5 formas de entrenarte para el Camino de Santiago

¿Vas a hacer el Camino de Santiago? Pues debes saber que hay que comenzar a entrenar cuanto antes. Los expertos recomiendan empezar a caminar cada día durante dos meses antes de realizar el Camino de Santiago; sin olvidar los calentamientos y estiramientos antes y después. Aquí tienes 5 formas de entrenar para hacer el Camino de Santiago, bien sea a pie, en bicicleta o en caballo. Y todos los trucos de entrenamiento para sacarle el máximo rendimiento.

Truco 1. Entrenar para el Camino: ¡caminatas antes de arrancar!

Para hacer el Camino de Santiago es aconsejable prepararnos antes con algunos ejercicios que ayuden a tonificar y dar elasticidad a los músculos, en especial, de las piernas, espalda y cuello. Este entrenamiento hay que comenzarlo unos meses antes de comenzar la peregrinación. ¿Una idea sencilla para conseguirlo? Las caminatas nos ayudan a prepararnos si aumentamos gradualmente su tiempo y dificultad.

Otra medida previa recomendable es preparar la musculatura para este esfuerzo. Una visita al fisioterapeuta para descargar los músculos nos ayudará a iniciar el Camino de Santiago en las mejores condiciones.

Truco 2. ¿Haces el Camino de Santiago a pie?

Antes de caminar, recuerda calentar. Y, después, estirar una vez terminada la etapa del día. Antes de iniciar cada etapa, recuerda calentar los gemelos y los músculos de la cara anterior y posterior del muslo (cuádriceps e isquiotibiales).

El arranque de la caminata debe ser suave y rítmico: solo cuando el cuerpo se caliente podremos aumentar la intensidad de manera gradual. Una vez alcanzado el nivel de esfuerzo acorde con nuestra capacidad, la marcha debe mantenerse regular y continua.

Además, es muy importante el paso nos resulte cómodo, sin esfuerzo excesivo que impida realizar otras actividades como mantener una conversación. Recuerda que la velocidad media a pie es de entre 4 y 5 kilómetros por hora.

Truco 3. ¿Haces el Camino de Santiago en bicicleta?

Si quieres realizar el camino en bicicleta, necesitarás al menos dos meses previos de entrenamiento. Una etapa razonable del camino en bicicleta de montaña puede rondar los 60 o 100 kilómetros por etapa: la velocidad media para un ciclista puede ser de 12 o 13 kilómetros cada hora. Es decir, unos 60 kilómetros en unas 5 horas.

Debemos tener presente, además, que son 200 kilómetros los que han de recorrerse en bicicleta para poder solicitar la Compostela en la Oficina del Peregrino de Santiago.

En nuestra planificación del camino, conviene estudiar los perfiles de cada etapa, algo muy importante y que hay que adaptar a nuestras condiciones físicas. Si vamos en bicicleta, es mejor ir acompañado. Además, conviene tener especial cuidado con el tráfico y guardar siempre las normas de tránsito, como circular en fila y con el equipamiento de seguridad necesario según la normativa. Esta opción tiene ventajas, como poder conocer lugares de interés próximos a la ruta o hacer paradas singulares sin prisa.

El período idóneo para iniciar el Camino en bicicleta es la primera quincena de septiembre, superados los rigores estivales, y aún con días largos.

Truco 4. El Camino de Santiago en caballo

Más de 1.500 peregrinos realizan el camino a caballo cada año. Pero este camino requiere una planificación y desarrollo especiales, por lo que conviene recurrir a asociaciones o centros especializados. Y recuerda: la peregrinación a caballo, para ser acreditada con la Compostela, exige haber recorrido la misma distancia que caminando: 100 kilómetros.

Eso sí, siempre tendrán preferencia los caminantes sobre los jinetes o ciclistas para alojarse en los albergues públicos. Los peregrinos que tengan previsto entrar en la ciudad de Santiago con caballos deben avisar de su llegada a la Policía Local varios días antes. La policía nos indicará el recorrido y horario que hay que respetar, además de darnos un permiso de entrada hasta la Praza do Obradoiro que autoriza una breve permanencia ante la Catedral.

Truco 5. ¿Cómo planificar el camino?

En caso de edad avanzada o de sufrir alguna enfermedad, conviene hacer un reconocimiento médico antes. Este nos ayudará a planificar mejor las etapas y también a fijar el esfuerzo que podemos hacer.

Es necesario elaborar una planificación por etapas que se adapte a las capacidades físicas de cada uno. Además, mejor no proponernos objetivos rígidos que obliguen a realizar esfuerzos sobrehumanos, ya que podrán causar lesiones o fatiga excesiva, y frustrar la experiencia del camino. ¿El consejo? Mejor dosificar el esfuerzo y seguir nuestro propio ritmo, en especial cuando la peregrinación es larga y durante muchos días.