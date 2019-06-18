Nola prestatu Donejakue Bidea: plangintza eta aholkuak

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Nola prestatu Donejakue Bidea: plangintza eta aholkuakImagen: Consumer
Donejakue bideaz gozatzeko gomendio eta aholku garrantzitsuak eskura izateak erromes gisa duzun esperientzian eragin handia izan dezake.
Bidaiaren hasierara informazio egokiarekin iristeak, prestakuntzari, ekipamenduari eta osasunari dagokienez, beharrezko segurtasuna eta konfiantza emango dizkizu abenturari alderdi garrantzitsuenekin kontrolpean aurre egiteko.
Zeharkaldiaren aurretik eta bitartean kontuan hartu behar dituzun argibide ugari bildu ditugu. Gogoan hartu eta presta zaitez oso ondo zure bizitzako bizipenik berezienetako baterako!
Donejakue bideaz gozatzeko ezinbesteko zazpi gomendio eta aholku
Gure aholku eta gomendioen zerrendan, Bidea hasi aurreko gaiak landuko ditugu, baita erromesaldian murgilduta zaudenean oso baliagarriak izango zaizkizun beste batzuk ere.
1 Bide Perfektuaren Ibilbidea aukeratzea
Argazkia: Marina Leonova
Kontua gozatzea denean, eta ez sufritzea, kontuan hartu beharreko lehenengo gauza da Bidea zure gaitasunetara eta egoera fisikora egokitu behar dela. Etapa oso zorrotzak, esfortzu eta sakrifizio handikoak dituen ibilbide bat oker aukeratzeak zure esperientzia hondatu dezake.
Donejakue Bideak 12 ibilbide ofizial ditu, eta horietako bakoitzak bere ezaugarri bereziak ditu:
- Aukera nagusien artean, gehien erabiltzen direnak direlako, ezagunenak edo ezagunenak bere edertasunagatik: Bide Frantsesa, Bide Portugesa, Iparraldeko Bidea, Bide Primitiboa eta Bide Ingelesa.
- Gainerako aukerak: Zilar Bidea, Sanabres Bidea, Euskal Bidea, Baztango Bidea, Bide Katalana San Juan de la Peñatik, San Salvador Bidea eta Fisterra eta Muxiarako Epilogoa.
Aukeratzeko orduan, zailtasun-mailaz eta mendi-ibiliak egiten duzun esperientziaz gain, kontuan izan behar duzu zenbat denbora duzun eta egunean zenbat kilometro egin nahi dituzun.
Egun gutxi badira, ibilbide laburragoak aukeratu beharko dituzu, hala nola, Portugalgo Bidea edo Bide Ingelesa. Erronkek beldurrik ematen ez badizute, Iparraldeko Bidea eta Bide Frantsesa zure nahien mailan egongo dira.
2 Urtaroaren garrantzia
Bidean zehar sentipenetan eragina izango duen beste puntu garrantzitsu bat bideari ekiteko aukeratutako urte-sasoia da.
- Udaberria eta udazkena dira tenperatura epelenak dituzten urtaroak, eta erromes kopuru ideala izaten dute.
- Uda bero handiko garaia da, eta tenperatura oso altuak izaten dira, batez ere barnealdetik igarotzen diren etapetan. Sasoi masifikatuena ere bada, erromes gehien jasotzen dituena.
- Neguak, eguraldi ezegonkorrenarekin, hotzak, euriak eta iparraldeko mendietan elurra egiteko aukerak bidaia oso zail egin dezake. Prestakuntza eta planifikazio hobea beharko da, baina badu alde on bat: erromes gutxiago daudenez, Bidea lasaiago egin daiteke.
3 Bidearen aurretik entrenatzea
Pavel Danilyuken argazkia
Abentura hasi aurretik, egoera fisiko onenean egiten duzula ziurtatu behar duzu.
Mendi-ibiliak egitera ohituta ez bazaude, ezinbestekoa da zure gorputza prestatzea etapa bakoitza arazorik gabe jasateko eta lesioak saihesteko.
Gomendagarria da entrenamendua aste edo hilabete batzuk lehenago hastea, eta pixkanaka egitea. Hasieran, ibilaldi laburragoak egingo dira, eta kilometroak pixkanaka gehituko dira. Zati lauak eta aldapak dituzten zatiak konbinatuz, zure gorputza esfortzu fisikora ohitzen joateko.
Hasiberrientzako abiapuntu egokia 15-20 km-ko ibilaldiekin hastea da. 20-25 km oinez ibiltzen ohituta daudenentzat, eta 25 km baino gehiago esperientzia handikoentzat.
Entrenamenduaren parte gisa, sartu motxila, bidean eramango duzun gutxi gorabeherako kargarekin. Honek benetako pisuari egokitzen joateko aukera emango dizu.
4 Zeharkaldian osasuna zaintzea
Behin bidaia hasita, oso garrantzitsua da zure gorputzari entzutea, eta zeure erritmoa markatzea, besteek egin ez dezaten.
Beroketa-ariketak egin lanaldia hasi aurretik, eta oso ondo luzatu beti amaitzean. Muskulu-tentsioa erlaxatuko duzu eta balizko lesioetatik babestuko zara.
Egin etenaldiak aldizka, indarberritzeko eta atseden hartzeko.
Bidean elikadurak osasuntsua eta orekatua izan behar du. Eguneko 5 otordu gomendatuez gain, zizka-mizka arinak jateak, hala nola fruitu lehorrak, barratxo energetikoak, frutak (eta fruta deshidratatuak), txokolatea edo zerealak, energia berreskuratzen eta zure errendimendu-maila altu mantentzen lagunduko dizu.
Gogoratu denbora gutxian behin hidratatzea urarekin, ahal dela, edo edari isotonikoekin, batez ere beroa egiten badu, eta aztertu zure oinak ondoeza nabaritzen baduzu, babak edo urratuak tratatzeko.
Bidean etapa gogorrak edo luzeak badaude, zure plangintza orokorrean egunen bat hartu behar duzu atseden hartzeko. Zure giharrak suspertzen laguntzeaz gain, zure bidean herriz herri turismoa egiteko eta tokiko gastronomia sakonaz gozatzeko aprobetxa dezakezu.
5 Bizkar-zorroko ekipamendua eta ezinbesteko elementuak
Ajay bhargav-en argazkia
Motxilan falta ezin dena ondo antolatzea eta pisua kontrolatzea funtsezkoa da Bide osoa modu seguru eta atseginean egiteko.
Lehenik eta behin, motxila motarik egokiena aukeratu behar da. Erosotasunagatik, hobeak dira anatomikoak, uhal doigarrikoak eta barrubigunak dituztenak.
Abentura-egunetan eramango ditugun arropak eta oinetakoak ere arretaz zaindu behar dira, gure errendimenduan eragina izango dutelako:
- Janzkera Bidea egiten duzun urtaroarekin bat badator ere, eguraldiak izan ditzakeen aldaketetarako prest egon behar duzu. Geruza transpiragarrien bidez janztea jardunbide egokia da, egiten duzun graduaren arabera egokitu baitezakezu arropa, arropak kenduz edo jarriz.Egokiak ez diren botek edo zapatilek mina eta zauriak eragin ditzakete.
- Lesio-aukerak murrizteko, hobe da oinetakorik ez estreinatzea ibilaldiko lehen egunean. Onena da aurrez erabiltzea, prestatzeko eta entrenatzeko garaian, oinak beren hormara, doikuntzara, pisura eta bolumenera ohituta egon daitezen.
- Aukeratutako ibilbidearen eta urte-sasoiaren arabera, bota bat edo trekkingeko zapatila arin bat erabili beharko duzu. Lehena tarte irregularretarako edo lokatzez eta harriz betetako bideetarako egokia da, orkatilentzako euskarri handiagoa eta babesa eskaintzen baitu; bigarrena, berriz, ezin hobea da eremu asfaltatu edo ez hain malkartsuetatik igarotzen diren etapetarako.
- Galtzerdiak ere garrantzitsuak dira, eta mendi-ibiliak egiteko egokiak direnak aukeratzea gomendatzen da eta ordezko pare bat eramatea. Normalean artilez eta zuntz sintetikoz eginak daude, oinak baba eta urraduretatik babesteko, gehiegi berotu gabe.
Azkenik, bizkar-zorroan beti eraman behar dira zira edo beste jantzi iragazgaitz bat, eguzkitik babesteko krema, eguzkitako betaurrekoak eta txapela. Horrez gain, analgesikoak, funtsezko medikamentuak, bendak, tiritak eta ager daitezkeen arazo txikiak edo ondoezak tratatzeko oinarrizko beste elementu batzuk dituen botikin txiki bat.
6 Orientazio zuzena eta informazio eguneratua erromesaldian zehar
RDNE-ren argazkia
Donejakue bidean behar bezala orientatzen jakinez gero, ez duzu denbora ederra galduko eta ez zara ezustekorik gabe helmugara iritsiko.
Erromesa norabide egokian gidatzeko, seinale zehatzak daude. Gezi horiak ikonikoak, toki estrategikoetan kokatuak, mugarriak eta informazio-kartelak, distantziei eta etapei buruzko informazioa ematen dutenak. Seinale horiei guztiei adi egon behar da, nahi ez diren desbideratzeak ez hartzeko.
Baliabide batzuk ere badaude, eta oso lagungarriak izan daitezke zati batetik jarraitzean zalantzak sortzen badira:
- Mapa edo Bidearen gida inprimatua.
- Denbora errealean kokatzen lagunduko dizuten GPS aplikazioak.
- Plataforma digitalak, sare sozialak eta foroak erabiltzea, ibilbideen egoerari, ostatuei eta unean uneko denborari buruzko beste erromes batzuen aipamenak ikusteko.
- Informazio eguneratua antolatzeko, gordetzeko eta kontsultatzeko aukera emango dizuten tresnak izatea, hala nola gure Santiago Bidearen Planifikatzailea.
Ez dugu ahaztu behar bertakoak laguntzaile baliotsuak izan daitezkeela bide zuzena adierazteko eta une horretan igarotzen ari diren lekuari eta inguruari buruzko gomendio onak emateko.
7 Bideko bizikidetza eta segurtasuna
PNW Production-en argazkia
Erromesen arteko elkarbizitzak eta lankidetzak berebiziko garrantzia dute Bidean.
Zeharkaldia beste pertsona batzuekin partekatzea, geltokietan atseden hartzeko edo aterpetxeetan hitz egitea, sentsazio, aholku eta informazio interesgarriak trukatuz, komunitatea sortzen du, lagunak egiten ditu eta esperientzia aberasten du.
Orientazioa galduta edo galduta bazaude, edo istripu edo lesioren bat izanez gero, beste erromes batzuengana edo tokiko jendearengana jotzea oso lagungarria izango da jakiteko non dauden osasun-zentroak edo zer lekutan eskaintzen den osasun-laguntza.
Beste alderdi garrantzitsu bat Bideko segurtasuna da. Abentura oso-osorik gozatzeko, kontuz egin behar da. Batez ere, bidaia bakardadean hasten baduzu eta ez taldean.
Egunsentian edo iluntzean erromes gutxiago izaten da bidean, eta erne egon behar da, eta zuhur jokatu beste pertsona batzuekin gurutzatzean eta elkarreraginean aritzean. Gomendagarria da, halaber, argi gutxiagorekin ikusten diren arropa eta motxilak janztea, balio handiko objekturik bistan ez eramatea eta, aterpetxeetan, motxila ongi segurtatzea.
Oinarrizko aholku erraz hauei jarraituz, Bidea lasaitasunez osatu ahal izango duzu.
Erromesaldia egunen batean egiteko asmoa baduzu, gogoan izan oso ondo antolatu, ezagutu eta planifikatu beharko dituzula zure abenturan zuzenean eragingo duten alderdiak.
Donejakue bideaz gozatzeko gomendio eta aholku zerrenda honek askoz ere errazagoa egingo dizu. Gorde ezazu behar duzun guztietan kontsultatzeko!