Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Zein da urteko sasoirik onena Donejakue Bidea egiteko?
2025/06/30
Donejakue Bidea egiteko urteko garairik onena aldatu egin daiteke erromes bakoitzaren zaletasunen eta bidaia perfektuan zehar aurkitzea espero duenaren arabera.
Urtaro bakoitzak bere onurak eta abantailak ditu, baina baita esperientzian eragina izan dezaketen eragozpenak edo erronkak ere, eta horiek aztertzea eta aldez aurretik oso argi izatea komeni da.
Ikus dezagun Bidea bereizten duela udaberrian, udan, udazkenean eta neguan, zure abentura hasteko unerik egokiena zein izango litzatekeen jakin dezazun.
Urteko sasoirik onena Donejakue Bidea egiteko, noiz da ideala?

Estazio guztiek berezko ezaugarriak dituzte. Udaberria kolore dardaratiz eta lorez beteta dago, uda argi bizi eta bero batez, udazkena paisaia urreztatuz tindatzen da eta negua kolore ahulduez, argi ahul bat, isiltasun eta lasaitasun gehiago.
Hilabete batzuk edo beste batzuk aukeratu aurretik kontuan hartu beharreko faktore garrantzitsuenak dira, batetik, klima eta, bestetik, erromesen etorrera.
Eguraldia
Aldaketa garrantzitsuak daude urtaro bakoitzaren arabera, ibilbideak baldintzatu ditzaketenak eta horiek ibiltzean sentitzen duzun ongizateari eta erosotasunari eragin diezaieketenak.
Eguraldia ezin da aurreikusi, baina nahiko zehatz kontsulta eta jakin daiteke Bidearen etapa bakoitzean zain egongo zarela.
Udaberri honek tenperatura leunak eskaintzen ditu, oinez ibiltzeko ezin hobeak, baina bat-bateko eguraldi-aldaketak eta noizbehinkako euriak. Paisaiari dagokionez, edertasun handiko garaia da, eta natura bizi-bizi dago.
Uda klima egonkorragoa eta eguraldi ona ziurtatua izaten da, baina urteko tenperaturarik altuenak ere izaten dira, eta, egunak luzatzen diren arren eta argi-orduek etapak lasaiago egitera bultzatzen duten arren, egunaren erdiko orduetan beroa nekagarria izan daiteke.
Udazkena Bideaz gozatzeko urtaro magikoa da, baita Bidearen aberastasun naturalaz gozatzeko ere. Zuhaitzen hostoen tonu gorri, lurtsu, hori eta laranjek dena biltzen dute. Udaberrian bezala, tenperaturak ere atseginak, baina eguraldi-aldaketak eta euria egiteko aukera.
Negua izango da, agian, Bidea egiteko sasoirik desiragarriena. Egunak laburrak dira, eta, ondorioz, eguneko ibilaldi-orduak gutxitu egiten dira, tenperatura baxuak, euriak eta izozteak, eta elurra egin dezake. Batez ere, mendialdeak zeharkatzen dituzten ibilbideetan. Edonola ere, neguko hilabeteek eskaintzen duten sosegua eta lasaitasuna erakargarriak dira ibiltari askorentzat.

Erromesen joan-etorria
Bidean aurkituko duzun pertsona-kopurua nabarmen alda daiteke urtaro bakoitzean.
Komeni da jakitea horrek zure esperientzia pertsonala baldintzatuko duela, eta erosoago sartuko zarela ostatuetara eta beste zerbitzu batzuetara.
- Goi-denboraldia: maiatzaren amaieratik irailaren hasierara bitartekoa da. Hilabete hauetan Donejakue bideko ibilbide guztiak erromesez gainezka daude, eta sortzen den arazo garrantzitsuenetako bat aterpetxeak aurkitzeko zailtasuna da.
- Sasoi ertaina: udaberria eta udazkena sartzen dira. Ez dago jende gehiegi, eta errazagoa da ostatuetara sartzea eta lasaitasun handiagoz gozatzea zaharberritzeaz eta ibiltariarentzako beste zerbitzu batzuez.
- Behe-denboraldia: neguko hilabeteetan kontzentratzen da. Ia pertsonarik ez dagoen garai bat, ezta ostatu arazorik ere, baina zerbitzuak dezente murrizten diren garai bat.
Edonola ere, eta denboraldia edozein dela ere, Bideari ekin aurretik, oso ondo eta aurrez planifikatzea komeni da. Horretarako, oso lagungarria gerta dakizuke gure Bidearen planifikatzailea.
Bidea udaberrian
Udaberria urtaro gomendagarria da Bidea egiteko, hainbat abantaila baititu.
Tenperaturak atseginak dira, 10 eta 20 gradu bitartekoak, ibilaldiak erosoak eta eramangarriagoak eginez.
Beste erromes batzuk topatuko dituzu, esperientziak trukatzeko, baina estutasunik jasan gabe. Gainera, aterpetxe eta beste zerbitzu gehienak operatibo daude, eta horrek lasaitasun handia emango dizu antolakuntzari dagokionez.
Eragozpen nagusia klimaren ezegonkortasuna da. Apirila eta maiatza hilabete nahiko euritsuak.
Bide Frantsesa eta Bide Portugesa herri-ibilbideak dira, eta erromes asko erakartzen dituzte urte-garai honetan.

Bidea udan
Uda zirraragarria, egun eguzkitsu luzeak dituena, eta oporraldi nagusia, oso erakargarria da Santiagora joateko abentura bizitzeko. Hala ere, baditu ezagutu beharreko desabantailak.
Tenperaturak oso altuak izaten dira, 30 gradutik gorakoak, batez ere Espainiako barnealdean, eta beroarekin ibiltzea nekagarria eta nekagarriagoa izan daiteke.
Normalena eguraldi ona eta egonkorra izatea bada ere, zerua oskarbi badago, ipar-mendebaldeko eremuetan ere euria egin dezake.
Denboraldi altua denez, erromes kopurua gehiegizkoa izan daiteke edozein ibilbidetan. Ostatuak plazarik gabe berehala geratzen direnez, aurrez erreserbatzea gomendatzen da.
Portugalgo Bidean, adibidez, ohikoa da aterpetxeak osorik egotea goizetik, eta horrek presio handia gehitu dezake etapa bakoitza lehenbailehen egiteko, ohe bat ziurtatzeko.
Kostaldeko ibilbideak, hala nola Portugalgo Bidea eta Iparraldeko Bidea, ezin hobeak dira udan. Itsasotik gertu dagoenez, tenperaturak neurritsuagoak eta eramangarriagoak dira, eta hondartzez gozatzeko aukera ematen dute, beti baitira freskagarriak.
Bidea udazkenean
Udazkenaren etorrerak eskaintzen duen ikuskizun naturala, eta ibilbideei ematen dizkien bizitza eta koloreak erakargarriak dira urte-sasoi honetan Bidean murgiltzeko.
Eguzki-argi leun batez argiztatutako bidezidorretan urre-koloreko hosto epelak dituzten zuhaitzen azpian ibiltzeak merezi du urtaro hau hautatzea bidaiari ekiteko.
Klima epela izaten da, eta tenperaturak, udaberrian bezala, 10 eta 20 gradu ingurukoak izaten dira, eta gau freskoak. Ohikoak dira, halaber, egun lainotsuak eta euritsuak.
Erromesak ezagutuko dituzu, baina goi-sasoikoak baino askoz gutxiago. Hala, aterpetxeetan ohea aurkituko duzu, okupazio-mailaz arduratu gabe.
Udazkeneko ibilbiderik ezagunenak eta ederrenak Bide Primitiboa, Bide Frantsesa eta Iparraldeko Bidea dira. Hirurek udazkeneko paisaia aldakorrak eskaintzen dituzte, oso bereziak, ikusmena gozatzeko.

Bidea neguan
Negua ibiltariak gehien uxatzen dituen urtaroa da, baina erromesaldia abendua eta otsaila bitartean egitea esperientzia errepikaezina eta paregabea izango da, ausartenentzat oso egokia.
Hilabete oso hotzak dira, eta tenperaturak asko jaisten dira, euria egiteko probabilitate handiagoa dago eta argi ordu gutxiago.
Zenbait zatitan egon daitekeen elurra eta izotza oztopo izan daitezke aurrera egin ahal izateko, arropa eta ekipamendu egokia.
Sasoi baxutzat jotzen denez, aterpetxe eta beste ostatu asko itxita egoten dira , eta garrantzitsua da ongi eta aldez aurretik planifikatzea egun bakoitzean non lo egin.
Hala ere, dena ez dira kontrako puntuak. Turismo masiborik eza dela eta, gauzen kostuak baxuagoak dira. Bestalde, giroan arnasten den gelditasunak eta isiltasunak, bidearen etapa bakoitza bakean egiteko ibilbide bihurtzen dute. Hausnarketarako gonbidapena, naturarik gordinenarekin eta zure barne-niarekin konektatzeko.
Frantziako Bidea da neguan zerbitzurik onenak ematen dituena, eta Portugalgo Bidea ere oso ezaguna da, Portugalgo iparraldeko eta Galiziako hegoaldeko tenperaturak ez baitira hain gogorrak eta zorrotzak.
Santiago Bidea k esperientzia eta alderdi oso desberdinak eskainiko dizkizu erromesaldiari ekiten diozun urtearen arabera .
Aukeratu nahi duzun estazioa. Denak izango dira paregabeak, eta naturaren magiarekin abentura bizitzeko aukera emango dizute, bidaide onenaren gisa, beren xarma zure inguruan zabalduz.