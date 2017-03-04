Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Egiten duzu Done Jakue bidea? Etxean utzi ezin dituzun 15 gauza
Egilea: Xunta de Galicia | 2017/03/04
Lozakua, atsedenerako oinetakoak, kantinplora, krema altua duen krema, botikin txiki bat, zamaketaria eta dokumentazioa dira oinarrizko elementu batzuk, Done Jakue bidea egingo baduzu eraman beharrekoak. Ezagutu zer 15 gauza ezin dituzun etxean utzi, beste batzuk oso erabilgarriak dira eta zer arropa aukeratu, esperientziaz ahalik eta gehiena gozatzeko.
15 gauza beharko dituzu Done Jakue bidean
Santiago Bideko motxilan oinarrizkoa eta ezinbestekoa egingo dugu, gainkargatu gabe. Baina 15 gauza ez ditugu ahaztu behar etxean, eta agian ez da erraza ibilbidean zehar aurkitzea. Hauek dira:
1. Abarketak, txankletak edo kirol-zapatilak atsedenaldietarako.
2. Botak.
3. Barruko arropa eta kotoizko galtzerdiak josturarik gabe eta artilezkoak.
4. Pare bat galtza pare.
5. Bi elastiko.
6. Bi jertse edo jertse.
7. Txapela, bisera edo txapela.
8. Lozakua.
9. Komuneko papera eta paperezko mukizapiak.
10. Kantinplora.
11. Eguzki-babes handiko krema.
12. Botikin txiki bat, oinarrizkoa dena: tiritak, gelatina-aposituak, pintzak, orratz hipodermikoak, merkromina edo antzekoak, analgesikoak eta antiinflamatorioak.
13. Garrantzitsua da gure dokumentazioa eramatea eta kreditu-txartelak eramatea, ez baita komeni diru asko eramatea.
14. Telefono mugikorra eta kargagailua.
15. Erromes-maskorra.
Donejakue biderako baliagarri diren beste gauza batzuk
Santiago Bidean erabilgarriak izan daitezkeen aukerako elementu gisa ondorengoak eraman ditzakegu: belarrietarako tapoiak, linterna, bainu-jantzia, zapia, oinarrizko sukaldeko tresneria, detergentea eta pizgailu bat.
Zer arropa daramazu Done Jakue bidean?
Arropa gutxi, gure ibilbideko geltokira egokitua, ehun isolatzaileak, txanoak urte osoan (eguzkiarentzat, hotzarentzat) eta troiatar edo makila bat ibiltzen laguntzeko.
Arropak egokitu egin behar dira Bidea egiteko aukeratu den garaiko baldintza klimatologikoetara, eta baita eremu geografiko desberdinetara ere. Kontuan hartu beharreko faktore garrantzitsu bat da etapa asko mendi-eremuetan izango direla, itsas mailatik 1.000 metrora gutxi gorabehera.
Ez da arropa-geruza asko eraman behar. Garrantzitsuena da ehun isolatzaileak izatea kanpoaldeko aldaketa termikoetatik, arropa eta larruazalaren artean aire beroko geruza mehe bat edukitzeko gai direnak, beroa gal ez dadin. Udan, batez ere, transpirazioa errazten duten arropak aukeratu behar dira, eta jantzi iragazgaitzen bat erabili behar da, urte-sasoia edozein dela ere.
Etapa gehienetan eguzki-argi zuzena egongo denez, beharrezkoa izango da txanoak, kapelak edo biserak eramatea, soldatuak, hipertermiak eta abar saihesteko. Neguan, txano batek hotzetik babestuko gaitu bereziki handia den lekuetan.
Laguntza handia da, batez ere lur harritsuetan, laguntza handia ematen duen elementu lagungarri bat, eta, gainera, erromesaren bereizgarria da.