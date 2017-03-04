¿Haces el Camino de Santiago? 15 cosas que no puedes dejar en casa

Saco de dormir, calzado para el descanso, una cantimplora, crema con protección solar alta, un pequeño botiquín, móvil con cargador y documentación son algunos de los elementos básicos que necesitas llevar si vas a hacer el Camino de Santiago. Conoce qué 15 cosas no puedes dejar en casa, otras que son muy útiles y qué ropa elegir para disfrutar al máximo de la experiencia.



15 cosas que vas a necesitar para el Camino de Santiago

En la mochila del Camino de Santiago llevaremos lo básico e imprescindible, sin sobrecargarla. Pero hay 15 cosas que no debemos olvidar en casa, y que tal vez no sea fácil encontrar durante el recorrido. Son estas:

1. Alpargatas, chanclas o zapatillas deportivas para los momentos de descanso.

2. Botas.

3. Ropa interior y calcetines de algodón sin costuras y de lana.

4. Un par de pantalones.

5. Un par de camisetas.

6. Un par de sudaderas o jerséis.

7. Sombrero, visera o gorra.

8. Saco de dormir.

9. Papel higiénico y pañuelos de papel.

10. Cantimplora.

11. Crema con protección solar alta.

12. Un pequeño botiquín que incluya lo básico: tiritas, apósitos de gelatina, pinzas, agujas hipodérmicas, mercromina o similar, analgésicos y antiinflamatorios.

13. Es importante llevar nuestra documentación y portar tarjetas de crédito, ya que no es conveniente llevar mucho dinero en metálico.

14. Teléfono móvil y cargador.

15. Concha de peregrino.

Otras cosas útiles para el Camino de Santiago

Como elementos opcionales, que pueden ser prácticos durante el Camino de Santiago, podemos llevar los siguientes: tapones para los oídos, una linterna, traje de baño, pañoleta, menaje de cocina básico, detergente y un mechero.

¿Qué ropa me llevo al Camino de Santiago?

Poca ropa, adaptada a la estación de nuestro caminar, con tejidos aislantes, gorros durante todo el año (bien para el sol, bien para el frío) y un bordón o palo para ayudarnos a caminar.

Las prendas deben adaptarse a las condiciones climatológicas de la época que se haya escogido para hacer el Camino y de las distintas zonas geográficas por las que se discurrirá. Un factor importante que hay que tener en cuenta es que muchas etapas serán en zonas de montaña, a una altitud aproximada de 1.000 metros sobre el nivel del mar.

No se debe llevar una gran cantidad de capas de ropa. Lo importante es que se sean tejidos aislantes de los cambios térmicos del exterior, capaces de mantener una fina capa de aire caliente entre la prenda y la piel, para que no se produzcan pérdidas de calor. Sobre todo en verano, ha de optarse por ropas que faciliten la transpiración, y se debe incorporar alguna prenda impermeable sea cual sea la época del año.

Dado que en la mayor parte de las etapas se estará expuesto a la luz solar directa, será necesario llevar gorros, sombreros o viseras que eviten insolaciones, hipertermias, etc. En invierno un gorro nos protegerá del frío en las zonas especialmente altas.

Un elemento auxiliar que constituye una gran ayuda, sobre todo en terrenos pedregosos, es el bordón o palo de apoyo durante la caminata, que además caracteriza al peregrino.