístic, és una època de gran bellesa, amb la naturalesa en plena esplendor.
L'estiu té un clima més estable i bon temps assegurat, però també les temperatures més altes de l'any i, encara que els dies s'allarguen i les hores de llum conviden a realitzar les etapes amb una major tranquil·litat, la calor en les hores centrals del dia pot resultar esgotador.
La tardor és una estació màgica per a gaudir del Camí i de la seva riquesa natural. Els tons vermells, terrosos, grocs i ataronjats de les fulles dels arbres ho emboliquen tot. Com a la primavera, les temperatures també són agradables, però cal estar preparat per als canvis en el temps i la possibilitat de pluges.
L'hivern potser és l'època menys apetible per a realitzar el Camí. Els dies són curts, la qual cosa disminueix les hores de caminada diàries, les temperatures baixes, són habituals les pluges i les gelades, i pot nevar. Sobretot en rutes que travessen zones muntanyenques. En qualsevol cas, l'assossec i la calma que ofereixen els mesos hivernals sumen atractiu per a molts caminantes.
Afluència de pelegrins
El nombre de persones que et trobaràs durant el teu camí pot canviar notablement en cada estació.
És convenient que sàpigues que això condicionarà la teva experiència personal i la possibilitat d'accedir a allotjaments i altres serveis més còmodament.
- Temporada alta: és la que s'emmarca des de finals de maig a principis de setembre. Aquests mesos totes les rutes del Camí de Santiago estan a vessar de pelegrins, i un dels problemes més importants que es generen és la complexitat per a trobar plaça en els albergs.
- Temporada mitjana: engloba els mesos de primavera i de tardor. No hi ha un nombre excessiu de persones i és més fàcil accedir als allotjaments i gaudir amb més tranquil·litat de la restauració i d'altres serveis per al caminante.
- Temporada baixa: es concentra en els mesos d'hivern. Una època en la qual no hi ha a penes persones, ni problemes d'allotjament, però en la qual es redueixen bastant els serveis.
En qualsevol cas i independentment de la temporada, abans d'emprendre el Camí, convé que el planifiquis molt bé i amb antelació. Per a això nostre planificador del Camí pot resultar-te de gran ajuda.
El Camí a la primavera
La primavera és una estació recomanable per a realitzar el Camí pels seus múltiples avantatges.
Les temperatures són agradables, oscil·len entre els 10 i els 20 graus, fent les caminades còmodes i molt més suportables.
Et trobaràs amb altres pelegrins amb els quals intercanviar experiències, però sense sofrir aclaparaments. A més, la gran majoria d'albergs i altres serveis estan operatius, la qual cosa et donarà una gran tranquil·litat a nivell organitzatiu.
L'inconvenient més important és la inestabilitat del clima. Abril i maig són mesos bastant plujosos.
El Camí Francès i el Camí Portuguès són rutes populars que atreuen a molts pelegrins aquesta època de l'any.
El Camí a l'estiu
El vibrant estiu, amb els seus llargs dies assolellats, i per ser el període vacacional per excel·lència, resulta molt atractiu per a viure l'aventura fins a Santiago. No obstant això, té una sèrie de desavantatges que has de conèixer.
Les temperatures solen ser molt elevades, superant els 30 graus, sobretot a l'interior d'Espanya, i caminar amb calor pot resultar extenuant i molt més cansat.
Encara que el normal és que el temps sigui bo i estable, amb cels buidats, també pot ploure en zones del nord-oest.
En ser temporada alta, la quantitat de pelegrins pot ser excessiva en qualsevol de les rutes. Els allotjaments solen quedar-se sense places ràpidament, per la qual cosa es recomana reservar amb antelació.
En el Camí Portuguès, per exemple, és freqüent que els albergs estiguin complets des del matí, la qual cosa pot afegir una gran pressió per fer com més aviat millor cada etapa per a assegurar-se un llit.
Les rutes costaneres, com el Camí Portuguès i el Camí del Nord, són ideals durant l'estiu. La seva proximitat a la mar fa que les temperatures siguin més moderades i suportables, i t'ofereixen la possibilitat de gaudir de les platges, que sempre són una meravella per a refrescar-se.
El Camí a la tardor
L'espectacle natural que brinda l'arribada de la tardor, i la vida i els colors que aporta a les rutes, és un reclam estupend per a submergir-se en el Camí aquesta època de l'any.
L'experiència de caminar per senderes il·luminades amb una llum del sol suau, baix arbres amb fulles de colors daurats i càlids, bé mereix triar aquesta estació per a emprendre el viatge.
El clima sol ser temperat, amb temperatures que, com a la primavera, ronden els 10 i els 20 graus, amb nits fresques. També són habituals els dies ennuvolats i plujosos.
Et creuaràs amb pelegrins, però en un número molt inferior als de temporada alta, la qual cosa facilitarà que trobis llit en els albergs sense preocupar-te pel nivell d'ocupació.
Les rutes més populars i belles a la tardor són el Camí Primitiu, el Camí Francès i el Camí del Nord. Les tres ofereixen paisatges tardorencs canviants, molt especials, amb els quals delectar la vista.
El Camí a l'hivern
L'hivern és l'estació de l'any que més dissuadeix als caminantes, però realitzar la peregrinació entre desembre i febrer serà una experiència irrepetible i inigualable, perfectament apta per als més valents.
Són mesos molt freds, amb temperatures que descendeixen molt, més probabilitats de pluja i menys hores de llum.
La neu i el gel que pot haver-hi en alguns trams pot dificultar l'avanç si no es compta amb roba i l'equipament adequat.
En considerar-se temporada baixa, molts albergs i altres allotjaments romanen tancats i és important planificar bé i amb antelació on pernoctar cada dia.
No obstant això, no tot són punts en contra. L'absència de turisme massiu fa que els costos de les coses siguin més baixos. D'altra banda, la quietud i el silenci que es respira en l'ambient, converteixen cada etapa del camí en un trajecte per a realitzar en pau. Una invitació a la reflexió i a connectar amb la naturalesa més crua i amb la teva jo interior.
El Camí Francès és el que sol comptar amb millors serveis durant l'hivern, i el Camí Portuguès també és popular perquè les temperatures del nord de Portugal i el sud de Galícia són menys dures i exigents.
El camí de Sant Jaume t'oferirà experiències i facetes molt diferents en funció de l'època de l'any en la qual emprenguis el pelegrinatge. Triïs l'estació que triïs, totes seran excepcionalment úniques i et brindessin l'oportunitat de viure l'aventura amb la màgia de la naturalesa, com la millor companya de viatge, desplegant el seu encant al teu voltant.