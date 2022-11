Fas el camí de Sant Jaume? 15 coses que no pots deixar a casa

Saco de dormir, calçat per al descans, una cantimplora, crema amb protecció solar alta, una petita farmaciola, mòbil amb carregador i documentació són alguns dels elements bàsics que necessites portar si vas a fer el camí de Sant Jaume. Coneix què 15 coses no pots deixar a casa, unes altres que són molt útils i quina roba triar per gaudir al màxim de l'experiència.



15 coses que vas a necessitar per al camí de Sant Jaume

En la motxilla del Camí de Santiago portarem el bàsic i imprescindible, sense sobrecarregar-la. Però hi ha 15 coses que no hem d'oblidar a casa, i que tal vegada no sigui fàcil trobar durant el recorregut. Són aquestes:

1. Espardenyes, chanclas o sabatilles esportives per als moments de descans.

2. Botes.

3. Roba interior i mitjons de cotó sense costures i de llana.

4. Un parell de pantalons.

5. Un parell de samarretes.

6. Un parell de dessuadores o jerséis.

7. Barret, visera o gorra.

8. Saco de dormir.

9. Paper higiènic i mocadors de paper.

10. Cantimplora.

11. Crema amb protecció solar alta.

12. Una petita farmaciola que inclogui el bàsic: tiretes, apòsits de gelatina, pinces, agulles hipodèrmiques, mercromina o similar, analgésicos i antiinflamatorios.

13. És important portar la nostra documentació i portar targetes de crèdit, ja que no és convenient portar molts diners en metàl·lic.

14. Telèfon mòbil i carregador.

15. Concha de pelegrí.

Altres coses útils per al camí de Sant Jaume

Com a elements opcionals, que poden ser pràctics durant el camí de Sant Jaume, podem portar els següents: taps per a les oïdes, una llanterna, vestit de bany, pañoleta, parament de cuina bàsic, detergent i un encenedor.

Quina roba em porto al Camí de Santiago?

Poca roba, adaptada a l'estació del nostre caminar, amb teixits aïllants, capells durant tot l'any (bé per al sol, bé per al fred) i un bordó o pal per ajudar-nos a caminar.

Les peces han d'adaptar-se a les condicions climatològiques de l'època que s'hagi escollit per fer el Camí i de les diferents zones geogràfiques per les quals es discorrerà. Un factor important que cal tenir en compte és que moltes etapes seran en zones de muntanya, a una altitud aproximada d'1.000 metres sobre el nivell del mar.

No s'ha de portar una gran quantitat de capes de roba. L'important és que se siguin teixits aïllants dels canvis tèrmics de l'exterior, capaços de mantenir una fina capa d'aire calent entre la peça i la pell, perquè no es produeixin pèrdues de calor. Sobretot a l'estiu, ha d'optar-se per robes que facilitin la transpiració, i s'ha d'incorporar alguna peça impermeable sigui el que sigui l'època de l'any.

Atès que en la major part de les etapes s'estarà exposat a la llum solar directa, serà necessari portar capells, barrets o viseres que evitin insolacions, hipertèrmies, etc. A l'hivern un capell ens protegirà del fred a les zones especialment altes.

Un element auxiliar que constitueix una gran ajuda, sobretot en terrenys pedregosos, és el bordó o pal de suport durant la caminada, que a més caracteritza al pelegrí.